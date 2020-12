De instrumentale melancholie van Illuminine

De serene ambient van onze landgenoot Illuminine vormt de ideale soundtrack bij dit weemoedige jaareinde. Een verhaal over angstaanvallen, de wielrenner Stig Broeckx, 10 miljoen Spotify-streams en Leonardo DiCaprio.

Illuminine, het alias van muzikant Kevin Imbrechts, maakt muziek die wanorde en donderwolken verjagen uit de hoofden van een steeds groter wordende groep fans. Miljoenen, als we de telmachines van Spotify mogen geloven. Maar daarover meer in het slot van dit bijzondere verhaal.

De 31-jarige gitarist verkent het grensgebied tussen hedendaags klassiek, ambient en elektronica. Ólafur Arnalds op gitaar, of alle groepsleden van Sigur Rós samengeduwd in één weemoedige mens. Meer dan een gitaar en een tapemachine gebruikt de componist niet op zijn vierde album ‘Baptism of Solitude’, dat werd opgenomen in de beslotenheid van zijn slaapkamer. De uitkomst bedwelmt: 13 mijmerende gitaarcomposities die melancholisch maar nooit melodramatisch klinken.

Is het niet ongelooflijk dat ik over de hele wereld mensen bereik met instrumentale muziek die ik als therapie in mijn slaapkamer maak? Kevin Imbrechts Muzikant

Over donderwolken weet de Leuvenaar zelf ook alles. Bijna vier jaar geleden viel hij uit na een reeks zware angstaanvallen. Een lange behandeling volgde. Het verdict van de specialisten was niet min: Imbrechts kampt met extreme angststoornissen, dwanggedachten en autistiform (naar het autisme nijgend) gedrag. ‘Optreden is erg moeilijk’, vertelt hij via Skype. Zijn koptelefoon dient niet alleen om mij beter te verstaan, maar ook om externe prikkels buiten te houden. ‘De connectie met het publiek is eigenlijk de enige reden waarom ik concerten geef. Voor de rest is live spelen, en alles eromheen, één grote worsteling: te veel onvoorziene omstandigheden en prikkels. Iets als een parkeerplaats zoeken is een ware hel voor mij.’

Imbrechts gedijt het best in de beslotenheid van zijn slaapkamer in Kampenhout, waar hij alleen woont. Daar nam hij ‘Baptism of Solitude’ ook op: in drie dagen, nagenoeg in één take. Het gebeurde in de kerstvakantie van 2018. Imbrechts herinnert zich die periode nog heel helder. Hij was na zijn diagnose bijna uit het dal geklommen. ‘Het was een kantelpunt naar een meer stabiele periode. Dat hoor je ook wel, denk ik. De nummers klinken naar mijn normen hoopvol en zelfs behoorlijk vrolijk. (lacht)'

Hoewel ‘Baptism of Solitude’ dus geen lockdownplaat is, vormen de 13 slaapdronken soundscapes een ideale mentale ontsnappingsroute bij dit verduivelde jaar. De componist kwam tijdens de lockdowns niet aan muziek maken toe, vertelt hij. ‘De eerste lockdown voelde erg benauwd. Ik viel compleet stil. Normaal functioneer ik opperbest alleen, maar niet als mijn eenzaamheid wordt opgelegd door mensen die de regels ook nog eens continu veranderen. De persconferentie met de powerpointslides was echt een hel voor mij. Ik schoot in paniek: wat gebeurt hier allemaal? Wat komt de komende maanden op ons af?’

Duidelijkheid is heel belangrijk voor mensen met autistische trekken. Die was er wel in de tweede lockdown. ‘Nu voel ik me beter in mijn vel. Ik ben eindelijk weer muziek beginnen te maken.’

'Take 3 - Ways' van Illuminine.

In 2020 verschenen twee albums met zijn muziek die voor corona waren ingeblikt. Op ‘Dear, Piano’ liet Imbrechts 18 neoklassieke pianisten zijn songs herwerken. Vorig jaar maakte hij de soundtrack bij de documentaire ‘De Stig’ over de revalidatie van profwielrenner Stig Broeckx na zijn zware val in de Ronde van België in 2017. ‘De passie die van Stig afdruipt, de wil om beter te worden en zijn doorzettingsvermogen om te herstellen, dat wilde ik absoluut verklanken.’

Yogaplaylists

Terwijl hij dit jaar thuis zat, gebeurde iets dat Imbrechts totaal niet had verwacht. Zijn ‘Stig’- en zijn pianoplaat begonnen samen met zijn drie eerste albums volop te leven op Spotify. Aan 10 miljoen streams zit Illuminine nu, in hoofdzaak door de vele speellijsten waarin zijn songs opdoken. Daar zitten behoorlijk wat yogaplaylists tussen. ‘Muziek is voor mij iets therapeutisch om te maken. Als mensen ernaar luisteren in de yogales, vind ik dat een groot compliment.’

Kevin Imbrechts (31) is een Belgische componist die als Illuminine bedwelmende gitaarmuziek maakt. Zijn muziek verschijnt op zijn eigen platen en op soundtracks. Illuminine heeft een ruime aanhang op Spotify. Imbrechts studeerde communicatiewetenschappen en culturele studies aan de KU Leuven en werkt in de bibliotheek van Kampenhout.

Illuminine reist de hele wereld af op het streamingplatform. In de VS, het Verenigd Koninkrijk, Canada, Duitsland en Nederland is zijn muziek het populairst. Ons land staat pas op de twaalfde plaats. In de stedenlijst staat Istanboel momenteel bovenaan, gevolgd door Londen en, voorwaar, de Taiwanese hoofdstad Taipei.

‘Het mooie is dat het Spotify-verhaal heel organisch is gegroeid. Ik heb er geen verklaring voor. De discussies over lage royalties voor de artiesten? Ik heb daar geen mening over. Ik maak geen muziek om rijk van te worden. Is het niet ongelooflijk dat ik over de hele wereld mensen bereik met instrumentale muziek die ik als therapie in mijn slaapkamer maak?’

Onverwachte extraatjes

Het levert wel degelijk onverwachte extraatjes op. Spotify-luisteraars uit de VS, Peru en Hongkong bestelden zijn nieuwe plaat al op zijn website. Begin dit jaar kreeg Imbrechts een mail van de Amerikaanse journalist Ian Urbina. De bekroonde journalist van The New York Times bracht in 2019 het boek ‘The Outlaw Ocean’ uit over piraterij en mensenhandel op onze wetteloze zeeën en oceanen. Urbina vroeg hem muziek te leveren voor een soundtrack die mensen kunnen opzetten bij het lezen van zijn boek. De gitarist begon er meteen aan. De nummers waren net voor de lockdown af.

Het 'Outlaw Ocean Music Project' verschijnt in februari volgend jaar. En dat is niet alles. De filmrechten van ‘The Outlaw Ocean’ zijn verkocht aan Netflix en het productiehuis van acteur Leonardo DiCaprio. ‘Het zou een grote eer zijn mochten ze mijn deuntjes voor de film gebruiken’, aldus Imbrechts.

‘Het is heel fijn om voor zo'n uitdagende projecten gevraagd te worden. Maar ik blijf met beide voeten op de grond staan. Ik probeer mijn muziek zo organisch mogelijk te houden, ik ben ervan overtuigd dat ze haar weg naar de juiste personen zal vinden. Gebeurt dat niet, dan ben ik nog altijd even gelukkig met de muziek die ik in mijn slaapkamer mag maken. Of dat nu voor Leonardo DiCaprio is of voor de plaatselijke yogaclub, dat maakt voor mij geen verschil.’