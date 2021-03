De man die de tango moest vermoorden

In Argentinië kan je alles veranderen, behalve de tango. Astor Piazzolla deed het toch en werd de grootste in het genre. Hij moest de tango eerst vermoorden om hem te kunnen vernieuwen. Naar aanleiding van zijn eeuwfeest en het virtuele eerbetoon vanavond op het Klarafestival portretteren zijn volgelingen de innovator.

‘Er waren in zijn land veel straffe tango-orkesten en bandoneonspelers, maar hun naam en faam bleven beperkt tot Argentinië. Astor Piazzolla heeft de tango op de wereldkaart gezet.’ Dat zegt de Vlaamse accordeonist Gwen Cresens (45) stellig. Vanavond haalt hij zijn bandoneon nog eens boven om een hommage te brengen aan de vader van de moderne tango, die op 11 maart 1921 werd geboren in het Argentijnse Mar Del Plata.

Een jaar na de dood van de revolutionaire componist en bandoneonist in 1992 lanceerde Cresens met Orquesta Tanguedia zijn ‘Piazzolla-covergroep’. Op het Klarafestival grijpt hij terug naar het vermaarde quintetrepertoire dat hij toen al bracht.

Door de tango te combineren met technieken uit de klassieke muziek, de avant-garde en de jazz haalde Piazzolla zich de woede van de modale Argentijn op de hals. Gwen Cresens Vlaamse accordeonist

Ook het eigentijdse Brusselse tango-ensemble Sonico, een naam die in tangokringen klinkt als een klok, staat vanavond op de planken. Pianist Ivo De Greef (44) kwam in contact met de erfenis van Piazzolla door de hommages die klassieke muzikanten als Gidon Kremer, Daniel Barenboim en Yo-Yo Ma in de tweede helft van de jaren 90 aan hem opdroegen. Zijn collega, de Argentijnse contrabassist Ariel Eberstein (41), kent als geen ander de legendes die over Piazzolla de ronde doen. ‘De rode draad is zijn Argentijnse ziel, het idee dat je moet vechten om iets te bereiken, want iedereen is tegen je.’

‘Alle kenmerken en invloeden die we later aan de grote Piazzolla zouden toedichten, waren al aanwezig tijdens zijn kindertijd in New York, waar hij van 1926 tot 1935 met zijn ouders verbleef’, schetst De Greef. ‘Na jazz, klezmer en klassieke muziek was tango er ondanks de voorliefde van zijn weemoedige vader Nonino bizar genoeg zijn laatste invloed. Wat wil je? Hij groeide op in het gouden tijdperk van de swingbands van Count Basie en Duke Ellington.’

Maar ook de opzwepende ritmes en de melancholie van Joodse feestmuziek zouden later hun weg naar zijn muziek vinden. Zijn buurman Bela Wilde, een Hongaarse pianist, leerde hem dan weer fuga’s van Bach. Die speelde hij op de bandoneon die hij voor zijn negende verjaardag gekregen had van zijn vader. ‘Nu is dat standaardrepertoire aan elk conservatorium, maar in de jaren 30 was het uniek’, zegt Cresens. Piazzolla zou later ook zelf fuga’s schrijven en speelde voor harmonische patronen wel vaker leentjebuur bij de barokmuziek. Eberstein vermoedt dat zijn carrière later nooit zo breed zou zijn uitgewaaid als hij zijn eerste muzikale ervaringen in het (veel rigidere) tangomilieu had genoten en niet in een muzikale smeltkroes als New York, waar Piazzolla alle invloeden als een spons opnam.

Straatvechter

Legendarisch is het interludium tijdens zijn geroemde concert(opname) in Central Park waarin Piazzolla de ontstaansgeschiedenis van de bandoneon en de tango in enkele zinnen uit de doeken doet. Uitgevonden in Duitsland in het midden van de 19de eeuw werd het instrument door missionarissen meegenomen naar Argentinië om er, bij gebrek aan orgels, misvieringen mee op te luisteren, waarna priesters het meenamen naar de bordelen, waar de tango is ontstaan. De rauwheid die Piazzolla ervoer in zijn jeugd was van een heel andere orde, maar even spannend. ‘Zijn vader werkte bij een Siciliaanse barbier waar ook maffiakopstukken hun haren lieten knippen’, zegt Eberstein. ‘Na twee keer van school te zijn gestuurd sloot Astor zich aan bij een bende en moest hij zich bewijzen in straatgevechten.’

De Greef wijst erop dat Piazzolla een klompvoet had. ‘Dan sta je niet te springen om met je vriendjes te gaan voetballen, maar zoek je een andere uitlaatklep. Mensen met een beperking ontwikkelen wel vaker meer drive en fanatisme. Ze krijgen sneller de indruk dat de wereld tegen hen is. Piazzolla leerde zich al snel verweren te midden van het bendegeweld.’ Volgens Cresens is hij altijd een vechtersbaas gebleven. ‘Ook in Argentinië kwam hij sporadisch weleens in een vuistgevecht terecht.’

Haantje-de-voorste

Toen hij in 1938 opnieuw in Argentinië belandde, was Piazzolla een halve Amerikaan. ‘Zijn Spaans was erbarmelijk en de eerste 15 jaar beschouwde hij zichzelf als een outsider’, zegt De Greef. ‘Desondanks kon hij snel terecht in het tango-orkest van Anibal Troilo. Hij ging eerst zo vaak kijken dat hij na verloop van tijd alle partijen van buiten kende. Toen de vierde bandoneonist uitviel, stelde hij zich kandidaat om mee te spelen. Troilo was van zijn sokken geblazen toen hij Piazzolla Gershwins ‘Rhapsody in Blue’ hoorde spelen.’

Ook toen er een arrangeur wegviel, nam Piazzolla diens rol over. Hij won er zelfs meteen een prijs mee. ‘Zo’n haantje-de-voorste was hij wel’, zegt Cresens. ‘Uiteindelijk is Troilo zijn tweede vader geworden. En toch durfde hij het aan om in een periode waarin tango-orkesten het in heel Argentinië moeilijk kregen het gerespecteerde orkest van Troilo te verlaten en zijn eigen orkest te beginnen.’

Maar eigenlijk wilde Piazzolla een volwaardig klassiek componist worden. Daarom trok hij midden jaren 50 naar Parijs om les te volgen bij de invloedrijke muziekpedagoge Nadia Boulanger. Zij raadde hem aan om alsnog de tangowereld op zijn kop te zetten. ‘In alles werd Piazzolla gedreven door een tomeloze ambitie’, zegt Cresens. ‘Die heb je ook nodig als je zo’n onconventioneel parcours wil rijden.’ Maar vooral om een uit de duizend herkenbaar geluid te ontwikkelen, dat betoverend bandoneonspel combineert met revolutionaire muzikale verbindingen.

Grenzenverlegger

‘Traditionele tangoliefhebbers wilden dansen, maar daar waren de meer complexe harmonieën die Piazzolla had opgepikt bij Stravinsky en Bartók niet geschikt voor’, schetst Cresens de weerstand die hij opriep in zijn thuisland. ‘Hij bracht de tango van de dansvloer naar het concertpodium. Door het genre te combineren met technieken uit de klassieke muziek, de avant-garde en de jazz, en door de akoestische gitaar te vervangen door een elektrisch exemplaar brak hij niet alleen onwrikbare conventies. Hij haalde zich ook de woede van de Argentijnen op de hals.’

Piazzolla wilde een ander, jonger publiek aanspreken dat swing ingeruild had voor bebop, en vooral naar tango wilde luisteren. Dansen kon later nog, op Bill Haley, Elvis en The Beatles, want ook de maatschappij was intussen drastisch veranderd. ‘Tot eind jaren 40 waren zijn arrangementen nog dansbaar’, legt De Greef uit. ‘Het nieuwe album van Sonico, ‘The Edge of Tango’, focust op het tijdperk waarin Piazzolla met zijn Octeto Buenos Aires daarmee begint te breken, net als tijdgenoten zoals Eduardo Rovira.’

Tango is desondanks altijd een hybride stijl geweest, vindt Eberstein. ‘Alleen waren de vernieuwingen nooit zo extreem als bij Piazzolla. De schokgolf was groot. Een taxichauffeur wierp hem ooit voor de voeten dat hij de tango vermoord had.’

Haaienjager

Piazzolla sliep zeer weinig, een gevolg van zijn rusteloze ziel volgens De Greef. ‘Ik vergelijk zijn inherente onrust soms met die van Miles Davis, die ook heel snel van stijl kon veranderen, altijd de vinger aan de pols van de tijd hield en graag met jongere muzikanten samenwerkte. Ook Piazzolla ging in de jaren 70 elektrisch spelen, met een synthesizer en een hammondorgel erbij. Ooit was hij in het midden van een tournee zo verveeld met zijn eigen muziek dat hij in enkele nachten een nieuw repertoire bij elkaar pende.

Die gejaagdheid uitte zich in een bijzondere hobby: de haaienvangst. Ook in zijn vrije tijd was Piazzolla constant op zoek naar uitdagingen en adrenalinekicks. Dat is te zien in de documentaire ‘Los años del tiburón’, waarin hij zijn verzameling haaienkaken toont, maar het is ook te horen in zijn muziek. Het stuk ‘Escualo’ gaat over de haaienvangst. Je voelt de nervositeit. Ook sommige live-uitvoeringen, een compositie als ‘Michelangelo’ en sommige van zijn fuga’s klinken behoorlijk gejaagd.’

Klopt allemaal, besluit Eberstein, al moet je oppassen met veralgemeningen. ‘Hij was constant in de media aanwezig en zocht de confrontatie ook op als marketingtool. Voor hetzelfde geld was hij privé de liefste mens ter wereld.’

