DJ en producer Andrew Weatherall overleden

Weatherall werd 56 en overleed aan een longembolie. 'Hij werd in het ziekenhuis behandeld, maar helaas bereikte een bloedklonter zijn hart. Zijn dood was snel en vredig', aldus een statement van zijn management.



De invloedrijke producer, dj en meester-remixer begon eind jaren 80 zijn carrière als dj in de acid house club Shoom in Londen en op de feesten van Paul Oakenfold. Vervolgens maakte hij fel gesmaakte remixes voor New Order, Björk en Happy Mondays. In de jaren 90 werd Weatherall een ster dankzij zijn iconische remix voor Primal Scream’s ‘Loaded’, om vervolgens een deel van het album 'Screamadelica' van de Britse band te produceren.