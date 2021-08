De 'Bach van de Renaissance' komt na 500 jaar weer tot leven

Laus Polyphoniae is vanaf morgen volledig gewijd aan Josquin des Prez, het genie van de Franco-Vlaamse polyfonie. De kers op de taart zijn twaalf missen die werden opgenomen met de hulp van de nieuwste wetenschappelijke inzichten over de man rond wie nog altijd veel mysterie hangt.

Op 27 augustus is het 500 jaar geleden dat Josquin - voluit Josquin des Prez - overleed. Die datum valt toevallig tijdens het festival Laus Polyphoniae, een meevaller voor de jaarlijkse hoogmis van de polyfonie in Antwerpen. Ook al focust deze editie op slechts één componist, het blikveld is verruimd met naast liveconcerten in Antwerpen, livestreams vanuit York, Tokyo en Boston ook vooraf opgenomen documentaires, met volledige missen van Josquin die van commentaar voorzien worden door experten.

Wie was Josquin des Prez? De componist, zanger en pedagoog Josquin des Prez werd geboren omstreeks 1450-1455 in de buurt van Doornik en overleed op 27 augustus 1521 in Condé-sur-Escaut. Hij componeerde motetten, missen en chansons, en liet een frisse wind waaien door de Franco-Vlaamse polyfonie. Zijn werk kende door zijn transparantie, compositorisch genie en de opkomst van de boekdrukkunst een brede verspreiding. Josquin werd door Luther ‘de meester van de noten’ genoemd. Philippe Herreweghe heeft het over ‘de prins van de polyfonie’. Laus Polyphoniae-curator Bart Demuyt bestempelt hem als ‘de Bach van de Renaissance’.

De polyfonist was lang een enigma, dat de voorbije decennia langzaam ontsluierd raakte door nieuw wetenschappelijk onderzoek. Bart Demuyt, de directeur van het muziekcentrum AMUZ en de curator van Laus Polyphoniae, zegt dat we de componist nu in een nieuw daglicht kunnen zien. De missie van de huidige editie van Laus Polyphoniae is tweeledig. ‘500 jaar Josquin des Prez is de ideale aanleiding om een breder publiek te laten kennismaken met een topper uit het Vlaamse patrimonium die nog niet de bekendheid geniet van pakweg Memling of Van Eyck. Net als de Vlaamse Primitieven waren de Franco-Vlaamse polyfonisten wereldtop, alleen hebben we dat de voorbije decennia veel te weinig in de verf gezet.’ tegelijkt wordt de kennis ontsloten die bekend is over Josquin.

Globetrotter

Onze blik op Josquin is eind de jaren 90 volledig door elkaar geschud. ‘Tot dan ging iedereen ervan uit dat hij geboren was in 1440, maar plots legde wetenschappelijk onderzoek zijn geboorte na 1450. Ander onderzoek toonde aan dat hij internationaal veel aanweziger was dan we dachten. Hij liet sporen na in Rome, Milaan, Ferrara, Parijs, Aix-en-Provence, Wenen en waarschijnlijk zelfs in Hongarije. Hij was een echte globetrotter die nooit lang ergens is gebleven. Als hij zijn stempel had gedrukt, zette hij zijn pad verder.’

Een recente renovatie van de Sixtijnse Kapel maakte ook daar zijn aanwezigheid duidelijk. ‘In de muur aan de cantoria, het balkonnetje waarop de zangers achter een groot koorboek stonden, hebben ze een inscriptie van Josquin gevonden. Zulke vaststellingen helpen het puzzelwerk dat je bij een levende kunstenaar niet hoeft te maken, omdat het duidelijk is welk werk waar gemaakt is. Maar bij Josquin moesten ze aan de hand van allerlei parameters - de typische stijl van een bepaalde stad in een bepaalde periode, Josquins eigen manier van componeren en muzikale evolutie, de locale taalkundige accenten - een puzzel leggen. Door dat onderzoek kunnen we de gelaagdheid van Josquin nu beter in kaart brengen en doordringen in zijn ziel.’

Het mysterieuze aura dat altijd rond Josquin hing, werd in de hand gewerkt door de twijfel over zijn uiterlijk. Die twijfel ontstond door de verschillende namen die hij kreeg en doordat in de middeleeuwen veel composities niet ondertekend werden als teken van nederigheid tegenover God. Dat belette niet dat Josquin snel veel fans had. Luther noemde hem ‘de meester van de noten’. Omdat hij zo goed in de markt lag, werden ook tal van composities en chansons van anderen aan hem toegeschreven. Na zijn dood klonk het grappend dat hij dan productiever was dan toen hij nog leefde.

Voor de twaalf missen die Laus Polyphoniae integraal liet opvoeren door gerenommeerde ensembles zoals Cappella Pratensis, Huelgas Ensemble en Stile Antico, durft Demuyt zijn hand in het vuur steken dat ze van Josquin zijn. ‘Tijdens een normale editie had ik ze alle twaalf live laten uitvoeren, want ze tonen heel goed zijn muzikale evolutie. Maar voor deze corona-editie hebben we de voorbije maanden in de plaats daarvan twaalf docufilms ingeblikt, in AMUZ of in kathedralen over de hele wereld.'

De integrale vertolking van de mis komt telkens met een toelichting door internationale specialisten. 'Op die manier zijn we het werk van Josquin beginnen te ontsluiten zoals ook musea dat doen en bouwen we aan onze eigen permanente collectie. Ik vergelijk het weleens met de blockbusterexpo over Pieter Bruegel drie jaar geleden in Wenen. Daarin gaf kenner Manfred Sellink bij elk van de schilderijen uitleg. Ook de missen van Josquin zullen tot in het kleinste detail ontleed en zo breed mogelijk gedeeld worden.’

Ensembles uit de Lage Landen spelen tijdens het festival liveconcerten in Antwerpen, de buitenlandse genodigden mogen die vanuit hun thuishavens in York, Boston en Tokyo opvoeren. ‘Laus Polyphoniae vindt zo plaats in drie verschillende werelddelen’, zegt Demuyt.