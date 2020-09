Schatrijke familie heeft tv niet meer nodig

Groot nieuws in de showbizzwereld deze week. Na 14 jaar en 20 seizoenen komt volgend jaar een einde aan ‘Keeping Up With the Kardashians’ (KUWTK), de realityshow die het wel en wee van een van de beroemdste families ter wereld van nabij volgt.

Maakt u zich geen zorgen, beste lezer. Uw favoriete dagblad is geen showbizzblad geworden. Maar we proberen wel bij te blijven in alle soorten business. En de Kardashians zijn business. Big business. Het is vooral dankzij dat nogal trashy realityprogramma dat de familie een zakelijk imperium wist uit te bouwen dat miljarden dollars waard is.

Weinig mensen hadden dat zien aankomen, toen ‘Keeping Up With the Kardashians’ in 2007 uit de startblokken schoot. Op dat moment was de familie - met ijzeren hand geregeerd door matriarch Kris Jenner - een welgestelde maar weinig beduidende familie die een villa in een gated community in Calabasas, Californië, betrok. De grootste claim to fame was een uitgelekte sekstape van dochter Kim en diens vriendschap met de populaire socialite en hotelerfgename Paris Hilton.

Cosmetica en games

Wat leek op de zoveelste pulptelevisie met mensen die beroemd waren omdat ze beroemd waren, evolueerde al snel tot een hefboom naar 1001 zakelijke activiteiten. Naarmate de populariteit van het programma en de familie steeg, slaagden de Kardashians erin om aan die beroemdheid een amalgaam aan commerciële zijprojecten te hangen. Van eigen modelabels en cosmetica tot videogames - het mobiele spelletje ‘Kim Kardashian: Hollywood’ bracht 80 miljoen dollar op - en zelfs een eigen lijn kredietkaarten. Je kon het zo gek niet bedenken of de Kardashians sloegen er munt uit.

Pepsi en Puma

Los van de eigen zakelijke projecten bracht de faam ook een resem commerciële deals in het laatje. Naarmate de geloofwaardigheid van vooral Kim en later halfzusjes Kendall en Kylie Jenner steeg, struikelden de merken over elkaar om een graantje mee te pikken van de invloed die de Kardashians hadden verworven. Samenwerkingen met modehuizen als Balmain en Tom Ford en A-merken als Pepsi en Puma brachten miljoenen op voor de telgen van de beroemde familie.

Moeder Kris en dochters Khloë, Kourtney en Kendall zijn elk tientallen miljoenen waard, terwijl het vermogen van de uitschieters Kim en Kylie via zakelijke uitstapjes als KKW Beauty, de shapewearlijn Skims en Kylie Cosmetics op ongeveer 1 miljard wordt geraamd.

Al die tijd deed ‘KUWTK’ dienst als een platform om al hun zakelijke uitstapjes mee in de verf te zetten, een handige etalage die in miljoenen huiskamers wereldwijd werd geprojecteerd.

Waarom komt er dan een einde aan dat reclameplatform? Daarover wordt druk gespeculeerd in de gespecialiseerde pers. Maar wat de reden ook is, de simpele waarheid is dat de Kardashians de televisie niet meer nodig hebben om zichzelf in de verf te zetten.

Instagram als etalage

Met een gecombineerd bereik van meer dan 600 miljoen volgers op Instagram heeft de familie de voorbije jaren een eigen etalage uitgebouwd, die het bereik van televisie in de schaduw zet. Toen Kim Kardashian in 2018 door het modeblad Business of Fashion gevraagd werd wat er zou gebeuren als de televisie zou wegvallen, wist ze al perfect wat te antwoorden. ‘Social media zijn een show op zichzelf.’

Toen Kylie in 2018 tweette dat ze niet langer de fotoapp Snapchat gebruikte, verloor het bedrijf in een dag tijd 1,3 miljard dollar aan beurswaarde.

De Kardashians wisten die show als geen ander te bespelen. Hun invloed op Instagram valt moeilijk te overschatten. Toen dochter Kylie in 2015 bijvoorbeeld toegaf dat ze haar lippen had laten vullen, steeg de dagen erop de vraag naar die cosmetische ingreep met 70 procent. Toen diezelfde Kylie in 2018 tweette dat ze niet langer de fotoapp Snapchat gebruikte, verloor het bedrijf in een dag tijd 1,3 miljard dollar aan beurswaarde.