Corona maakt kruis over festivalzomer

Geen Rock Werchter, Tomorrowland, Pukkelpop en Gentse Feesten. Een zomer zonder muziek. De economische schade is enorm, maar Rock Werchter-organisator Herman Schueremans is strijdvaardig. ‘De festivalwereld komt hier sterker uit.’ Met dank aan de overheid.

‘Er zullen tot en met 31 augustus geen massa-evenementen zoals festivals plaatsvinden.’ Met één kurkdroog zinnetje maakte premier Sophie Wilmès (MR) een kruis over de Belgische festivalzomer. Voor de organisatoren van meer dan 300 muziekfestivals komt een einde aan een lange onzekerheid.

We beseffen dat iedereen in de rij staat voor steunmaatregelen. Maar onze sector moest als allereerste sluiten en zal als laatste heropstarten. Serge Platel Festivalfederatie

‘De enige juiste beslissing’, reageert het concertbedrijf Live Nation, dat naast Rock Werchter ook TW Classic en Werchter Boutique ziet sneuvelen. ‘De gezondheid en de veiligheid van festivalgangers, artiesten, crew en vrijwilligers is onze grootste prioriteit. Het virus een halt toeroepen, daar draait het om.’

Miljard

Het is een beslissing met zware gevolgen. Volgens de festivalsector bedraagt de schade meer dan 1 miljard euro. Achter elk festival zit een ecosysteem van leveranciers en freelancers. Valt er eentje om, dan volgt een kettingreactie die honderden bedrijven en duizenden mensen treft. Om een slagveld te vermijden roept de Belgische live-industrie op in te grijpen. ‘De maatregelen rond tijdelijke werkloosheid voor werknemers en overbruggingsrecht voor zelfstandigen moeten tot het einde van dit jaar verlengd worden’, zegt Serge Platel van de festivalfederatie. ‘We beseffen dat iedereen in de rij staat voor steunmaatregelen. Maar onze sector moest als allereerste sluiten en zal als laatste heropstarten.’

Wat met de tickethouders? Een ministerieel besluit van vorige maand neemt de concert- en evenementensector in bescherming. Daarin staat dat organisatoren van cultuur- of sportevenementen niet verplicht zijn tot een terugbetaling als ze de tickethouder een alternatief kunnen bieden. Wie een kaartje kocht voor een zaalconcert dat door corona werd verplaatst, krijgt een tegoedbon voor de show als de nieuwe datum binnen het jaar ligt. De tickethouder moet de voucher aanvaarden, ‘tenzij hij het bewijs levert dat hij verhinderd is op de nieuwe datum'. Vindt de organisator geen nieuwe datum, dan moet hij het geld terugbetalen.

Omdat zomerfestivals niet zomaar verplaatst kunnen worden, laat het koninklijk besluit toe dat organisatoren tickethouders een bon aanbieden voor ‘een activiteit met dezelfde essentiële kenmerken’, en binnen een termijn van twee jaar. Dat wil zeggen dat kaartjeshouders de komende dagen of weken tegoedbonnen ontvangen voor de edities van 2021 of 2022. Ook al is de kans groot dat de line-up er helemaal anders zal uitzien.

Ligt de weg niet open voor schadeclaims van tickethouders? We krijgen hoopvolle signalen van artiesten, headliners ook, die volgend jaar graag terugkeren’, zegt Schueremans. ‘Lukt dat niet, bijvoorbeeld voor Werchter Boutique dat sterk afhankelijk is van één headliner, dan kunnen we een terugbetaling overwegen. Maar geef ons een paar dagen tijd om alles grondig uit te zoeken. Volgende week krijgen alle tickethouders een mail.’ Van Rock Werchter waren bijna 65.000 tickets verkocht, van TW Classic 40.000.

Verzekering