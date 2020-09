De Munt mikt op opera voor halfvolle zaal

De Munt opent het seizoen met 'Is This The End?'. Geen publiek in de zaal. Wel artiesten.

Met 'Is This The End?' opent De Munt volgende week het seizoen. Het is een nieuwe onlineproductie zonder publiek. Voor de eerste echte opera wordt gemikt op 568 toeschouwers, precies de helft van de zaalcapaciteit.

'We zijn er klaar voor', begon Peter de Caluwe, de directeur van De Munt, donderdag de persconferentie om het aangepast najaarsseizoen van het operahuis voor te stellen. Dat begint volgende week met 'Is This The End?', een heel aparte productie. Ze wordt op 12 en 13 september live uitgevoerd en gestreamd. Publiek in de zaal is er niet.

Op een bepaalde manier is het de ideale productie om een operaseizoen in coronatijden te beginnen. Het thema van de opera - een drieluik waarvan nu het eerste deel wordt getoond - is de overgang tussen leven en dood. Tussen een oude en een nieuwe wereld. 'Dat is een erg actueel thema. Beleven we door de pandemie nu het einde van een bepaald tijdperk? Komt er een nieuwe start? Het zijn filosofische vragen die 'Is This The End?' oproept', zegt De Caluwe.

De Munt verwacht het jaar af te sluiten met een verlies van 1,5 miljoen euro. De federale overheid neemt 1 miljoen euro van dat tekort voor zijn rekening.

Een groot deel van het werk werd op alle mogelijke plaatsen in het gebouw gefilmd en opgenomen. De opnames dialogeren tijdens de voorstelling met live gezongen en gespeelde delen. De muziek is van de Belgische componist Jean-Luc Fafchamps.

De Munt heeft de voorbije maanden duchtig geschaafd aan de programmatie en de werkwijze om coronaproof te kunnen heropstarten. De vraag is nog altijd: voor hoeveel mensen? In een zaal worden slechts 200 personen toegelaten. Tenzij het lokaal bestuur een uitzondering toestaat. Daar rekent Peter de Caluwe op. 'We hebben aan de stad Brussel gevraagd om 568 mensen (met mondkapje) per voorstelling te mogen ontvangen. Dat is de helft van onze zaalcapaciteit. Zo is het mogelijk dat niemand naast elkaar zit. We moeten de formele toestemming nog krijgen, maar we gaan ervan uit dat het in orde komt.'

De Munt is een schema aan het uitwerken om de publieksstroom te managen. Er worden vier in- en vier uitgangen gecreëerd.

'Der Schauspieldirektor' Met 'De Kinderen der Zee' had De Munt een grote concertante opera van de Belgische componist Lodewijk Mortelmans gepland. Door de omvang - het koor is voor de coronamaatregelen te groot - wordt die vervangen door 'Der Schauspieldirektor' van Mozart. Hij schreef dit stuk toen hij aan de succesopera 'Le Nozze di Figaro' werkte . Mozart lachte in het werk met de toenmalige zeden en gewoonten in het operawereldje. Met de hedendaagse bewerking zal het allicht niet anders zijn. De opera is in november te zien bij Bozar.

De eerste echte opera dit najaar is 'Die tote Stadt' van Erich Wolfgang Korngold. Het werk gaat op 22 oktober in première. Het zal niet de klassieke opvoering zijn zoals De Munt ze oorspronkelijk in gedachten had. De coronaprotocollen voor de cultuursector leggen nogal wat beperkingen op. Het aantal orkestleden mag bijvoorbeeld niet groter zijn dan 57 en er moet voldoende afstand zijn tussen hen. Voor de gelegenheid zullen ze op het podium en niet in de orkestbak zitten. De Munt besloot ook om tot het einde van het jaar geen pauzes meer in te lassen tijdens de voorstellingen. Door die maatregelen wordt 'Die tote Stadt' ingekort en muzikaal herwerkt.

Salzburger Festspiele

In ons land zijn er sinds maart geen operavoorstellingen meer geweest. In het buitenland lag dat anders. De prestigieuze Salzburger Festspiele zijn in een aangepaste versie doorgegaan. Peter de Caluwe heeft daar veel over geleerd over hoe je als operadirecteur met corona kan omgaan. 'Tijdens 'Elektra' van Richard Strauss, in een regie van Krzysztof Warlikowski, leek van corona geen sprake. Er was geen afstand tussen de musici en zangers. Alles leek normaal. Hoe kon dat? Iedereen die aan de productie meewerkte, werd meermaals getest. Er werden ook grote artistieke bubbels gecreëerd.'

Dat voorbeeld inspireerde De Munt om vanaf volgende week massaal in te zetten op het testen van zijn productiemedewerkers, orkestleden en cast. Door intensief te testen kan er snel en doeltreffend worden ingegrepen bij een accident, is de filosofie. Het creëren van grote artistieke bubbels is vooralsnog niet mogelijk in de Belgische context. De Munt werkt wel aan een oplossing. Ze zou graag naar analogie van het medisch personeel in ziekenhuizen groepen met high risk personen willen creëren. Die mensen zouden dan gedurende het productieproces - doorgaans zes weken - intensief met elkaar mogen samenwerken. Ze moeten wel regelmatig worden getest, een gezondheidsdagboek en een logboek van contacten bijhouden. Het uitgangspunt is dat het bij een opera-uitvoering niet altijd mogelijk is op en achter de scène afstand te houden of beschermend materiaal te dragen. Het is aan de lokale gezondheidsinspectie van Brussel om De Munt daarvoor de toestemming te geven.