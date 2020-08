Concertzaal AB beëindigt samenwerking met 200 freelancers

De Brusselse concertzaal Ancienne Belgique vreest dat een echte relance voor de concertwereld pas in de zomer van 2021 aan de orde zal zijn.

De gevolgen van de coronacrisis zijn voelbaar bij de Ancienne Belgique in Brussel. De grootste muziekclub van ons land maakt maandag bekend noodgedwongen de samenwerking met meer dan 200 externe medewerkers te beëindigen. De stopzetting staat gelijk aan het afscheid van 30 voltijdse equivalenten. Het gaat om securitymedewerkers, horecapersoneel, cateringmedewerkers backstage, freelancetechnici of externe schoonmaakploegen die de AB als gevolg van de coronacrisis aan de deur zet.

'De coronacrisis treft de AB in het hart. Door de coronamaatregelen voor de cultuursector, de bijbehorende inperking van de capaciteit en het wegvallen van grote internationale tournees zijn we genoodzaakt om onze tewerkstelling aan te passen', klinkt het in een persbericht. 'In deze crisis heeft de volledige cultuursector behoefte aan een helder perspectief om opnieuw te kunnen opstarten, maar de vooruitzichten zijn niet hoopgevend.'

Solidariteitsfonds

De AB vreest dat een echte relance, in de meest optimistische prognose, pas mogelijk zal zijn in de zomer van 2021. De muziektempel roept daarom op om LIVE2020, het solidariteitsfonds voor de Belgische livemuziek, te steunen. 'Ongeacht de steunmaatregelen van de verschillende overheden is dat fonds van levensbelang voor het voortbestaan van onze sector', luidt het.