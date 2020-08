De uitgeregende middag waarop de rock-’n-roll van Gorky kleinkunst werd

Luc De Vos in 1992. Gorky was oorspronkelijk een Nederlandstalige punkband.

Uit de tijd dat je Gorki nog met een -y schreef en ‘Mia’ geen anthem was, stamt de live-cd ‘Boterhammen’. Luc De Vos ontroerde zijn publiek voor het eerst akoestisch. Met weemoed om naar te luisteren.

Enkele maanden na de release van het iconische debuut van de Nederlandstalige rockband van Luc De Vos (1962-2014) viel een uitnodiging voor Boterhammen in het Park in de bus. Dat Brusselse festival, georganiseerd door de Ancienne Belgique, was in 1992 nog maar aan zijn derde editie toe, maar had in die korte periode een ferme reputatie opgebouwd. Op het einde van de zomer werd het idyllische Warandepark vijf middagen op rij een pleisterplaats voor Vlaamse Brusselaars en pendelaars.

‘Ooit Was Ik Een Soldaat’, het nummer dat Luc De Vos speciaal afgewerkt had voor de akoestische set op Boterhammen. Later zou het door de fans uitgeroepen worden tot beste Gorky/i-nummer ooit.

Gingen we vroeger naar Vermandere om te luisteren, dan konden we nu ook bij Luc De Vos terecht. Jari Demeulemeester, voormalig directeur Ancienne Belgique en organisator Boterhammen in het Park

In een ongedwongen sfeer konden ze er een boterham met kaas of kop nuttigen terwijl het betere Nederlandstalige lied weerklonk. De Vos was meteen enthousiast, herinnert manager Noelle Vanhelsuwé zich. 'Maar dat verwonderde me niet. Hij had altijd al dat folkie, akoestisch kantje. Hij kon ook alle Vlaamse en Nederlandstalige klassiekers spelen en was als ervaren concertganger vertrouwd met de gemoedelijkheid van het festival.'

'Voor Boterhammen verwachten we van onze artiesten dat ze een speciaal optreden geven', zegt organisator Jari Demeulemeester. 'Gorky speelde een intimistische set, die het publiek liet voelen dat zijn muziek, toen al, onvergankelijk was. Gingen we vroeger naar Willem Vermandere om te luisteren, dan konden we nu ook bij Luc De Vos terecht.'

Omdat de akoestische set uniek was, besloten het management en de platenfirma een privébedrijf in te huren om geluidsopnames te maken. 'Die konden we later uitbrengen als b-kantjes of misschien zelfs op een aparte plaat', zegt Vanhelsuwé. 'Eigenlijk was het een wilde gok. Je mag niet vergeten dat Gorky oorspronkelijk Nederlandstalige punk speelde.'

Om de metamorfose van elektrisch naar semi-akoestisch in goede banen te leiden werd de muzikant Patrick Riguelle aangesproken. Hij had gitaar gespeeld op de demo van het debuut en voelde de groep goed aan.

Er werden aangepaste arrangementen geschreven. De Vos werkte met ‘Ooit was ik een soldaat’ ook een nieuw nummer af en er vonden twee repetities plaats in een oud schooltje in het Gentse. 'Ik werd aangesteld als een soort van veredelde producer', zegt Riguelle, die Peter Libbrecht, de violist van Kadril, erbij haalde. Ook (slide)gitarist Wim Rogge mocht opnieuw meedoen en Tröckener Kecks-frontman Rick De Leeuw kwam speciaal uit Nederland om mee te zingen.

Riguelle: 'Maar voor mij bestond de uitdaging er vooral in om de niet zo ervaren ritmesectie, bassist Wout De Schutter en drummer Geert Bonne, op hun gemak te stellen. Ze waren niet zo tuk op mijn bemoeienissen, beweerden dat Gorky een rock-’n-rollband was, geen akoestische band. Maar ik zoek de confrontatie niet op en voelde aan dat ze vooral onzeker waren.' Enkele maanden later werden ze vervangen - en werd de -y een -i.

Onweersbuien en verstilling

De dag van het concert dreigden enkele hevige onweersbuien roet in het eten te gooiden. Uiteindelijk werd beslist het optreden van het Warandepark naar de AB te verplaatsen. 'Een 500-tal muziekliefhebbers is ons gevolgd', zegt Demeulemeester. Het busje met de 24-sporenrecorder verhuisde mee.

Van de veertien nummers op de setlist haalden er acht de plaat. Bij de opbouw van de set moest er rekening mee gehouden worden dat de opnametapes na een halfuur verwisseld moesten worden en dus niet alles geregistreerd kon worden. De hits ‘Anja’ en ‘Lieve kleine piranha’, stevige rocknummers die op de festivals uitgegroeid waren tot livefavorieten, vielen af. De nadruk kwam op ontroering en verstilling te liggen.

Luc wilde de modernste en hipste jongen ter wereld zijn, maar stond tegelijk altijd met één been in het verleden. Noelle Vanhelsuwé Manager van Gorky/i

‘Ik word oud’, het b-kantje van ‘Lieve kleine piranha’ en de vierde track van het concert, mocht de liveplaat openen. Een zingende slidegitaar geeft de indringende smeekbede van De Vos een extra dosis melancholie. In ‘De redder’, aangekondigd als een moment van bezinning, zet de mondharmonica van Riguelle de toon. In ‘Boze wolven’ is een prominente rol weggelegd voor de viool van Libbrecht. Riguelle speelt piano op ‘Mia’. Een unicum, zo blijkt. 'Luc had me overtuigd met de woorden: ‘Moeilijk kan dat toch niet zijn: het zijn alleen de witte toetsen.''

Voor De Vos ‘Ooit was ik een soldaat’ aanvat, zegt hij te hopen dat het meevalt. Jaren later riepen de fans het nummer via een poll op de website uit tot beste Gorky/i-nummer ooit. In ‘Soms vraagt een mens zich af’, een duet met De Leeuw, hoor je De Vos zijn best doen om trager te zingen.

Foutjes zoals bij Neil Young

Riguelle trok met de opnames naar de kleine BSB-studio van geluidsingenieur Marc François, die de succesplaten van Vaya Con Dios had helpen op te nemen en met ‘Hij leeft’ de volgende studioplaat zou mixen. 'De spontaniteit en goesting dropen ervan af. We hebben geen overdubs gedaan. Foutjes lieten we gewoon staan, zoals Neil Young. Een break uit ‘Ooit was ik een soldaat’ was met de hakken over de sloot, maar dat maakt het spannend. Je moest ook wat geluk hebben met Luc, een ongeleid projectiel dat zich weleens liet meeslepen door het enthousiasme van zijn publiek.'

Maar die middag op het podium van de AB was hij dus op zijn gemak. 'De succesfactor dat optreden was dat er geen druk op zat. Er was geen groot plan', zegt Vanhelsuwé, die voor de toepasselijke hoes reclameposters liet fotograferen die vroeger in bakkerijen hingen. 'Ik vond die antieke beelden passen bij Luc. Hij wilde de modernste en hipste jongen ter wereld zijn, maar stond tegelijk altijd met één been in het verleden.'

'De akoestische set bracht de melancholie naar boven' Gastzanger Rick De Leeuw, destijds vooral bekend van de Nederlandse band Tröckener Kecks, had zich verheugd op zijn uitstapje naar Boterhammen. Ooit kreeg hij de oerversie van ‘Gorky’ te horen op de jongenskamer van Luc De Vos. 'Tussen de vliegtuigposters van zijn oudere broers die nog aan de muur hingen, raakte ik diep onder de indruk. Luc keek op naar de Kecks, coverde onze liedjes, maar verviel nooit in epigonisme. Daarvoor waren zijn geluid en taalgevoel te uniek. Terwijl wij jaren platen uitgebracht hadden en telkens iets beter probeerden te worden, had hij al die tijd in afzondering geschaafd aan zijn debuut. Daarin had hij al zijn dromen, verlangens en teleurstellingen samengebald. Er was niet gemorst met probeersels. Zo klonk hij fris en doorleefd tegelijk.' 'We hadden met de Kecks enkele jaren eerder een plaat uitgebracht die onze liveshow heel goed weergaf, maar ‘Boterhammen’ deed geen recht aan de status die Gorky op dat moment in het club- en festivalcircuit had. Daar rockten ze. Deze akoestische set was anders. Hij bracht de melancholie naar boven. Op het debuut klonk ‘Soms vraagt een mens zich af’ luid en verbeten. Toen ik het samen met Luc zong, schouder aan schouder zittend op de rand van het AB-podium, kregen de woorden ‘Hier heerst vrede / Er is hoop voor iedereen’ extra betekenis.' Eerst dacht De Leeuw dat hij ook ‘Ooit was ik een soldaat’ zou meezingen, want die tekst had hij ook van buiten geleerd. Nu prijst hij zich gelukkig dat dat niet hoefde. 'Anders was het misschien niet uitgegroeid tot fanfavoriet.' De zanger herinnert zich dat de repetitie erg gemoedelijk verliep, maar dat er door de lastminuteverandering van locatie op de dag van het optreden bij de entourage iets meer spanning opzat. 'Maar Luc bleef daar heel stoïcijns onder.' De Leeuw geeft toe dat hij het lastig had met de klank van de live-cd. 'Die stemde niet helemaal overeen met het geluid dat ik in mijn hoofd had van het concert.'