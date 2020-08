De bedwelmende onenightstand tussen triphop en klassiek van Portishead

Portishead in de New Yorkse Roseland Ballroom.

Met ‘Roseland NYC Live’ bewees de triphopband Portishead veel meer te zijn dan een beklijvend studioproject. Elektronica werd gekoppeld aan een symfonisch orkest, terwijl de intense performance van zangeres Beth Gibbons de adem benam.

Samen met Massive Attack en Tricky vormde Portisheid het triumviraat dat vanaf begin jaren 90 vanuit het Britse Bristol de wereld veroverde met een nieuw geluid. Onder de door de artiesten verguisde noemer triphop verzoende het genre elementen uit dance, hiphop, jazz, reggae en rock tot krakende, filmisch klinkende downtempomuziek. In de zomer van 1998 stond triphop hoog op de affiches van de Europese rockfestivals. Op Pukkelpop mocht Portishead het hoofdpodium afsluiten met een selectie uit zijn twee eerste studioplaten, het gelauwerde ‘Dummy’ uit 1994 en de fraaie titelloze opvolger uit 1997.

Na de verovering van de rockpodia kwam de release van ‘Roseland NYC Live’, met tracks uit dezelfde albums, dat najaar als een verrassing. Maar door het eenmalige optreden met een symfonieorkest en een blazerssectie uit te brengen sloeg de band twee vliegen in één klap. Hij counterde de handel in bootlegs, die ondanks de vaak inferieure geluidskwaliteit gretig verspreid werden via het nieuwe cd-r-format met iets van superieure kwaliteit, waar hij zelf ook iets aan verdiende. Tegelijk maakte Portishead duidelijk waar het gezelschap live toe in staat was. Nog altijd is ‘Roseland NYC Live’ de referentie bij artiesten die een groots geluid (met orkest) intiem willen doen klinken.

Knusse ballroom

Tot de vroege jaren 90 zaten de schotten tussen muziekgenres klemvast. Door strijkers te counteren met een scratchende deejay en klassieke instrumenten te verstrengelen met elektronische geluiden en jazzsamples haalde Portishead dat onderuit.

De open blik bleef niet beperkt tot de muziek. In de video die samen met de studioplaat werd uitgebracht zie je dat de 28 orkestleden van de New York Philharmonic voor de gelegenheid hun vrijetijdskledij hadden aangehouden, een statement in het toen nog veel conservatievere klassieke veld.

In de video van het concert, die in 2002 uitgebracht werd op dvd, valt vooral het inventieve camerawerk op. Vanuit vogelperspectief vloeit de actie van de muzikanten op het podium in één trek over in het meedeinende publiek op de eerste rijen. In al zijn grandeur was dat knusse en verbindende altijd al een troef van de Roseland Ballroom, een omgebouwde ijspiste in het theaterdistrict van Manhattan waar de bekendste jazzorkesten ooit ten dans speelden. Tot de zaal in 2014 de deuren sloot, was ze voor menige vip en popster de place to be (seen).

Geheim genootschap

In het geval van Portishead kreeg de nabijheid van de muzikanten nog een extra dimensie. Met de broos klinkende, mysterieuze zangeres Beth Gibbons als onconventionele gids in een vervreemdend klankenpalet werd het publiek haast deelgenoot van een geheim genootschap. Ook al werd de zangeres omgeven door strijkers en blazers, haar stem was het belangrijkste instrument van de avond. Of ze nu ijlde of smachtte, met haar sigaret nonchalant tussen de vingers, de strijkersarrangementen en de trage ritmes van de band hielpen haar de zwaarmoedige teksten dragen. Dat was nodig, want zeker als ze de ogen sloot leek al het leed van de personages uit de songs op haar tere schouders te rusten. Tussendoor hoor je de zaal de adem inhouden.

‘Roseland NYC Live’ is de enige officiële liveopname van Portishead. Sindsdien bracht de band maar één studioplaat uit en dat is ook al twaalf jaar geleden. Schaarste draagt bij tot de mythe van de liveplaat, maar vooral de artistieke keuzes en intense vertolkingen tillen die naar een hoger niveau. De spookachtige, vaak subtiele details, inclusief samples, effecten en psychedelische gitaren, die de studioplaten van Portishead typeren, werden niet opgeofferd voor een volle klassieke sound.

De klassieke muzikanten mogen emoties beklemtonen, maar ze ondersteunen vooral de immer aanwezige beat.

De multi-instrumentalisten Geoff Barrow en Adrian Utley hielden de teugels strak. De klassieke muzikanten mogen emoties beklemtonen, maar ze ondersteunen vooral de immer aanwezige beat, waarop zowel het publiek als de muzikanten onvermoeibaar meeknikken. Dosering is alles op tracks als ‘All Mine’ (met een eervolle vermelding voor de blazerssectie, inclusief Will Gregory, die later doorbrak met Goldfrapp) en een waanzinnig spannend ‘Mysterons’.

Pas na een half uur en een emotioneel ‘Only You’ heet Gibbons iedereen welkom. Ze zegt bloednerveus te zijn, maar niet te weten waarom. Waarom de versies van ‘Sour Times’ en ‘Roads’ op het livealbum vervangen werden door latere opnames in San Francisco en het Noorse Kristiansand is niet helemaal duidelijk, en het beeldmateriaal laat zien dat ook de volgorde van de nummers door elkaar geschud is. Maar dat zijn details. Gibbons beëindigt de reguliere set met een smeekbede: ‘Give me a reason to love you / Give me a reason to be / A woman’. 'Zoveel sexappeal en dat zonder twerking', luidt een verrukte reactie op YouTube.

Alex Callier: 'De magie van de zaal' Alex Callier speelde met Hooverphonic twee keer in de Roseland Ballroom, waarvan een keer in het voorprogramma van Fiona Apple in de herfst van 1997, het jaar van de Portishead-opname. 'Het was een dankbare concertzaal, zowel voor het publiek als voor de band. Je werd er als het ware omgeven door concertgangers, wat een speciale, intieme sfeer opleverde, alsof de aanwezigen meer betrokken waren. In de video van Portishead is dat duidelijk te zien, maar je voelt dat ook als je als artiest op het podium staat.' Callier benadrukt hoe moeilijk het is een goeie liveplaat te maken, zeker als je een controlefreak bent. 'Maar Portishead is er wonderwel in geslaagd de magie die in de zaal hing vast te leggen. Het heeft met de juiste energie te maken, en met de combinatie van de ideale zaal, beklijvende muziek en doorvoelde performances, met hier als kers op de taart de indrukwekkende vocalen van Beth Gibbons. Haar stem is technisch niet perfect, maar ze vertelt er wel een verhaal mee dat raakt en enorm oprecht klinkt. Je leeft met haar mee.' Ook de arrangementen die dirigent Nick Ingham samen met Adrian Utley schreef voor de New York Philharmonic krijgen een pluim. 'Ze wisten dat ze niet mochten overdrijven. Zelf heb ik een boon voor iets kitscheriger John Barry- en Ennio Morricone-achtige orkestraties, maar Portishead had altijd al uitgeblonken in soberheid en dat wilde het duidelijk zo houden. Het gevaar van opnemen met een klassiek orkest is dat je er elk gaatje mee wil volstoppen. Maar dat zou indruisen tegen de essentie van Portishead: eenvoud en mysterie.'