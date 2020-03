De folk- en countrypuzzel van Stephen Malkmus

Voor hij deze zomer Pavement laat herrijzen brengt de Amerikaanse zanger en gitarist Stephen Malkmus nog een soloplaat uit die doet waar hij altijd al het best in is geweest: ongepolijste indiefolkpop uit de losse pols schudden.

In de eerste helft van de jaren 90 was de band Pavement de onbetwiste koning van de 'slacker rock', die altijd meer een attitude dan een genre was. Een ontspannen no-nonsense-instelling die vooral benadrukte dat het je eigenlijk allemaal niets kon schelen was daarbij essentieel. Een collega riep de tekstlijn 'Don’t worry, we’re in no hurry' (uit de Pavement-klassieker 'Range Life') ooit uit tot lijfspreuk van de slackers.

Stephen Malkmus, de leadzanger van de band, zag het als zijn plicht om de sterke melodieën en branievolle, sarcastische teksten die hij uit de losse pols schudde steevast te saboteren met weerhaken, noise en onnozelheid.

De single 'Shadowbanned' van Stephen Malkmus.

Dat resulteerde in een even charmant als morsig lofigeluid, dat albums als 'Slanted and Enchanted' (1992), 'Crooked Rain, Crooked Rain' (1994) en 'Wowee Zowee' (1995) domineerde en waar fans wereldwijd naar bleven uitkijken. Ook toen de band het in 1999 voor bekeken hield en Malkmus platen ging opnemen met zijn nieuwe begeleiders The Jicks. In 2010 waren er de eerste comebackconcerten. Deze zomer zijn er al nieuwe gepland in Barcelona en Porto.

Oosters sfeertje

Het bindmiddel bij Pavement en op de nieuwe soloplaat is eens te meer de verslavend lusteloze stem van Malkmus, die haar monotone cadans deelt met die van Lou Reed. Na de schoorvoetende experimenten met laptopelektronica op voorganger 'Groove Denied' (2019) doet 'Traditional Techniques' precies wat de titel suggereert: de zanger terugkatapulteren naar zijn folk- en countryroots. Malkmus schreef de elf nieuwe liedjes op een 12-snarige gitaar. Op de achtergrond voegen sitar, tabla, pedal steel en houtblazers details toe. Het geheel krijgt zo een dromerig, psychedelisch, sterk naar het Oosten lonkend sfeertje.

Stephen Malkmus laat zijn liedjes nog steeds klinken alsof ze elk moment uit elkaar kunnen vallen.

Maar Malkmus blijft Malkmus. Hij laat zijn liedjes nog altijd klinken alsof ze elk moment uit elkaar kunnen vallen. Een gestript 'The Greatest Legal Own In History' combineert een hypnotiserende slidegitaar met erudiete woordspelletjes. 'Xian Man', waarin een elektrische gitaarsolo verstopt zit, blijkt uiteindelijk te verwijzen naar 'Christian Man'. De albumtitel verwijst naar de Duitse filosoof en cultuurcriticus Adorno, die The Beatles in 1965 afschreef door te stellen dat ze 'niet meer dan traditionele technieken in een gedegradeerde vorm' gebruikten. Zulke culturele en maatschappelijke juxtaposities zijn op 'Traditional Techniques' een verhaal in het verhaal en becommentariëren met sardonisch gemak de tijdgeest.