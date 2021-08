De balans | Klara-presentator Bart Stouten

Dichter, schrijver en Klara-coryfee Bart Stouten (64) presenteert dinsdagvoormiddag zijn laatste ‘Klassiek leeft’. Op de drempel van zijn pensioen maakt hij hier zijn persoonlijke balans op.

Wat zijn uw belangrijkste activa?

‘Ik heb de neiging sober te leven. Ik woon in een spartaans appartement en hou niet van dure kleren of auto’s, wel van boeken en ideeën. De charme van radio heb ik ten volle benut, door een duik te nemen in de verbeelding van de luisteraar, om zo een weelde aan poëzie, filosofie, anekdotes en musicologische ideeën te verstrengelen. Ik realiseerde een nieuwe, persoonlijke, meerstemmige presentatiestijl, waarmee ik de luisteraar kon entertainen en verrijken. Radio is een medium van sfeer. Mijn doel was altijd: vonkjes overbrengen, en niet zozeer kennis. In het kielzog ontstonden mijn poëziebundels en boeken. Ook daaraan hecht ik veel waarde.’

Wie heeft in u geïnvesteerd?

‘Toen ik 15 was, kwamen mijn ouders en mijn tweelingzus om in een verkeersongeval. Mijn leraar Latijn Rik America, voor wie ik het grootste ontzag had, werd mijn voogd en deed zijn uiterste best om het talent in me wakker te maken en te kneden. Aan tafel spraken we over Homeros en de Trojaanse Oorlog. Die vruchtbare bodem had ik thuis al. Mijn mama gaf wiskunde en was gefascineerd door literatuur. We hadden een prachtige bibliotheek en als baby voedde ze me met Bach. Vandaar wellicht mijn liefde voor de symbiose van woord en muziek. Toen ik als jongeman bij de VRT begon, erkenden collega’s als Jean-Pierre Rondas en Mon Detrez mijn talent en creativiteit. Met hun erudiete panache beïnvloedden ze me, en ze gaven me al eens carte blanche in hun programma’s. Ook Chantal Pattyn investeerde in mijn potentieel. Mijn vriend heeft me in moeilijke tijden zwaar gesteund en geïnspireerd.’

Investeert u ook in anderen?

‘Ik geloof sterk in de overdracht van het metier. Onlangs begeleidde ik een jonge presentator in zijn eerste radio-uren. Het medium is te mooi om dat niet te doen. Elk woord dat je uitspreekt, kan een beeld genereren. De nieuwe generatie radiomakers wil zich soms te snel profileren. Ik weet niet of het medium daarmee gediend is.’

‘Toen ik onlangs zwaar ziek was, werd ik omringd door prachtige mensen in de zorg. Zelfs op intensive care begonnen ze met mij over filosofie te praten. Voor die groep wil ik graag iets terugdoen. Je mag nemen, maar in de eerste plaats moet je geven. Ik waak over die balans. Dat ik niet van dure dingen hou, maakt dat ook makkelijker. De grenzen tussen mijn werk en mijn privéleven zijn vaag. Tegenwoordig is dat een heet hangijzer, maar bij mij niet. Als ik opsta, ben ik meteen met het werk bezig, en dat gaat door tot ‘s avonds laat. Bij de VRT schrijf ik weleens enkele verzen.’

Wat was uw kwantumsprong?

‘Voor het eerst openlijk praten over het verkeersongeval dat mijn jeugd in tweeën sneed. Jarenlang kon en durfde ik dat niet, bang ook dat mensen zouden denken dat ik om aandacht bedelde. Dat moment hing ook wat samen met de uiting van mijn homoseksualiteit in mijn eerste poëziebundel ‘Sapporo blues’ in 2002. De taboes werden doorbroken, en een stroom aan woorden, ideeën en gevoelens kwam vrij.’

Wie zit in uw raad van bestuur?

‘Van oudsher zijn dat de zenwijsgeren en hun devies om afstand te doen van het ego. Schopenhauer ook, met z’n ideeën over de blinde wil. En Sartre, met het advies om het in se zinloze bestaan zelf te kneden tot een werkelijkheid waarmee je iets kan. Goede raad van vrienden neem ik ook wel serieus.’

Hebt u al mensen afgeschreven?

‘Nee, maar ik heb wel geleerd me te hoeden voor toxische energie of gemaskeerde jaloezie. Ze sluipen soms dichterbij zonder dat je het in de gaten hebt. Maar ik wil dat niet te groot maken. Zoals een zonnebloem ben ik gericht naar positiviteit.’

Staat er winst op uw balans?

‘Ja. Nu bestaat ze uit een tsunami van e-mails en brieven waarin luisteraars en lezers laten weten dat ze iets aan me hebben gehad. Ik denk ook dat mijn job me meer mens heeft gemaakt, met oog voor het wezenlijke, het ware, het diepere.’

‘Tijdens mijn ziekteperiode werd ik verplicht confronterende vragen over mezelf te stellen. Heb ik de juiste dingen gedaan? Doe ik genoeg voor anderen? Die balans moet je in de gaten houden als je een mooi mens wil zijn. Het ging gepaard met veel twijfels. Mijn vader vond me maar een weerloos doetje. Ik werd gepest op school en hij vond dat ik daar te zwak op reageerde. Dat leverde grote discussies en verwijten op, waarover ik later spijt kreeg. Die dingen voelde ik opnieuw. Maar ik zag ook de schoonheid van het zorgpersoneel om me heen. Eigenlijk was het een mooie tijd.’