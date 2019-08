De chemie tussen beste vrienden

Op ‘Forever Turned Around’ bevestigt Whitney zijn status als de beste indierockband. Het nieuwe album is een mooie ode aan de vriendschap tussen de drummende zanger en de leadgitarist.

Burgemeester Lori Lightfoot riep 30 augustus onlangs officieel uit tot Whitney Day in Chicago. ‘Ik verzoek alle inwoners te genieten van de buitengewone talenten van Whitney’, klonk het wervend in haar statement. Mooie promo, die bovendien iets zegt over het aanzien dat de rockgroep van drummer-vocalist Julien Ehrlich (27) en gitarist Max Kakacek (29) op korte tijd heeft opgebouwd in haar thuisstad. Als morgen hun tweede album verschijnt, vinden er verschillende evenementen plaats in The Windy City om de release te vieren.

Sinds ‘Light Upon the Lake’ in 2016 een van de debuutalbums van het jaar werd, was Whitney voortdurend on the road, waar zijn livereputatie vorm kreeg en zijn fijnzinnig vervlochten composities bovendien almaar beter gingen klinken.

Op Pukkelpop speelde het duo nog een erg gesmaakte set, waaruit bleek dat het niet alleen zijn (rock)geschiedenis kent, maar ook in staat is ze naar zijn hand te zetten. De critici zijn nog steeds laaiend enthousiast, maar ook collega’s-muzikanten verwarmen zich graag aan Whitney’s hechte, aan rock, folk en soul verwante sound en gracieuze melodieën. Zo is Elton John een fan van het eerste uur, net als alt-rockveteraan Jeff Tweedy van de Amerikaanse band Wilco - zowat de belangrijkste ambassadeur van de muziekscene van Chicago.

Toen het muziekvakblad Billboard Ehrlich en Kakacek onlangs samenbracht met Tweedy voor een gezamenlijk interview, was die heel enthousiast. ‘Toen ik hun muziek voor het eerst beluisterde, hoorde ik ineens stukken uit mijn platencollectie die ik nog niet veel andere muzikanten had weten exploreren.’ Onder andere de naam van r&b-legende Allen Toussaint passeerde de revue. Zelf noemt het duo vaak Levon Helm van The Band als inspiratiebron.

De waardering bleek wederzijds. Tijdens zijn eerste jaar high school keek Kakacek met grote ogen naar de documentaire ‘I Am Trying to Break Your Heart: A Film About Wilco’. ‘In zekere zin heeft Jeff ons toen, via de historiek van Wilco, geleerd muziek te maken op een grassrootsmanier, en dus niet de weg van de grote muzieklabels in te slaan.’

Whitney’s tweede album verschijnt bij het onafhankelijke Amerikaanse platenlabel Secretly Canadian, waarbij eerder ook The War on Drugs en Antony and the Johnsons debuteerden.

Whitney kan al na twee albums spreken van een herkenbaar groepsgeluid, dat zowel klassiek als uniek klinkt. De ontroerende falsetstem van Ehrlich verdiept het gitaarspel van Kakacek. Muzikaal klikte het van bij het begin tussen de twee sleutelfiguren, die elkaar intussen tien jaar kennen. In eerste instantie speelden ze samen bij het inmiddels ter ziele gegane Smith Westerns, een band die in België vooral bekendheid verwierf door het gestaakte Pukkelpop-optreden in de tent die het hardst getroffen werd door de storm in 2011. Vijf jaar geleden richtten de twee vrienden Whitney op als de ultieme uitlaatklep voor hun muzikale chemie.

Het verschil tussen ‘Light Upon the Lake’ en ‘Forever Turned Around’ is dat het debuut pas opgenomen werd nadat de groep de tracks maandenlang live speelde en ze de songs tot in de puntjes beheerste. Dit keer ging het centrale duo eerst lange tijd met z’n tweeën aan de slag met de muziek en de teksten, waarna producers Bradley Cook (van Bon Iver) en Jonathan Rado (van Father John Misty) de arrangementen hielpen in te kleuren.

De opnames vonden uiteindelijk plaats in dezelfde kelder in Chicago waar ook het debuut werd ingeblikt. Die vertrouwdheid sluipt ook in de muziek, die vooral de verbondenheid van de twee kernleden van de band extra in de verf zet.

‘Er is ontzettend veel gebeurd sinds we de band oprichtten, maar onze vriendschap heeft ons voortgestuwd’, zegt Ehrlich in het persbericht dat Secretly Canadian uitstuurde naar aanleiding van de nieuwe plaat. Als mid-twintigers stonden de vrienden voor het eerst stil bij het feit dat hun tijd beperkt is en dat de keuzes die ze nu maken de rest van hun leven kunnen beïnvloeden. Dat was angstaanjagend, maar ook bevrijdend, luidt het.

‘Forever Turned Around’ verschijnt vandaag via Secretly Canadian en wordt verdeeld door Konkurrent. Whitney speelt op dinsdag 19 november in de AB.