De vele versies van Liesa Van der Aa

Geïnspireerd door enkele iconen die aangaven dat het oké is om meerdere versies van jezelf te zijn, maakte Liesa Van der Aa met 'Easy Alice' een bourgondische hiphopplaat die, typerend voor haar generatie, van veel walletjes tegelijk eet.

Van der Aa (33) staat bekend als een creatieve duizendpoot, wiens carrière als actrice de voorbije jaren almaar meer in de schaduw is komen te staan van haar loopbaan als muzikante op klassieke podia en in de late uren op Klara. Het was onvermijdelijk dat uiteindelijk ook hiphop aan de beurt zou komen.

'Melody' van Liesa Van der Aa.

'Het is de muziek uit mijn jeugd, maar omdat ik uit een klassiek milieu kom en een brede smaak heb, is mijn voorkeur voor hiphop, r&b en funk lang onderbelicht gebleven. Prince, Dr. Dre, Snoop Dogg, Eminem en het vroeger erg foute r&b-zangeresje Aaliyah, ik heb er veel naar geluisterd en graag op gedanst, en dat doe ik nog altijd als ik uitga. Muziekdramaturgen en musicologen zeggen me dat we later zullen terugblikken op het ontstaan van de hiphop als een sleutelmoment in de muziekgeschiedenis. Het genre heeft echt zijn stempel gedrukt.'



Daar kwam bij dat in het hoofd van Van der Aa ook ruimte vrijgekomen was voor een 'vrijere' plaat. Haar klassieke ei kan ze tegenwoordig kwijt bij One Trick Pony, het multidisciplinaire labo dat ze uit de grond stampte om samen met generatiegenoten en kunsthuizen als deSingel nieuwe muzikale concepten te ontwikkelen.

Maar vergis je niet, de raps die Van der Aa afsteekt op 'Easy Alice' worden met veel plezier gesaboteerd door andere stijlen - van rock over musical tot Steve Reich en barok. De plaat klinkt misschien als een kakofonie, zoals ze ook zelf toegeeft, maar daardoor sluit ze wel perfect aan bij de tijdsgeest waarin overdaad en keuzestress troef is.

Alter ego

'Onlangs vertelde een jongere vriend me dat hij zowel luistert naar Stockhausen als naar Janelle Monáe en heavy metal. Dat geeft me hoop, want zo’n eclecticisme streef ik zelf ook na. Je mag niet vergeten dat we net uit de 20ste eeuw komen. Zo’n splinterbom hadden we in de kunstscène nooit meegemaakt. Ik ben dus ook dankbaar dat precies mijn generatie geconfronteerd wordt met zoveel geuren en kleuren, die zich lang niet beperken tot de muziekscène. Ook in genderkwesties en zelfs in de politiek zie ik meer en meer mensen proberen om globaler te denken en muren neer te halen, tussen man en vrouw, zwart en wit, enzovoort. Op mijn eigen chaotische manier reflecteer ik daarover en hou ik mijn gespleten generatie een spiegel voor.'

Maar wie is de Easy Alice uit haar album? Waar bevindt ze zich ergens op de schaal tussen Alice in Wonderland en de gelijknamige pornofilm uit de seventies? 'Goede vraag. Maar het is toch vooral een representatie van mezelf, een alter ego.' Anderzijds, als Van der Aa in de titelsong zingt dat ze een ‘skeleton girl in a body-building world’ is, dan heeft ze het net zo goed over de mensen om haar heen.

'Ik behoor tot een generatie die graag verschillende gezichten opzet, voor elke fase of omstandigheid een ander, en die ervan overtuigd is dat al die gezichten perfect naast elkaar kunnen bestaan. Ken je de social challenge die Dolly Parton onlangs lanceerde en waarin ze vraagt om voor de vier bekendste social media telkens een andere foto te delen?' In een wereld waarin zulke challenges viraal gaan, acteert, zingt en speelt Van der Aa, terwijl ze ook zelf constant op zoek is naar nieuwe manieren om zich tot die wereld te verhouden.

Bowie en Cage gemanipuleerd

Tegenwoordig doet ze dat niet alleen als muzikante en actrice, maar ook als filmmaakster. Momenteel legt ze de laatste hand aan een 50 minuten durende kortfilm, waarin grofweg dezelfde thema’s aan bod komen als in haar nieuwe plaat. De filmpersonages zijn volgens haar al even schizofreen als de stemmetjes in het album.

'Voor de film manipuleerde ik legendarische interviews van visionaire geesten zoals John Cage, Pier Paolo Pasolini, David Bowie en Prince. Ik koppel die serieuze gesprekken los van de journalistieke context en maak er een dialoog van tussen een koppel of tussen een moeder en haar kind. Ook al laat ik de originele teksten vrijwel onaangeroerd, er ontstaat vrijwel meteen een speelser palet, zoals in het interview met Bowie. Dat de zanger altijd van imago veranderde om niet te moeten tonen wie hij werkelijk was, vond ik enorm boeiend. Hij meende dat hij als mens het recht had om zelf te beslissen over hoe hij zich aan de buitenwereld liet zien.' Voor Van der Aa is het een leidraad in een samenleving die verwacht dat je je privacy opgeeft.

Ook een interview dat de toenmalige BRT-reporter Wim Mertens in 1982 in Chicago afnam van John Cage komt aan bod. 'Het gesprek waarin hij een concert van avant-gardecomponist Glenn Branca afkraakt, loopt helemaal uit de hand. Hij heeft het over één dirigent die iedereen maar moet volgen en geen enkele vrijheid laat aan zijn muzikanten. Dat linkt hij aan het fascisme en aan de griezelige context waarin iedereen constant op zoek moet naar nieuwe climaxen. Ik heb alleen het woord muziek geschrapt uit het originele interview, zodat het abstracter klinkt. De nadruk ligt zo meer op hoe wij ons verlangen naar die climaxen kunnen temperen en niet voortijdig opbranden.'

En zo is Van der Aa opnieuw beland bij de belangrijkste uitdaging van haar generatie, die eerder ook al ter sprake kwam op de skits van haar hiphopplaat. Die luchtige korte sketches, die ook op haar favoriete hiphopalbums lucht brengen tussen de nummers, zijn welgekomen. 'Ja, ze zijn goed voor zowel een dosis humor als voor wat extra incasseertijd, waarin je alles wat je gehoord hebt kan verwerken.'



‘Easy Alice’ verschijnt vrijdag via One Trick Pony. Liesa Van der Aa stelt de plaat en haar film voor op woensdag 25 maart in de AB in Brussel, op donderdag 26 maart in de Handelsbeurs in Gent en op zaterdag 28 maart in De Studio in Antwerpen.