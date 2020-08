De Balans | Danielle Dierckx (De Roma)...

Om de verliezen te beperken sluit De Roma in Borgerhout voor de rest van het jaar de deuren. Hier maakt algemeen coördinator Danielle Dierckx (46) haar persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik ben erg gehecht aan De Roma. Aan die zaal, een ruimte die schoonheid uit het verleden bewaart en verder doet leven, en mensen verbindt. Het is een van de grootste schatten die ik mee mag bezitten en koesteren. Ook de ligging te midden van Borgerhout speelt mee. Ik woon er op amper 120 meter vandaan. De stad als leef- en werkomgeving is de rode draad in mijn leven. Hier floreer ik.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Van mijn ouders kreeg ik veel vrijheid. Ik kon gaan en staan waar ik wilde. Daar heb ik veel zelfvertrouwen uit geput. In onze slagerij zag ik het ondernemende leven en leerde ik communiceren met God en klein Pierke. Dat zijn skills voor het leven. Ook de scouts waren belangrijk. Toen ik onlangs tijdens een wandeling in de Ardennen zo’n tent op een wei tegenkwam, dacht ik terug aan die groepsdynamiek en dat initiatief, aan al wat we daar in weer en wind realiseerden.’

Zich inzetten zonder er iets voor terug te vragen: dat bestaat nog. En de mensheid is daar enorm mee gediend.

‘Mijn carrière begon ik als sociaal werker op de Dam, het Kiel en in Borgerhout. Arme mensen lieten me zien hoe zwaar de strijd kan zijn als je weinig kansen hebt gekregen of tegenslag had. Aan de Universiteit Antwerpen kwam ik als werkstudent sociologie terecht in de onderzoeksgroep van professor Jan Vranken, in wiens traditie ik heb verdergewerkt. De stap naar De Roma was de stap naar cultuur. Ik heb een mateloos respect voor hoe mijn voorganger Paul Schyvens hier heeft gepionierd, toen niemand erin geloofde.’

Investeert u zelf in anderen?

‘Met armoede ben ik altijd bezig geweest, ook in mijn academisch werk. Het doel was altijd: een verschil maken in ongelijkheid die generatie na generatie wordt doorgegeven. Die investering heeft gerendeerd. Jongeren met weinig zelfvertrouwen, die vaak opgroeien tussen langdurig werklozen en zich niet gerespecteerd voelen, heb ik toch ambitie meegegeven. Ik heb ook mensen mee aan een job geholpen. In De Roma voel ik me een sociaal ondernemer. In de ene hand speelt de economische logica, in de andere het sociale.’

Wanneer bent u het sterkst gegroeid?

‘Tijdens mijn vele reizen, als toerist en professioneel. Vooral in Afrika, maar ook in Centraal-Amerika. Ik leerde er andere culturen lezen en werd ook gecorrigeerd op mijn directe stijl van communiceren. In West-Europa beginnen we een vergadering met de agenda, dan gaan we naar punt één, twee, enzovoort. In Afrika begint men door te vertragen en te contextualiseren: hoe is het met iedereen?’

Gaat u soms in het rood?

‘Ja, maar ik heb een goed beveiligingsmechanisme. Als ik te veel werk of echt moe ben, ga ik naar een museum. Dat biedt een totale afleiding en ontspanning’

‘Vijf jaar geleden kreeg ik huidkanker. Even leek het alsof ik geen toekomst meer had, maar toen de oncoloog Pascal Wolter over ‘goed poeder’ sprak, begreep ik dat de therapie had gewerkt en ik een tweede leven kreeg. Dat heeft de gretigheid waarmee ik erin sta alleen maar aangewakkerd.’

Wie zetelt in uw raad van bestuur?

‘Vooral mijn ouders. Mijn moeder zei vroeger altijd: we zijn niet meer dan een ander, maar ook niet minder. Het verklaart mijn bescheidenheid, maar ook mijn zelfvertrouwen. Voorts hecht ik ontzettend veel belang aan onze 470 vrijwilligers. Zij geven dagelijks feedback vanuit het publiek. En ze doen me beseffen hoe belangrijk sociale verbinding is. Zich inzetten zonder er iets voor terug te vragen: dat bestaat nog. En de mensheid is daar enorm mee gediend.’

Is uw balans in evenwicht?

‘Dat is een werk van elke dag. Ik moet zorgen dat De Roma niet te zwaar gaat domineren. Van mijn job krijg ik ontzettend veel energie: zowel van de artiesten en de debaters als van het publiek dat alle ballast op de stoep achterlaat. Die energie neem ik mee naar huis.’

Staat er winst op uw balans?