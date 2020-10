De simpele waarheid van John Lennon

‘Gimme Some Truth’, zo heet de boxset waarmee weduwe Yoko Ono en zoon Sean terugblikken op de solocarrière van John Lennon. De boodschap van de zanger, die komende vrijdag 80 zou worden en straks ook 40 jaar dood is, blijft intact.

'I’m sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocritics / All I want is the truth, just give me some truth.' Zo opende John Lennon (1940-1980) in 1971 de B-kant van het album ‘Imagine’, de tweede soloplaat die hij opnam na de split van The Beatles. En zo raasde hij nog even door: 'I’ve had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians / All I want is the truth, just give me some truth'.

‘Gimme Some Truth’ is in 2020 een van de 36 nummers die Yoko Ono en Sean Lennon opnieuw lieten mixen ter gelegenheid van de 80ste verjaardag van wijlen hun echtgenoot en vader. In dit post-truthtijdperk overloopt de nieuwe release min of meer chronologisch de volledige solocarrière van de zanger en vredesactivist. Het album toont vooral hoe Lennons gevoelens, overtuigingen en muziek almaar meer gingen samenvallen.

Het nummer 'Gimme Some Truth' van John Lennon: in een nieuw kleedje gestoken.

Een afbeelding van het tekstvelletje met de neergekrabbelde tekst van ‘Gimme Some Truth’ is terechtgekomen in een smaakvol geïllustreerd boek dat bij de nieuwe boxset zit. Er zijn onuitgegeven foto’s uit het familiearchief en tekeningen van Lennon in zijn bekende seminaïeve stijl, maar er is vooral veel tekst en uitleg bij alle afzonderlijke tracks, van ‘Instant Karma (We All Shine On)’ tot ‘Give Peace A Chance’.

Vuist en vrede

'Ik denk dat onze samenleving gerund wordt door krankzinnige mensen met krankzinnige doelstellingen', verklaart John Lennon zijn uithaal op ‘Gimme Some Truth’ in het boek. 'Dat had ik op mijn zestiende, zelfs op mijn twaalfde al uitgevist. Alleen heb ik het op verschillende momenten in mijn leven anders uitgedrukt. Maar als iemand op papier zou kunnen zetten wat onze (Britse, red.) regering en de Amerikaanse regering, en de Russische, en de Chinese,… echt proberen te doen en wat ze denken dat ze doen, dan zou ik dat graag weten. Ik denk dat ze allemaal gek zijn. Maar uiteindelijk zal het er op neerkomen dat ik als gek word weggezet omdat ik me erover uitspreek.'

Als boodschapper van de simpele, maar harde waarheid word je beschoten. Breng je alleen goed nieuws, dan aanbidt men je , maar is je boodschap niet meer van tel. John Lennon

Zijn verontwaardiging was met de aanslepende Vietnamoorlog, rassenrellen en de escalatie van het Noord-Ierse conflict niet ongewoon. Maar ook een halve eeuw later hebben zijn woorden amper aan betekenis ingeboet. Enkele raak gekozen foto’s die boven het verhaal van de song staan, leggen de vinger op een nog altijd etterende wonde: John en Yoko die vanop de Staten Island-ferry toekijken hoe het World Trade Center wordt gebouwd, John die het Vrijheidsbeeld salueert met een Black Power-vuist, John die op een protestmars ‘Power To The People’ door een megafoon laat schallen.

Maar Lennon was meer dan de politieke activist en de vredesapostel van ‘Working Class Hero’ en ‘Happy X-Mas (War Is Over)’. Hij benoemde zijn twijfels en kwam op voor vrouwenrechten voordat anderen dat deden, bezong zijn huwelijk met Yoko, ook als het sputterde en stopte vijf jaar met muziek om zijn zoon - ‘Beautiful Boy’ - Sean op te voeden.

Stem en boodschap

Alle geselecteerde liedjes werden in een compleet nieuwe mix gestoken door geluidsingenieur Paul Hicks. Volgens hem wilden Sean en Yoko drie zaken bereiken met deze ‘ultieme mixen’: trouw blijven aan de originelen - door te vertrekken van de originele multitrackopnames - en tegelijk het totaalgeluid en Johns stem helderder laten klinken. ‘Het moest over John gaan, benadrukte Yoko, en ze heeft gelijk. Zijn stem geeft de songs hun emotionele impact', zegt Hicks.

Zijn zelfzekerheid was een schild. Dat had ik al heel vroeg door. Paul McCartney Over John Lennon

Daarom is het des te opvallender dat de zanger lang erg onzeker was over zijn stem. Sean, die vijf was toen zijn vader in december 1980 doodgeschoten werd, legde het in een recent BBC-interview voor aan Paul McCartney, die op zijn 14de bevriend raakte met de anderhalf jaar oudere Lennon. ‘Zijn zelfzekerheid was een schild’, antwoordde de nog levende helft van de legendarische liedjestandem. ‘Dat had ik al heel vroeg door. Als je moeilijkheden ervaart in je leven kan je je daarbij neerleggen of al strijdend een schild optrekken. John schermde zich af met zijn geestigheid.'

Compromisloos

De nieuwe mixen ademen authenticiteit uit en sluiten aan bij het artistieke opzet van Lennons solocarrière. 'Ik schrapte alle beeldspraak, poëtische pretenties of illusies van grandeur in mijn liedjes', klinkt het in de liner notes. 'Ik probeerde te zeggen waar het op stond, in eenvoudig Engels, liet nummers rijmen, zette er een backbeat onder en drukte me zo eerlijk mogelijk uit.'

De zanger was er zich van bewust dat zijn woorden in zijn gezicht konden ontploffen, maar liever die compromisloze zoektocht naar de waarheid dan meeheulen met de leugen. 'Zeggen ze niet dat mensen uit het noorden bot kunnen zijn? Als boodschapper van de simpele, maar harde waarheid, word je beschoten. Breng je alleen goed nieuws, dan aanbidt men je, maar is je boodschap niet meer van tel.'