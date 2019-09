Daniel Johnston, bipolaire cultheld

De Amerikaanse singer-songwriter Daniel Johnston hoeft niet meer de strijden tegen de demonen in zijn hoofd. Tom Waits en Kurt Cobain waren zijn meest illustere bewonderaars.

Eén anekdote vat Daniel Johnson (1961-2019) samen. Na een optreden in 1990 vloog de Amerikaanse songwriter met het privévliegtuigje en zijn vader aan het stuur naar huis. Johnston, die in een manische periode zat, geloofde dat hij het animatiefiguurtje Kasper was en gooide de sleutel van het vliegtuig uit het raam. Zijn vader moest een noodlanding maken. Het vliegtuig was verwoest, vader en zoon kwamen er met de schrik van af. Zoon vloog naar een instelling.

'Don't Play Cards With Satan' van Daniel Johnston.

Daniel Johnston was schizofreen én bipolair. Wanneer hij niet in een psychiatrische instelling zat, was de muziek zijn medicijn. Als kind maakte hij cassettes met kinderlijk ontroerende spookliedjes die altijd zijn handelsmerk zijn gebleven. De eerste heette ‘Songs of Pain’ (1981), de beroemdste werden ‘Yip/Jump Music’ (1983) en ‘Hi, How Are You’ (1983).

Nirvana-zanger Kurt Cobain is vaak gefotografeerd met een T-shirt met daarop de hoes van ‘Hi, How Are You’, een tekening van Johnston. ‘Yip/Jump Music’ was een van de favoriete albums van het grunge-icoon. Ook Tom Waits was een grote fan, vooral van zijn kraaiende stem en de surrealistische wereld in zijn songs bevolkt door stripfiguren, geesten, monsters en demonen.

Zijn nummer ‘King Kong’ verscheen op Waits’ ‘Orphans’. Beck coverde ‘True Love Will Find You In The End’. Ook Wilco, Beach House en Yo La Tengo namen nummers van hem op.

Soundtracks

Daniel Johnston werd geboren in een streng religieus gezin in West Virginia. Als tiener kwam hij in contact met de muziek van The Beatles, Elvis Costello en Sex Pistols. In het begin van de jaren 80 verhuisde Johnston naar Austin, Texas. Daar begon hij zijn zelfgemaakte cassettes op straat uit te delen terwijl hij in de McDonald's werkte.

Nadat zijn muziek in de jaren 90 werd omarmd door grungepioniers als Nirvana en Sonic Youth en zijn breekbare songs zelfs op filmsoundtracks verschenen, ging het bergaf met zijn mentale gezondheid. Hij kon de hoge verwachtingen niet aan, kreeg angstaanvallen op het podium en werd gedumpt door zijn platenfirma.

'The Story of an Artist' van Daniel Johnston.

Naast muzikale cultheld was Johnston ook een meer dan verdienstelijk tekenaar. Een van zijn tekeningen haalde in 2006 de Whitney Biennial, de tweejaarlijkse tentoonstelling van het Whitney Museum in New York. Hij was mentaal en fysiek echter niet in staat om naar New York te vliegen. De documentaire ‘The Devil and Daniel Johnston’ toonde hoe hard de demonen in zijn hoofd hem te pakken konden hebben.