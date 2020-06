De bedwelmende grooves met universele hartslag van Khruangbin

Thaise funk inblikken in een Texaanse schuur: meer was niet nodig om van Khruangbin een wereldwijde hipstersensatie te maken. De groep wordt zowel op rockfestivals als in koffiehuizen gesmaakt.

Ook op zijn derde langspeler 'Mordechai' blijft Khruangbin trouw aan zijn globale funkmissie. De naam betekent nog altijd 'vliegtuig' in het Thais, maar de actieradius wordt beetje bij beetje verruimd. 'Men zegt vaak dat muziek puur en authentiek moet zijn', zegt gitarist Mark Speer. 'Maar we zijn net dol op botsingen met andere culturen.'

De nieuwe plaat van het culttrio uit Houston, Texas is opnieuw een amalgaam van genres, het ene al exotischer dan het andere. Maar de soulvolle kern blijft dat Speer, drummer DJ Johnson en bassiste Laura Lee Ochoa - die vocals in het instrumentale palet introduceert - met een aanstekelijk potje grooves aandraven waar je overal mee thuiskomt. Dat bewezen ze de voorbije vier jaar door voortdurend on the road te zijn.

De bedwelmende grooves op 'The Universe Smiles Upon You', hun debuut uit 2015, en 'Con Todo El Mundo' uit 2018 raakten tot hun eigen verbazing overal een gevoelige snaar, tot in pakweg Turkije en Taiwan toe. 'Als ik muziek in een andere taal introduceer aan vrienden die alleen naar Amerikaanse muziek luisteren, zeggen ze me vaak dat dat hen niet interesseert omdat ze het niet begrijpen. Maar leg er een goede groove onder en ze dansen. En na een tijd zijn ze misschien zelfs bereid te luisteren. Dat maakt van funk een globaal fenomeen.'

Lokale muziek

Tijdens onze tournees dachten ze overal dat we hun lokale muziek brachten. Mark Speer Gitarist



Toch hadden de bandleden nooit verwacht dat ze met hun eclectische melting pot zo snel wereldwijd zouden doorbreken. 'We wilden gewoon onze eigen horizon verruimen', zegt Speer. 'Wat me vooral is bijgebleven van onze tournees is dat men overal dacht dat we hun lokale muziek brachten. Na een track uit (het instrumentale) 'Con Todo El Mundo' klonk het in Spanje: 'Wat leuk dat jullie onze muziek voor ons te spelen.' In Istanboel hoorden we na dezelfde song: 'Tof dat jullie ook gek zijn op Turkse muziek.' Los van culturele verschillen leken onze melodieën en toonladders overal vertrouwd in de oren te klinken.'

Dat verklaart het succes van een trio dat, hoewel het als buitenbeentje in de markt werd gezet - wie houdt zich nu bezig met Thaise muziek in Texas? - gewoon doet wat iedereen leuk vindt. Daarnaast bleven de muzikanten vooral zichzelf. Ook al droegen ze pruiken tijdens hun liveshows, om niet herkend te worden aan de stand met merchandising.

'Ik ben altijd op zoek geweest naar funky stuff', vervolgt Speer. 'Als Texaan leerde ik eerst Spaanstalige gitaarmuziek uit Mexico kennen, later Franstalige zydeco uit Louisiana en creoolse muziek. Omdat ik wilde weten waar die genres vandaan komen, begon ik dieper te graven. Zo ontdekte ik Braziliaanse en Afro-Cubaanse muziek en leerde ik dat alleen al in de Caraïben een enorme stijlrijkdom bestaat. Ik kwam erachter dat de coolste muziek meestal ooit gebotst is op zee, en water dus een van de vruchtbaarste voedingsbodems is voor goede grooves.'

Maar Thailand is toch een verre trip, zeker per boot? 'Gelukkig is er het internet. Zonder had ik nooit zoveel muziek ontdekt. In Thailand bestaat trouwens een band die Potato heet, westerse rock-'n-roll brengt en megapopulair is. Ze zijn beïnvloed door Amerikaanse muziek, wij laten ons af en toe inspireren door Thaise. What's the big deal?'

AirKhrang

Om hun eclectische smaak te delen heeft de band een vliegtuigmaatschappij opgericht. Check in op AirKhruang.com, kies vanwaar naar waar je wilt reizen, en de groep serveert een aangepaste soundtrack in de vorm van een Spotify-playlist. Speer zegt dat hij zich tijdens het componeren bewust is van een globale hartslag. 'Er bestaat maar een beperkt aantal noten. Ik ben een fan van het concept in de Perzische muziek dat elke song ooit gemaakt eigenlijk dezelfde song is, maar dan in een ander stadium. En dat diep in elk van ons een universele groove zit.'

Het grootste verschil tussen 'Mordechai' en de vorige studioalbums is dat vooral bassiste Laura Lee de teksten inzong die ze in haar notitieboekjes had opgetekend. 'Die vocals beschouwen we als een extra muzikale laag, die ons toelaat verder te evolueren. Elk album moet iets ouds en iets nieuws bevatten, en liefst ook een kronkel', zegt Speer.

'De naam van de plaat verwijst naar een man die Laura Lee mee op trektocht nam. Voor haar hield die uitstap naar een afgelegen waterval een wedergeboorte in. De ervaring verruimde haar blikveld, en de onze. Zelf had ik na het vele toeren weinig inspiratie en speelde ik vooral ritmegitaar. Tot ik tijdens enkele jamsessies in ons schuurtje een pagina uit Laura's schriftjes opensloeg en haar teksten in liedvorm begon te gieten.'