Cultuurwereld verwacht weinig van de versoepelingen

Zolang de anderhalvemeterregel geldt, verwacht de cultuursector weinig effect van de versoepelingen van de Nationale Veiligheidsraad.

De Vlaamse cultuur- en muziekhuizen mogen vanaf 1 juli publiek ontvangen. Maximaal 200 bezoekers binnen en 400 buiten, telkens in kleinere contactbubbels. Hier en daar duiken de eerste zomerinitiatieven op: Dranouter nodigt in juli en augustus elk weekend Belgische bands uit in een tent, Rock Werchter organiseert volgend weekend een coronaproof een zomerbar en een concertpodium. De Brusselse AB streamt in zijn lege concertzaal een optreden van de rapper Zwangere Guy. In Leuven en Oostende zijn zomerfestivals aangekondigd. Gent Jazz en Jazz Middelheim (Antwerpen) komen wellicht met aangepaste edities, voor respectievelijk 400 en 800 festivalgangers per dag. Jazz Middelheim mikt op acht à tien dagen in Park Den Brandt om de kosten te spreiden, laat organisator Bertrand Flamand weten.

Maar die bescheiden heropleving weegt niet op tegen het grote aantal annuleringen dit voorjaar en in het najaar. Het kaartjesbedrijf Ticketmaster analyseerde zijn ticketverkoop in 2020 en concludeert dat die, ondanks de versoepelingen van de lockdownmaatregelen, bijzonder laag is: een paar duizend nu tegenover 75.000 per dag op piekdagen in mei vorig jaar.

De verkoop in de cultuursector piekt jaarlijks in mei en juni, als de programma's van het cultuurseizoen bekend gemaakt worden. Dit jaar miste de sector die start volledig. En er is meer: er worden tot vandaag nog steeds dubbel zoveel tickets terugbetaald - of gecompenseerd met vouchers - dan dat er tickets verkocht worden. 'Het aantal annuleringen ligt sinds half maart hoger dan het aantal verkochte tickets. Strikt genomen is de ticketverkoop dus negatief', zegt Erik Lesire van Ticketmaster. 'Door de vouchers voor geannuleerde events verliezen de cultuurhuizen in 2021 weer inkomsten.'

Een vijfde van de zaal

De piek lijkt wegens de aanhoudende anderhalvemeterregel ook niet voor het najaar te zijn. 'Ons programma komt er pas in augustus', zegt Mieke Dumont van het Gentse Kunstencentrum Vooruit. 'Zolang er beperkingen zijn voor het publiek geven we vooral jonge makers een podium. De grote gezelschappen konden niet repeteren, dus er zijn geen nieuwe producties.' De Vooruit vreest dat de beperkingen - een zaal mag voor een vijfde gevuld zijn, concerten mogen enkel voor een zittend publiek - de beleving in de weg staan. Dumont hoopt op een bijkomende versoepeling, met social distancing of pakweg mondmaskers. De AB zou graag afstappen van de zitconcerten, maar dat is op de Nationale Veiligheidsraad woensdag niet aan bod gekomen. De concertzaal verwacht geen grote concerten voor 2021.