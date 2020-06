De nieuwe GoGo Penguin is er ook voor George Floyd

Een optreden van GoGOPenguin in de Royal Albert Hall in 2018. Door de coronarealiteit zijn optredens in dergelijke grote zalen voorlopig uitgesloten.

Het Britse jazztrio GoGo Penguin volgde Blue Note in zijn oproep om even geen nieuwe muziek uit te brengen uit solidariteit met Black Live Matters. ‘We vonden dat we plaats moesten geven aan de juiste stemmen.’

GoGo Penguin is een pianotrio uit Manchester met een geheel eigen stijl. Het put niet alleen uit de rijke jazzgeschiedenis, maar evengoed uit grooves uit de elektronische muziek en de traditie van de minimal music. Zonder de coronapandemie was hun vijfde album uitgekomen in mei. De groep, die met haar vorige plaat op rolletjes de overstap van kleine jazzzalen naar grote poppodia had gemaakt, zou een grote tournee ondernemen en op Rock Werchter staan.

'Don't Go' van GoGo Penguin.

Niets van dat alles. Alle grote voorjaars- en festivalshows zijn weggestreept en de albumrelease werd met een maand verschoven naar vorige week vrijdag. Tot een agent in Minneapolis minutenlang zijn knie op de nek van George Floyd drukte. Uit wereldwijde solidariteit met de slachtoffers van racisme vroeg het platenlabel Blue Note aan al zijn artiesten om de release van nieuwe muziek uit te stellen.

Lang moest het jazztrio niet nadenken over dat verzoek. Voor wat hoort wat, vonden ze. Blue Note was het label waarop Afro-Amerikaanse jazzmuzikanten in de begintijd van de overwegend blanke muziekindustrie een platform kregen. Uit nederigheid verschijnt de titelloze nieuwe plaat een weekje later. ‘We vonden dat we in de chaotische ruimte die het internet is geworden plaats moesten laten voor de juiste stemmen in het debat’, verdedigt pianist Chris Illingworth de beslissing in een Zoom-gesprek vanuit zijn keuken in Manchester. Voor alle duidelijkheid: de band moest van Blue Note niet schuiven met de releasedatum. Het was ook mogelijk enkel de Amerikaanse release uit te stellen. ‘Dat wilden we niet. Onze muziek is er voor iedereen en moet voor iedereen op hetzelfde moment beschikbaar zijn.’

Huidskleur

Er kwam op sociale media wel wat kritiek op hun beslissing. Kort door de bocht samengevat kwamen de commentaren op het volgende neer: wat hebben drie ‘white kids’ uit Manchester met Black Lives Matter te maken? ‘Meer dan je zou denken’, zegt de pianist. ‘Het klopt dat ik als blanke niet weet hoe het voelt om in een wereld op te groeien die mensen uitsluit wegens hun huidskleur. Maar ik werd ook getroffen door het racisme dat ik als kind rondom me zag. In Halifax bij Bradford (ten noordoosten van Manchester, red.) waren niet de zwarten maar Pakistani en Indiërs de tweederangsburgers. Veel van die jongens zaten bij mij op school. We zijn bij GoGo Penguin onze muziekgeschiedenis ook niet vergeten. Hoewel we ons niet als een jazzband beschouwen, zijn we sterk beïnvloed door Afro-Amerikaanse jazzmuzikanten. Twee van mijn grootste muzikale voorbeelden - Wayne Shorter en de pianist McCoy Tyner (die een week voor het begin van de lockdown overleed, red.) - zijn zwart.

Op zijn vijfde album gaat GoGo Penguin opnieuw elektronische muziek met een jazzaanpak te lijf. Het patroon is gekend: terugkerende pianolijnen, drukke drumritmes en de diepe groove van de contrabas beogen een loeiwarm trance-effect. Zoals altijd beginnen de nummers impressionistisch met klassiek getinte pianoakkoorden, om dan stevig maar nooit zweverig los te komen.

Al die huiskamerconcerten en Facebook Live’s zijn aardig en prima. Maar muziek komt pas echt tot leven met een publiek erbij. Chris Illingworth Pianist GoGoPinguin

Op het eerste gehoor innoveert het instrumentale trio niet zwaar op dit album. Maar dat gevoel ebt na meerdere beluisteringen weg. Het blijft fenomenaal om te horen hoe hun pulserende klankpatronen uitmonden in een rijkere en nog uitbundigere sound. Alles wat deze band al zo uniek maakte, valt in de juiste plooi. Typerend is het heerlijk ritmische ‘Totem’, over de verwarring van het jonge vaderschap. ‘Het contrast tussen het geluksgevoel en mijn angsten over de verpletterende verantwoordelijkheid houdt me soms uit mijn slaap’, zegt de pianist, die het nummer heeft aangeleverd.

Livereputatie

Nog iets waarvan Illingworth de voorbije maanden wakker lag: GoGo Penguin in het post-coronatijdperk. Het trio bouwde de afgelopen jaren een doortimmerde livereputatie op. ‘We hebben lang aan deze plaat gewerkt en keken er ontzettend naar uit om de nieuwe songs voor een livepubliek te spelen. Ten dele vanuit een egoïstische muzikantenreflex: I live for that, you know. Het is tegelijk ontzettend jammer voor onze fans en de muziek zelf. Voor mij zijn al die huiskamerconcerten en Facebook Live’s aardig en prima. Maar muziek komt pas echt tot leven met een publiek erbij.’

Het klinkt als een horrorgedachte, zegt hij, dat hij met zijn band in het worstcasescenario de komende twee jaar opnieuw in zaaltjes van 200 mensen moet gaan spelen. Maar misschien biedt die nieuwe realiteit ook mogelijkheden, omdat ze muzikanten dwingt terug te keren naar de sfeer van de illustere begindagen. ‘Eigenlijk ja: waarom niet? Het zou ons eraan herinneren waar we vandaan komen. We houden sowieso van de intimiteit van kleine zaaltjes. Op grote festivals dreig je de aanwezigheid van een publiek te vergeten. In clubs zie je de mensen beter en hoor je ze ademen. Al moeten we er wel nog iets aan kunnen verdienen.’