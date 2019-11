De scheppingskracht van Fulco Ottervanger

De multi-instrumentalist en nu ook popzanger Fulco Ottervanger heeft in de AB zijn album ‘Fulco’ voorgesteld. Het concert droop van het plezier, de scheppingskracht en de absurditeit.

De Nederlander Fulco Ottervanger (35) rent al ettelijke jaren dartel van hot naar her in het Vlaamse muzieklandschap. Hij was stadscomponist van Gent en zit nog steeds in het speelse jazztrio De Beren Gieren en het krautrockcollectief Stadt. Ook is hij de helft van het duo BeraadGeslagen dat hij met Stuff.-drummer Lander Gyselinck vormt.

Voor het Symfonieorkest Vlaanderen schreef Ottervanger, die opgroeide in eurocratenbubbel in Brussel en piano studeerde aan het conservatorium van Gent, een klassieke compositie voor 90 muzikanten.

In al die bands en projecten etaleerde Ottervanger zijn veelzijdigheid als pianist en keyboardspeler. Maar de rusteloze Fulco vond dat er nog wel meer hokjes waren om uit te breken. Vorige maand bracht hij een Nederlandstalige soloplaat vol surrealistische elektropopliedjes uit. De teksten verraden een groot talent voor verwondering en verbeelding. Tevens vergen ze wat hersenarbeid van de luisteraar.

Maar hoe redden Fulco’s absurde liedjes en bizarre gedachtenkronkels als ‘Niks bestaat, want alles vergaat, dus je bent niets kwijt’ of ‘Als je niet thuis blijft, dan kun je nergens heen. Want als je zomaar ergens wil naartoe gaan, zonder vertrekpunt, waar kom je dan terecht?’ het op een podium? Uitstekend, zo bleek woensdagavond in de kleine zaal van de AB.

Funky universum

Fulco was niet alleen naar Brussel gekomen. Naast hem stond Stuff.-bassist Dries Laheye en in de bis kwam voorprogramma Mauro Pawlowski - nog zo’n eigenwijze muzikale alleseter - meejammen. Het was een plezier om in Fulco’s funky universum te vertoeven. Zijn kinderlijke onrust werkte uitstekend achter zijn keyboard en drumcomputer. Met hoog stemmetje zong de Nederlander in ‘De sms’ende mens’ en ‘Grensdorp’ als een toegewijde zot over zichzelf. Zonder dat we het in de smiezen hadden gingen die geestige funkpopnummers over ons allemaal. Daarenboven bleek Fulco naast pianospelen, zingen, goede teksten schrijven en een publiek vermaken ook nog eens meer dan behoorlijk overweg te kunnen met een gitaar.