De vrouw van een half miljard

Madonna wordt donderdag zestig. Hoe relevant is de kameleon uit Michigan nog? En hoe hard moet ze nog werken om in het miljardairsclubje te geraken?

Prince, Madonna en Michael Jackson. In die volgorde werden ze in 1958 in een tijdspanne van 83 dagen geboren, de belangrijkste drie popsterren van de 20ste eeuw.

Madonna werd op 16 augustus 1958 in Michigan geboren als Madonna Louise Veronica Ciccone. Op haar vijfde overleed haar moeder. In 1978 ging ze haar geluk zoeken in New York. Veertig jaar en meer dan 300 miljoen verkochte albums later is de zangeres van wereldhits als ‘Holiday’,‘Vogue en ‘Like a Prayer’ nog altijd de beroemdste vrouw van de planeet. Donderdag wordt ze zestig.

Maar ook iconen zijn sterfelijk. In 2009 overleed Michael Jackson aan de vooravond van een langverwachte comebacktournee en na een moeilijke levenswandel met verhalen over kindermisbruik en wereldvreemd en roekeloos financieel gedrag. Twee jaar geleden viel ook Prince weg, na een overdosis pijnstillers.

Sindsdien blijft alleen Madonna over. Muzikaal is ze de minst getalenteerde van het gouden trio uit de eighties. Prince kon alles: musiceren, componeren en entertainen. Michael Jackson bedacht de waanzinnigste choreografieën en maakte met ‘Thriller’ wellicht het beste popalbum aller tijden. Madonna, daarentegen, is een matige zangeres en kan amper een muziekinstrument bespelen. Desondanks is ze veertig jaar nadat ze eind jaren zeventig in New York voor het eerst aan het venster kwam piepen nog altijd de bekendste vrouw van de planeet. Dat zullen zelfs Beyoncé en Angela Merkel niet tegenspreken.

Amper 35 dollar had ze op zak toen ze in 1978 van Michigan naar New York verhuisde omdat het thuis niet meer te harden was. Na de dood van hun moeder - Madonna was toen vijf - had vader Silvio Ciccone zijn zes kinderen blootgesteld aan een verstikkende katholieke opvoeding. Het gezin groeide op in armoede. In New York, zo meende Madonna, zou de wereld aan haar voeten liggen en het geld binnenstromen. De eerste vijf jaar, tot haar eerste echte hit ‘Holiday’ (1983), leefde ze er echter even nooddruftig als in haar jeugd.

Zou Madonna toen ooit hebben durven te vermoeden dat ze anno 2018 de rijkste vrouw uit de entertainmentindustrie zou zijn? Het Amerikaanse zakenblad Forbes schatte haar vermogen vorige maand op 590 miljoen dollar (515 miljoen euro). Ter vergelijking: Paul McCartney is miljardair en popkoningin Beyoncé - de Madonna van de 21ste eeuw, zeg maar - moet zich tevreden stellen met 355 miljoen dollar.

Krenterigheid

Hoewel de jongste albums van Madonna relatief snel in de vergetelheid raakten, komt het gros van haar inkomsten nog altijd uit de muziek. Haar voorlaatste plaat ‘MDNA’ vond 1 miljoen kopers. Maar de grote kaskoe blijven haar tournees. De concertreeks ‘Rebel Heart’, die in 2016 eindigde, bracht 170 miljoen dollar op. Omgerekend is ze live niet meer de veelverdiener die ze in de jaren tachtig en negentig was toen ze met haar ‘Blonde Ambition’- en andere spektakeltournees de hort op ging, maar het blijft een indrukwekkend resultaat voor een popartiest van bijna zestig die zogezegd over haar hoogtepunt heen is.

De vrouw van een half miljard verdient daarnaast elk jaar nog een paar miljoen met haar kleding- en parfumlijnen. Haar vastgoed en haar kunstcollectie, met topstukken van Pablo Picasso en Salvador Dalí, zitten niet in de cijfers van Forbes. Wat als ze die eigendommen in de etalage zet? Bovendien zijn we nog niet van haar af: eind dit jaar verschijnt haar 14de studioalbum, ongetwijfeld gevolgd door een wereldtournee.

Mag de Material Girl - een bijnaam die ze dankt aan een van haar grootste hits uit 1985 - zich tegen haar zeventigste miljardair noemen? Als ze verstandig met haar geld blijft omspringen wel. Dat lijkt geen enkel probleem. De verhalen over haar krenterigheid zijn roemrijk.

‘She loves her money’, vertelde de Britse journaliste Lucy O’Brien, die een boek over Madonna schreef, onlangs in het weekblad Humo. Ze vertelde de anekdote over een muzikant die meedeed op het album ‘Ray of Light’ en na de opnames een rekening kreeg voor het fruit dat hij in de studio uit de fruitschaal had gegeten.

De biograaf Randy Taraborrelli weet dan weer dat Madonna tot laat in de jaren tachtig - toen ze al een wereldster was - op tournees haar kleren niet liet wassen in de hotels waar ze verbleef, omdat ze dat te duur vond. Ze deed haar was zelf.

Anders dan andere popsterren heeft Madonna zich nooit laten oplichten of verkeerde investeringsbeslissingen genomen.

Zelf heeft Madonna een plausibele verklaring voor het feit dat ze altijd elke cent heeft omgedraaid. Wie ooit arm is geweest, is bang financieel kopje-onder te gaan. Of zoals zij het zelf eens formuleerde: ‘Dat je uit vuilnisbakken hebt moeten eten, daar kom je nooit overheen, hoeveel geld je ook verdient.’

Anders dan andere popsterren heeft Madonna zich ook nooit laten oplichten of verkeerde investeringsbeslissingen genomen. Toen ze in 1992 met twee vennoten Maverick oprichtte, was ze zo slim het platenlabel onder te brengen bij de major Warner. Toen de Maverick-boot in 2004 ei zo na zonk, lukte het haar netjes om 10 miljoen dollar te puren uit de verkoop van haar aandeel aan Warner. Drie jaar later tekende ze als eerste globale superster een deal met concertpromotor Live Nation die haar in één klap 100 miljoen dollar rijker maakte. De macht in de entertainmentbusiness was verschoven van de platenindustrie naar de concertwereld. En daarmee ook het geld. Waar het geld zit, wil Madonna zijn.

Verder lijkt de zangeres vooral óp haar vele geld te zitten. Over investeringen in andere bedrijven of sectoren is weinig bekend. Ze bestaan amper. Wat zeker is, is dat ze aandelen heeft in Tidal, de streamingservice van de rapper-ondernemer Jay-Z. Andere investeringen verbergt ze liever. Vorig jaar viel haar naam in de Paradise Papers. Madonna zou via een belastingparadijs in medische apparatuur investeren. Ze reageerde nooit op de aantijgingen.

Imagowissels

Zoals ze altijd als een controlefreak over haar financiën waakt, zo houdt ze ook de teugels van haar carrière strak in de hand. Madonna’s artistieke en visuele metamorfoses zijn niet meer te tellen, wat haar vaak op kritiek is komen te staan. Niemand weet nog wie de echte Madonna is. De betreurde Nederlandse schrijver Joost Zwagerman noemde haar in een essay ‘een kameleon zonder ziel met een leven zonder vaste identiteit’.

Er was de speelse puber met haar fluo-outfits van haar eerste hits ‘Holiday’ en ‘Like a Virgin’, er was de glamoureuze Madonna met de korte blonde coupe van ‘La Isla Bonita’ en ‘Papa don’t preach’, de broze diepgelovige uit ‘Like a Prayer’ ook, en de behaagzuchtige allumeuse met sexy puntbeha van ‘Express Yourself ‘ en ‘Justify my Love’. Er was haar spirituele wedergeboorte in ‘Ray of Light’, de cowgirl-rockster van ‘Music’, en de disco-queen uit ‘Hung Up’.

De imagowissels gaan telkens gepaard met een artistieke koerswijziging. Het is een strategie waarbij Madonna de hipste producers en muzikanten aantrekt die haar liedjes zo trendy mogelijk moeten laten klinken. Voor ‘Like a Virgin’ en ‘Material Girl’ werkte ze met Nile Rogers van Chic. Haar dancehits ‘Vogue en ‘Erotica’ hadden nooit zo zinnenprikkelend geklonken zonder de danceproducer Shep Pettibone, die zich in de jaren tachtig een onkreukbare reputatie had bijeengemixt in de Amerikaanse housewereld. William Orbit kleurde het muzikale kader in bij de spirituele metamorfose van ‘Ray of Light’.

De Fransman Mirwais bracht haar met ‘Music’ weer naar de voorhoede van de popmuziek. Voor ‘Confessions on a Dancefloor’ zocht ze een hippe vogel die een actueel muzikaal verhaal kon bouwen rond haar verleden als danseres in het New Yorkse nachtleven. Dat werd de Brit Stuart Price van Les Rythmes Digitales. Vijf jaar geleden was Diplo van Major Lazer dé producer naar wie iedereen keek. Wie zat, naast de op dat moment al even onontkoombare Kanye West, achter de knoppen op ‘Rebel Heart’?

Spiritueel met fado

Zelfs de grootste tegenstanders kunnen er niet omheen dat de meeste metamorfoses de kameleon uit Michigan als gegoten zaten. En dus vraagt een mens zich toch weer nieuwsgierig af: wat wordt het straks?

Het zou ons niet verbazen als Madonna op haar volgende album opnieuw haar spirituele kant aanboort en met fado aan de slag gaat. Sinds een jaar woont ze met vier van haar zes kinderen in de Portugese hoofdstad Lissabon. Haar 12-jarige zoon David Banda voetbalt bij de jeugd van Benfica. In de Italiaanse Vogue zei ze onlangs al geïnspireerd te zijn geraakt door lokale Portugese muziek. Ze liet ook verstaan dat ze er al veel interessante muzikanten had ontmoet.