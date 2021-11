De goede huisvaders achter het Abba-imperium

We willen nieuwe liedjes inzingen, maar we gaan niet op tournee, zeiden de vrouwen. De mannen stemden in en bedachten een virtuele show.

Met 'Voyage' verschijnt vandaag de comebackplaat van Abba. De virtuele tournee loopt tot in de oneindigheid. Straf plan. Bedacht door de mannen. Maar ze moesten zich wel houden aan de voorwaarden van de vrouwen.

'Het is goed, als het blijft bij nieuwe nummers inzingen en danspasjes uitvoeren, desnoods in een afzichtelijk sensorenpak. Maar we willen absoluut niet op tournee gaan, noch interviews geven.' Dat was het antwoord van Agneta Fältskog en Anni-Frid Lyngstad aan Björn Ulvaeus en Benny Andersson, toen die hen polsten over een comeback. Abba scoorde in de jaren 70 wereldhits met nummers als 'SOS', 'Knowing me, Knowing you' en 'Dancing Queen'.

Sinds de band in de lente van 1982 een tot nu durende adempauze had ingelast, waren de vrouwen na een korte sololoopbaan vrij snel verzoend geraakt met een leven op het achterplan, en dat wilden ze vooral zo houden. Dat bleek ook in 2000 toen een Amerikaans-Brits consortium liefst 1 miljard dollar veil had om de band in het zog van de succesvolle musical ‘Mamma Mia!’ op tournee te laten gaan. Volgens Andersson en Ulvaeus, die graag beweren dat Abba zo succesvol kon worden omdat er nooit een reünie kwam, had het mega-aanbod hen nooit rechtstreeks bereikt.

Spice Girls

De ambitie om Abba’s artistieke nalatenschap veilig te stellen bij nieuwe generaties muziekliefhebbers was er bij de twee heren altijd geweest. Ze schreven en produceerden niet alleen de songs die Fältskog en Lyngstad inzongen (en te horen zijn op intussen bijna 400 miljoen verkochte albums), ze werden ook de drijvende kracht achter nieuwe catalogusprojecten.

Spice Girls-manager en 'Idool'-uitvinder Simon Fuller bracht hen in 2016 op het idee van een concertreeks met hologrammen. Daarvoor werden in 2017 al twee songs opgenomen. De sfeer zat zo goed dat de groepsleden nog enkele keren naar de studio van Andersson in Stockholm afzakten.

Schermvullende weergave Klaar voor de filmopnames, van links naar rechts: Björn Ulvaeus, Agneta Fältskog, Anni-Frid Lyngstad en Benny Andersson. ©Baillie Walsh

Uiteindelijk besloten ze niet in zee te gaan met Fuller, omdat ze niet overtuigd waren van zijn hologrammen en evenmin van de tv-show die hij eraan wilde koppelen. Ze kozen voor het door filmproducer George Lucas opgerichte Industrial Light & Magic. Omdat de technologie van de show te complex is om te reizen werd gekozen voor een nog te bouwen arena met 3.000 zitjes op een vaste locatie in Londen. Vanaf 21 pond per persoon kan je er volgend jaar een liveband anderhalf uur zien sparren met vier Abba-avatars.

Het is de bedoeling dat ‘Voyage’ - de naam van het album dat vandaag verschijnt en van de virtuele concertreeks - de allerlaatste gezamenlijke trip is, beklemtonen Ulvaeus en Andersson. Met de blik gericht op hun ‘Abbatars’, die het vanaf 27 mei 2022 overnemen, is dat iets makkelijker gezegd dan vroeger. De mannen slaan zo ook twee vliegen in één klap. Ze houden hun belofte tegenover de vrouwen en ze voegen een extra hoofdstuk toe aan hun carrière, die in tegenstelling tot die van hun voormalige wederhelften nooit slabakte of bewust op een lager pitje werd gezet.

Zweedse nuchterheid

Met Stig Anderson, die weleens het vijfde Abba-lid genoemd werd, hadden ze tijdens hun hoogdagen een snuggere manager aan boord die een lucide geest aan creatief koopmanschap koppelde. Zo lieten ze royalty's uit de voormalige Sovjet-Unie ooit uitbetalen in olierechten in plaats van in roebels. Het zou hen financieel geen windeieren leggen. Ulvaeus was altijd al wat zakelijker, iets meer een droogstoppel dan Andersson, die zowel voor als na Abba in de eerste plaats muzikant was.

Een belangrijke kwaliteit deelden ze: de eigenschap om druk makkelijk van zich af te laten glijden. Daar zit hun Zweedse nuchterheid voor iets tussen, beweren ze zelf. Die gaat van in het begin samen met een gezonde dosis zelfzekerheid. Zo zette Andersson in 1974 20 pond in op songfestivalwinst voor ‘Waterloo’ (kansen: 20/1).

Hun zakeninstinct behielden ze in de succesjaren. 'We controleren 100 procent: publishing, royalty's, productiegeld. Alles wordt verdeeld onder de leden van de (Abba-)familie, zodat de kosten gedekt zijn, en wat overblijft is pure winst', klonk het al in 1980. 'We willen muziek en geld niet door elkaar halen, maar na succes is er altijd geld en iemand moet de verantwoordelijkheid nemen er zorg voor te dragen.'

Lokale projecten

Na het Abba-sterrendom konden de twee in eigen land rustig verder timmeren aan hun eigen loopbaan en die van anderen. Op de musical ‘Chess’ na hielden ze zich aanvankelijk vooral bezig met lokale projecten. Maar langzaam verschoof de aandacht naar het goede huisvaderschap over het Abba-imperium. Het succes van een fenomeen als Björn Again, de Australische Abba-tributeband die op de grootste festivals stond, en de hallucinante verkoopcijfers van ‘ABBA Gold’ bewezen dat er nog speling zat op hun hits.

De teller van de compilatie uit 1992 staat intussen op ruim 30 miljoen verkochte exemplaren. Voor Andersson en Ulvaeus was de revival het ideale opstapje naar de musical ‘Mamma Mia!’, waarvan de opbrengst sinds de première in 1999 is opgelopen tot 4 miljard dollar, en dat is gerekend zonder de royalty's van de latere filmblockbusters met Meryl Streep en Cher.

De fysieke locatie van het virtuele ‘Abba Voyage’-podium is voorlopig afgehuurd voor vier en een half jaar, maar 'de sterren erop kunnen niet moe worden', weten de mannen erachter.

Via het in Londen gevestigde productiebedrijf Littlestar, dat ook de overzeese rechten beheert van de musical, blijft dat bedrag oplopen. Andere inkomsten meegerekend bedraagt de totale nettowaarde van de popgroep volgens de website Celebrity Net Worth momenteel ruim 1 miljard dollar. Ulvaeus klokt af op 300 miljoen dollar, Andersson op 230 miljoen.

Huis van vertrouwen

Aan een journalist van de New York Times die het woord recyclage in de mond nam toen de virtuele shows ter sprake kwamen, zei Ulvaeus: 'Het is geen recyclage, maar transcendente storytelling. Zoals bij ‘Mamma Mia!’ vertellen we ons verhaal via een nieuw platform.' Het platform mag state-of-the-art zijn, de nieuwe muziek is bewust 'trendblind'. De avatars worden tijdens de shows teruggekatapulteerd naar de seventies. Het ‘nieuwe’ ’Just A Notion’ werd zelfs al een keertje in 1978 opgenomen.

De band beseft dat er groeimarge zit in een potentieel oneindige virtuele versie van zichzelf. De fysieke locatie van het virtuele ‘Abba Voyage’-podium is voorlopig afgehuurd voor vier en een half jaar, maar 'de sterren erop kunnen niet moe worden', weten de mannen erachter. Als het moet gaan ze een eeuwigheid mee. Letterlijk.

‘Voyage’ verschijnt vandaag via Universal. Tickets voor de virtuele liveshows in Londen zijn te koop via abbavoyage.com.