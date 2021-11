De IJslandplaat van Damon Albarn

Weinig popartiesten die groot zijn geworden in de jaren 90 vonden zichzelf even elegant heruit als Damon Albarn. Op zijn tweede soloalbum klinkt de frontman van Blur en Gorillaz als een melancholische IJslandvaarder.

De muziekwereld was een kwarteeuw geleden in de ban van de ‘battle of britpop’. Het duel tussen Blur en Oasis begon in de zomer van 1995, toen beide groepen op dezelfde dag een nieuwe single lanceerden. Welk nummer zou de hitparade aanvoeren, ‘Roll with It’ van Oasis of ‘Country House’ van Blur?

Een korte documentaire over de rivaliteit tussen Blur en Oasis in de jaren '90.

Aangejaagd door de Britse tabloids en de grootspraak van zowel Blur-zanger Damon Albarn als de Oasis-broers Noel en Liam Gallagher was de wereld getuige van de grootste rockruzie sinds The Rolling Stones en The Beatles dertig jaar eerder. Klassenbewustzijn is in Engeland nooit ver weg. Het duel was ook een strijd tussen middenklassejongens uit het welgestelde Londen en arbeiderskinderen uit het verpauperde noorden van Engeland.

Schaduw

De vete hield enkele jaren stand en werd gretig gecultiveerd door de betrokkenen. Oasis ging uiteindelijk ten onder aan gebekvecht tussen de Gallaghers. Blur hield het vol tot 2003 en maakte in 2009 een comeback in zijn originele bezetting, die resulteerde in het fraaie reüniealbum ‘The Magic Whip’.

Hoewel bij fans het gevoel leeft dat Blur nooit is weggeweest, vertoeft de rockband al ettelijke jaren in de schaduw van Albarns andere project, Gorillaz. Daarin smeedt hij al twintig jaar op hoogst originele wijze rock, hiphop en elektronische muziek tot een geslaagd huwelijk.

Wie is Damon Albarn? Damon Albarn (53) groeide op in het oosten van Londen. Op het einde van de jaren 80 richtte hij samen met een vriend van de middelbare kunstacademie, Graham Coxon, de rockband Blur op. De groep beleefde haar grootste successen in de jaren 90 en de beginjaren van dit millennium. Albarn is ook nog altijd de zanger van Gorillaz. ‘The Nearer The Fountain, More Pure The Stream Flows’ is zijn tweede soloalbum.

Gorillaz innoveerde de popmuziek ook visueel. In het begin traden ze op achter een scherm, waarop enkel hun virtuele alter ego's geprojecteerd werden. Ondertussen toont Gorillaz allang zijn ware gelaat op concerten, maar Albarn bleef al die tijd verrassen met originele samenwerkingen en duetten. Zijn indrukwekkende adresboekje leidde tot vocale bijdrages van niet de minsten: Neneh Cherry, Bobby Womack, Grace Jones, Lou Reed, Ike Turner en - jawel, de vijanden zijn vrienden geworden - Noel Gallagher.

Blur en Gorillaz hebben nooit volstaan om de creatiehonger van de zoon van de directeur van een kunstacademie en een ontwerpster van theaterdecors te stillen. Hij schreef ook een opera, richtte een groep op met de drummer van The Clash en de betreurde afrobeatpionier Tony Allen en bracht in 2014 een soloalbum uit. In afwachting van een nieuwe wereldtournee met Gorillaz, die de band in juni volgend jaar normaal in Werchter op één affiche samenbrengt met Stromae, ligt de focus de komende maanden op zijn tweede soloplaat.

Gletsjers en geisers

Albarn, 53 inmiddels, baseerde zich voor ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ op de unieke landschappen van IJsland. Op het hoogtepunt van de Blur-jaren kocht hij een huis in de buitenwijken van de hoofdstad Reykjavik. Van daaruit kijkt hij uit over besneeuwde bergtoppen en de zee. Het grillige landschap en de extremen van de IJslandse natuur werden een almaar hardnekkiger bron van inspiratie.

In januari 2020 nodigde hij 15 klassieke muzikanten uit om te experimenteren en te componeren. De bedoeling was de ruwe tapes in Engeland op te nemen met een orkest en meteen op tournee te vertrekken. Een Europese tournee was geboekt - Bozar zat in geen tijd vol - maar toen kwam de pandemie en verdween het materiaal in een lade.

Schermvullende weergave ©© Steve Gullick

Daar bleef het bijna een jaar liggen tot Albarn het begin 2021 in Londen herbeluisterde met enkele muzikale vrienden. Hij schreef er teksten bij. Samen maakten ze van de ruwe tapes een dromerig, melancholisch geheel. De orkestrale arrangementen op het album nestelen zich in intieme melodieën. Met doordringende stem vertelt Albarn verhalen over thema’s als kwetsbaarheid, verlies en wedergeboorte.

Damon Albarn is op zijn tweede soloplaat niet de opgewonden rocker van Blur of het ongenadige feestbeest van Gorillaz.

Alweer een in melancholie gedrenkte lockdownplaat? Op het eerste gehoor lijkt niet erg veel te gebeuren op ‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’, maar wie een beetje geduld heeft, krijgt het warmhartige album maar lastig uit zijn systeem geschud. Mooi op tijd, nu het buiten kouder begint te worden.

‘Stay by my side/ at the end of the world’, mijmert Albarn in ‘Royal Morning Blue’, trippelend over een drumcomputer en een cordiale baslijn. ‘Combustion’ lijkt eerst te verdrinken in feedback, maar keyboards trekken het nummer elegant uit het waterland. ‘Daft Wader’ begint als een breekbaar pianolied en eindigt met uitwaaierende orgelklanken.

Albarn is op deze tweede soloplaat niet de opgewonden rocker van Blur of het ongenadige feestbeest van Gorillaz. We treffen een melancholische IJslandvaarder met wie het huiselijk verpozen is tussen gletsjers, geisers en het gesteente van vulkaanuitbarstingen.

‘The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows’ is verschenen bij Transgressive Records/PIAS

Damon Albarn staat op 28 februari en 1 maart in een uitverkochte Bozar in Brussel.