De wereld verdient meer Neneh Cherry's

Met tijdloze hits als ‘Buffalo Stance’ en ‘Manchild’ was Neneh Cherry dertig jaar geleden een van de meer eigenzinnige stemmen van haar generatie. Ze heeft niets aan relevantie ingeboet. ‘Brexit? What a mess.’

Haar kirrende lachje is het eerste dat we horen aan de andere kant van de lijn. Exact dat lachje volgde op het zinnetje ‘What do you expect, the guy is a gigolo, man?’ uit ‘Buffalo Stance’, het onweerstaanbare nummer waarmee het in 1988 allemaal begon voor Neneh Cherry. De Zweedse zangeres leek na het succes van dat nummer, en later ook ‘Manchild’, op weg om de volgende Madonna te worden, maar dan oprechter en minder bestudeerd. Ze liet zich evenwel niets aanpraten door de muziekindustrie. Er volgden nog hits, waaronder het machtige ‘7 Seconds’ met Youssou N’Dour. Maar tegen het einde van de jaren 90 verdween Neneh Cherry uit de schijnwerpers.

'Buffalo Stance', Cherry's wereldhit uit 1989.

Ze verruilde de borrelende muziekstad Londen voor de anonimiteit van haar geboortestad Stockholm. Zo was ze dichter bij haar biologische vader, een muzikant uit Sierra Leone die als vluchteling in Europa aanspoelde. Haar familie kreeg voorrang op haar carrière. Vijf jaar geleden keerde ze terug naar Londen, waar we haar aan de lijn krijgen. ‘Mijn jongste dochter Nabel was klaar met de humaniora en wilde graag de muziek in’, vertelt de 54-jarige zangeres. ‘Dat kwam ons goed uit. We hadden het helemaal gehad met Zweden. Extreemrechts legde de jongste jaren een bom onder de Zweedse samenleving.’

Londen loonde. Vrij snel na haar terugkeer naar het Verenigd Koninkrijk volgde het comebackalbum ‘Blank Project’, met de elektronicaproducer Four Tet aan de knoppen. De vrij donkere en kale elektronische punkplaat zette haar weer op de kaart. Vandaag slaat de twijfel opnieuw toe. Was het wel zo’n goed idee om terug te keren naar het Verenigd Koninkrijk?

Ze doelt op de brexit. ‘Wat een nachtmerrie’, zegt ze. ‘Op de dag van de stemming zaten we in Portugal. Ik kon het niet geloven, en nog altijd niet eigenlijk. De Britse premier David Cameron opende een doos van Pandora met zijn verkiezingsbelofte. Ik wil wel geloven dat hij nooit had verwacht dat de meerderheid van de Britten voor een vertrek uit de EU zou stemmen. Veel Britten zijn verschalkt door de valse beloftes en leugens van de brexiteers: dat we zonder Europa opnieuw een rijke natie worden. (zucht) Ze kozen voor een suicide mission.’

'Natural Skin Deep', uit het vorig jaar verschenen album 'Broken Politics' van Neneh Cherry.

Wat zal de brexit voor haar veranderen? ‘Ik weet het niet. Ik hoor elke dag andere leugens op de televisie. Wie moet ik nog geloven? Voor de Britse overheid ben ik een buitenlander. Ik heb alleen een Zweeds paspoort. Het zal vermoedelijk geen probleem zijn het land te verlaten, maar of ik er na 29 maart even makkelijk weer in mag? Tja, we zullen wel zien. What a mess.’

Wie naar haar jongste album ‘Broken Politics’ luistert, hoort - en gelukkig maar - geen politieke plaat pur sang. Toch hint de jazzy triphopplaat naar de maatschappelijke context waarin de brexit ontstaan is. ‘Ik heb nooit de behoefte gevoeld mij over politiek uit te laten in mijn liedjes. Maar er hangt zo’n akelig bedreigende sluier over de wereld dat ik mijn geëngageerde kant onmogelijk kan onderdrukken. Muziek zal de wereld niet redden - het blijft tenslotte kunst - maar ze kan wel individuele levens veranderen. Als dat lukt door iets moois te maken of te zeggen, voel ik me ontzettend voldaan.’

Vluchteling

Sommige teksten op ‘Broken Politics’ verwijzen naar de vluchtelingencrisis. Cherry deed in 2017 in de jungle van Calais vrijwilligerswerk voor de Refugee Community Kitchen, een organisatie die kookt voor vluchtelingen. ‘Ach, ik was gewoon een van de vele vrijwilligers’, zegt ze over haar aandeel in het kamp. ‘Andere mensen zo kwetsbaar zien, heeft me diep geraakt.’

Veel dieper dan ze had gedacht, zegt ze. Cherry stamt zelf af van een vluchteling. Haar biologische vader verliet Sierra Leone in de jaren 60 met een studiebeurs, eerst om in het Verenigd Koninkrijk en later in Zweden te studeren. Enkele familieleden na hem hadden minder geluk. Zij moesten op de vlucht voor de zware burgeroorlog.

Na de scheiding van haar ouders begon haar Zweedse moeder een relatie met de Amerikaanse jazztrompetist Don Cherry, die samenwerkte met jazzgrootheden als Ornette Coleman, John Coltrane en Archie Shepp. Wat leerde ze van haar beroemde stiefvader, als mens en als artieste? ‘Hij zei altijd: ‘Denk niet aan de repetitie van gisteren als je creëert. Muziek is toch nooit af. Elke nieuwe dag is nú.’’

‘Don maakte geen muziek om te pleasen. Muziek was zijn levenslijn. Hij bestudeerde muziek uit de hele wereld. Een van zijn betere lessen over de muziekindustrie wil ik doorgeven aan mijn kinderen: ‘Don’t let them change you.’ Ik denk dat ik mag zeggen dat ik dat eigenwijze advies nooit in de wind heb geslagen.’

Neneh Cherry staat op 2 maart in de AB in Brussel.