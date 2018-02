De deugddoende verjongingskuur van Franz Ferdinand

Met een danceproducer, nieuwe bandleden en minder gitaren revitaliseert Franz Ferdinand op zijn nieuwe album het energieke geluid van de hoogdagen.

De Schotse rockband Franz Ferdinand maakte zijn Belgische podiumdebuut in 2004 met memorabele concerten in een tot de nok gevulde Rotonde in de Botanique en in een bijzonder enthousiaste Marquee op Rock Werchter. In een festivallandschap dat verlegen zat om headliners leek hun combinatie van nerveuze postpunkritmes en melodieuze zangpartijen net op tijd te komen. De dansbare gitaarrock van het kwartet uit Glasgow was even de next big thing, maar die huizenhoge verwachting heeft de groep van zanger Alex Kapranos niet helemaal kunnen inlossen.

De klim naar de top werd gestuit door enkele mindere albums die de aanstekelijke cadans en de grinta misten van het titelloze debuut en, in mindere mate, opvolger ‘You Could Have It So Much Better’. De plaat die de band samen met het Amerikaanse artpopduo Sparks als FFS uitbracht in 2015, zorgde voor een kentering.

Sparks-zanger Russell Mael, die volgend jaar zeventig wordt, had ons vorig jaar al toevertrouwd dat het enthousiasme van Franz Ferdinand bij hen besmettelijk werkte. Maar ook ‘Always Ascending’, het nieuwe album van de Schotten dat morgen verschijnt, klinkt als een deugddoende verjongingskuur.

Dat heeft grosso modo met twee dingen te maken: een producer met een echte danceachtergrond en een hernieuwde focus na enkele personeelswissels. Meer synths, minder gitaren, kortom. Door in zee te gaan met de Parijse producer Philippe Zdar toonde Franz Ferdinand dat het hem menens is opnieuw met catchy, dansbare deunen aan te komen zetten. Zdar brak in de jaren 90 door in de housescene met Cassius, maar werkte ook samen met Jay-Z en Pharrell Williams.

Luie kont

'Always Ascending', de eerste single van het gelijknamige nieuwe album van Franz Ferdinand.

‘Het mocht geen plaat worden die je op je luie kont in de zetel laat zitten’, zegt Kapranos. Het extraverte karakter van Zdar is perfect gecast voor een zwierige plaat die vol leven zit, maar ook niet te ver af staat van het oorspronkelijke DNA van de band. Al is het hoekige indierockgeluid van vroeger ingeruild voor een meer gepolijste, door synthesizers aangedreven elektropopvibe, het klinkt triomfantelijker dan ooit.

Dat komt dus ook door enkele personeelswissels. Gitarist Nick McCarthy werd het eerste originele bandlid dat de groep verliet. ‘Rocksterren kunnen op twee manieren op jonge kinderen reageren’, lacht Kapranos. ‘Of ze slaken een zucht van opluchting bij het vooruitzicht op tournee te kunnen gaan omdat ze dan even verlost zijn van hun familiale verplichtingen. Of ze beginnen zich schuldig te voelen omdat ze hun kinderen achterlaten. Nick behoorde duidelijk tot de laatste categorie.’

Niet al te serieus

Eerst kwam gitarist Julian Corrie erbij, in augustus 2016 gevolgd door toetsenman Dino Bardot. Beiden werden gevonden in de Glasgowse scene. ‘Omdat je de lokale manier van denken erbij krijgt’, legt Kapranos uit. ‘We hadden iemand uit Tokio of Phoenix kunnen nemen, maar als je uit Glasgow komt, dan neem je jezelf niet al te serieus. Die voeten-op-de-grondattitude heeft ons als jonge snaken destijds behoed voor de Londense arrogantie.’

Het visitekaartje van de nieuwe FF-sound is de titelsong van de nieuwe plaat, waarop de eind 2016 impulsief uitgebrachte anti-Trump-single ‘Demagogue’ trouwens ontbreekt. ‘Die zou de cadans gebroken hebben’, zegt Kapranos. ‘Always Ascending is geschreven en gearrangeerd alsof het dance was. Pas daarna hebben we uitgezocht hoe we het album als rockband moesten spelen. Het verwoordt ook de geüpdatete instelling van de band. In deze onzekere tijden kan je maar beter een verheffend geluid laten horen. Hoe desolaat sommige teksten ook klinken, het is evengoed een partyalbum.’

Het is dus op maat van de grote concertzalen en festivalpodia, die de groep nu anders bespeelt dan vroeger. ‘Vroeger was ik erg hanig als performer’, besluit Kapranos, die om de metamorfose van de band in de verf te zetten zijn haardos liet bleken. ‘Ik teerde op mijn onverschrokkenheid. Ik ging niet diep, maar reikte wel ver. Nu besef ik dat ik alles wat ik heb als zanger - een falsetstem, een fluisterstem, spoken word, een keelstem, een borststem… - in de strijd moet gooien. Ik probeer de massa te bereiken door eerst door te dringen tot mezelf.’