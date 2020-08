De supergroep die uit chaos jazzgeschiedenis schiep

Max Roach, Dizzy Gillespie en Charlie Parker: drie vijfde van The Quintet Of The Year.

Op 15 mei 1953 gaven de sterren van de bebop een uniek eenmalig optreden in de Massey Hall in Toronto. Het livealbum werd in de markt gezet als ‘het beste jazzconcert aller tijden’. Maar het ravissante samenspel markeerde vooral een kantelpunt.

Op de affiche stond The Quintet Of The Year. Later werd dat The Quintet. Zelfs als vandaag iemand het heeft over hét Quintet gaat het nog altijd over saxofonist Charlie ‘Bird’ Parker, trompettist Dizzy Gillespie, pianist Bud Powell, bassist Charles Mingus en drummer Max Roach. De perfecte symbiose bereikten ze de laatste keer dat ze samen op een podium stonden. Vormden de blazers, die met hun virtuoze geluid aan de wieg van de bebop stonden, de longen en het branie van het gezelschap, dan waren de drie anderen het stuwende hart.

De vijf jazzmuzikanten stonden elk apart bekend als de innovatiefste op hun instrument. Maar een herhaling zat er nooit in. Parker overleed in 1955 op amper 34-jarige leeftijd en ook Powell, mentaal erg fragiel, stierf in 1966 als jonge veertiger. Jazz Middelheim werd pas in 1969 voor het eerst georganiseerd, maar hun erfenis zou ook daar te horen zijn. In eerste instantie in de persoon van Gillespie, die in 1973 met zijn eigen kwintet en later met een orkest afzakte naar Antwerpen, maar ook Mingus en Roach zouden er meer dan eens passeren.

Het concert in de Massey Hall werd georganiseerd door de New Jazz Society of Toronto, een handvol jongvolwassenen met een passie voor jazz maar vooral veel lef. In het voorjaar van 1953 reden ze naar New York om er de line-up van hun dromen warm te maken voor een concert in hun thuisstad. Gillespie troffen ze na enkele telefoontjes thuis aan. Parker werd getraceerd in een muziekwinkel op Broadway. Zijn platencontract stipuleerde dat hij niet te boeken was, maar daar zou een mouw aan gepast worden door een schuilnaam te gebruiken. ‘Charlie Chan’ klonk als een detectivepersonage, maar verwees naar zijn vrouw.

De volledige liveopname in Massey Hall, met zowel The Quintet als het Bud Powell Trio in het tussenstuk.

Op het voorkeurslijstje van de organisatoren figureerden ook bassist Oscar Pettiford, die niet beschikbaar was en vervangen werd door Mingus, en pianist Lennie Tristano, die de organisatoren erop wees dat Powell net ontslagen was uit een psychiatrisch ziekenhuis en beter bij de rest van de band zou passen.

Knock-out

Hoe informeel het er in New York ook aan toe ging, voor, tijdens en na het concert in Toronto was het voor de organisatie alle hens aan dek. Mingus had woorden met de andere bandleden. Een beverige Powell moest begeleid worden naar zijn piano. Gillespie had Parker net op tijd het vliegtuig opgekregen, en hij zou ook ter plekke maar vlak voor het concert opduiken. Daar kwam bij dat er diezelfde avond werd gebokst om de wereldtitel bij de zwaargewichten.

Parker holde tijdens de pauze de cocktailbar aan de overkant van de straat binnen waar een tv opstond en hij een driedubbele whisky achterover sloeg.

Gillespie sloop tussen zijn eerste solo’s meermaals de backstage in om op de radio te checken of de kamp al begonnen was, maar was wel zo vriendelijk om het publiek op de hoogte te houden. Parker holde tijdens de pauze de cocktailbar aan de overkant van de straat binnen waar een tv opstond en hij een driedubbele whisky achterover sloeg. Als uitdager Rocky Marciano de toenmalige wereldkampioen Jersey Joe Walcott niet in de eerste ronde knock-out had geslagen, hadden we dit stuk misschien niet hoeven te schrijven.

Om maar te zeggen dat iedereen op tijd terug in de concertzaal geraakt is voor het tweede luik van de show. Uit wervelende versies van ‘Hot House’ en ‘A Night in Tunisia’ kon niemand daar afleiden wat gaande was achter de schermen. Dat de vijf jazzgrootheden niet gerepeteerd hadden en zonder setlist speelden, had van meet af aan een bevlogen jamsessiesfeer gecreëerd. ‘Perdido’ van Juan Tizol was een ietwat onverwachte opener, waarna een speelse Gillespie het vuur aan de lont stak met het uptempo ‘Salt Peanuts’. In de ballad ‘All the Things You Are’, die uitmondde in Monks ‘52nd Street Theme’, bleef hij het meer bluesy spel van Parker met flair counteren. Maar eigenlijk traden alle spelers in de beste beboptraditie voortdurend met elkaar in interactie.

Dizzie Gillespie zweept de boel op met ‘Salt Peanuts’, uit de originele ‘Jazz at Massey Hall’.

Opvallend: Parker, een notoir heroïnegebruiker, speelde op een witte plastic altsax van het merk Grafton. Tegenwoordig is het een museumstuk, want vanaf de jaren 1950 was het slechts een tiental jaar in productie. Parker haalde het instrument te voorschijn telkens zijn metalen exemplaar in het pandjeshuis lag (lees: telkens hij geld nodig had om drugs te scoren). Het deed niets af aan zijn virtuositeit, snelheid en verbeeldingskracht. Ook Powells broze mentale staat zat zijn pianospel niet in de weg, getuige de geniale solo’s op ‘All the Things You Are’ en ‘Wee’. Maar vooral de trioset, die hij samen met Mingus en Roach bracht vlak na de pauze, zou bij het publiek in de smaak vallen (en op latere heruitgaven integraal te horen zijn).

De organisatoren hadden de muzikanten een percentage op de ticketverkoop beloofd, maar waren er iets te voortvarend van uitgegaan dat jazzliefhebbers geen boksfans waren en hun droomaffiche de zaal vanzelf zou doen vollopen. Niet dus.

Ook al waren ze in de coulissen ziedend, op het podium leken de muzikanten zich niet te storen aan de vele lege plekken in de zaal. De organisatoren hadden hen een percentage op de ticketverkoop beloofd, maar waren er iets te voortvarend van uitgegaan dat jazzliefhebbers geen boksfans waren en dat hun droomaffiche de zaal vanzelf zou doen vollopen.

Niet dus. Geluk bij een ongeluk: Mingus en Roach gingen met de opnames van het concert in een New Yorkse studio aan de slag en het resultaat verscheen, met enkele overdubs, op hun nieuwe label. Ze konden meteen uitpakken met een kantelmoment in de jazzgeschiedenis, want de carrières van Parker en Powell zouden in een neerwaartse spiraal terechtkomen door verslavingen en gezondheidsproblemen, én met Miles Davis en John Coltrane stond een nieuwe generatie meesters klaar om de scepter over te nemen.