De balans | Joost Maegerman, hoofd van het Antwerp Symphony Orchestra

Het Antwerp Symphony Orchestra luidt vanavond met een vocaal openingsgala het klassieke concertseizoen in. Hier maakt de intendant van het residentieorkest van de Koningin Elisabethzaal Joost Maegerman (42) zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik denk spontaan aan mijn vriendin. Maar haar mijn grootste bezit noemen is misschien wat ongepast. In elk geval: ze is een geweldige levenspartner, bij wie ik kan ventileren en met wie ik kan sparren en wandelen. Er is veel liefde tussen ons. Ik heb ook fantastische vrienden, sommige zijn er al meer dan twintig jaar. We gaan voor elkaar door het vuur, en zonder hen zou het leven een pak lastiger zijn. Voorts vormen kunst en cultuur mijn brandstof. Na een drukke week kan ik enorm genieten van een concert. In de zaal ben ik niet op de werkvloer, integendeel. Daar vergeet ik het harde werk. Ook theater, dans of een tentoonstelling kunnen me zielsgelukkig maken. Ik ben niet materieel aangelegd. De belangrijkste kunstwerken die ik in huis heb, staan op mijn uitgebreide collectie cd’s. Veel opnames doen me terugdenken aan bepaalde periodes in mijn leven.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘In mijn vorig leven als contrabassist hebben heel veel mensen in mij geloofd. Ik speelde in veel internationale orkesten, in het Rotterdams Philharmonisch Orkest als laatste. Maar ik werd nooit door iemand ‘ontdekt’ of zo. Als uitvoerend artiest ben je vooral aangewezen op je individuele ontplooiing, en als contrabassist was ik ook geen grote stersolist. De sprong naar een managementpositie was zeven jaar geleden een enorme carrièrewending, die ik vooral dank aan de raad van bestuur hier in Antwerpen, in het bijzonder aan voorzitter Hugo Van Geet. Bij hem voelde ik een groot vertrouwen in mijn talent, veeleer dan in een parcours dat ik had afgelegd. Ik ben veel mensen dankbaar maar vind niet dat ik ergens in het krijt sta, in de zin dat ik nog een lopende schuld moet aflossen.’

Investeert u ook in anderen?

‘Als intendant ben je pas geslaagd als de mensen om je heen genoeg stimulansen krijgen om zich te ontplooien. In ons administratief team krijgen jonge mensen alle kansen. Daarnaast is ons grootste doel: maximaal ten dienste staan van onze eigen musici én de gastartiesten. Zij zijn de grote experts. Topsporters, haast. Voorts bestaat onze maatschappelijke rol erin zo veel mogelijk mensen te inspireren en te ontroeren. Dat doen we door ons programma te diversifiëren. En door initiatieven te nemen voor wie niet in de zaal geraakt, zoals spelen in gevangenissen, asielcentra en verzorgingstehuizen.’

Gaat u soms in het rood?

‘Ik ben zeer plichtbewust. Misschien neem ik mijn verantwoordelijkheid soms te ernstig. Ik heb altijd hard gewerkt, bij momenten neigt het naar een verslaving. Maar ik functioneer goed. Af en toe moet ik bijslapen, wandelen of de bergen in trekken, maar ik ben nog nooit echt uit de bocht gegaan.’

Wie zijn uw raadgevers?

‘Er zijn enkele collega’s bij wie ik kan aankloppen voor professioneel advies. Dat is al lang zo bij Jan Raes, vroeger algemeen directeur van het Koninklijk Concertgebouworkest in Amsterdam en nu van Opera Ballet Vlaanderen. In onze sector ontmoet ik veel wijze mensen van wie ik kennis absorbeer, ook in levenskunst. Vaak valt een groot artiest samen met een grote persoonlijkheid. Al komen de meeste wijsheden nog van mijn vriendin, die dokter is.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘In mijn leven heb ik amper vriendschappen verloren. Ik heb wel professionele samenwerkingen beëindigd en soms ben ik op mijn hoede voor mensen, maar dat is niet hetzelfde als een complete persoonlijkheid afschrijven. Dat doe ik niet.’

Is uw balans in evenwicht?