De zomer van Antwerpen en andere feestbubbels

In een zomer die zich als leeg en cultureel uitgestorven aankondigde, komt de Zomer van Antwerpen met 400 activiteiten. Ook andere steden ontvangen festivalgangers en feestvierders in kleine bubbels.

'Iedereen heeft zijn portie online nu wel gehad. De mensen willen weer iemand een verhaal op een podium zien vertellen in plaats van op hun laptop. En in de hele cultuursector geurt het naar de goesting om initiatief te nemen.' Patrick De Groote, de organisator van de Zomer van Antwerpen, heeft er nooit aan getwijfeld dat hij deze zomer 'iets' kan organiseren. Ook niet toen premier Sophie Wilmès (MR) op 15 april een kruis maakte over het festivalseizoen. 'Ze sprak toen enkel over een verbod op massa-evenementen, en dat zijn we niet. We hebben het geluk dat we altijd op locatie werken en ons eenvoudig aan nieuwe omstandigheden aanpassen.'

We werden de afgelopen maanden bedolven onder de corona-achtige voorstellen. Maar het virus overheerst onze levens al genoeg. Patrick De Groote Organisator Zomer van Antwerpen

Dus komt de Zomer van Antwerpen vanaf 1 juli met een solide coronaproof editie. Het aantal activiteiten is ongeveer gehalveerd, maar met zowat 400 concerten en voorstellingen kan je moeilijk spreken van een lighteditie. De organisatie volgt strikt de Covid-19-richtlijnen. Toeschouwers moeten hun tickets per bubbel van maximaal tien kopen en een mondmasker dragen als ze naar hun zitplaats worden gebracht. Tijdens voorstellingen is het dragen van een mondmasker niet verplicht, maar geldt wel de anderhalvemeterregel. Alle deuren, staat in het veiligheidsmanifest, staan open zodat bezoekers geen deurklinken hoeven aan te raken.

Per voorstelling zijn maximaal 200 bezoekers toegelaten. Op kleine locaties wordt de capaciteit afgestemd op de totale oppervlakte en de anderhalvemeterregel. Door de bezoekersbeperking zijn zes voorstellingen geschrapt: enkele grote circusvoorstellingen, een groots opgezette internationale productie en een voorstelling die het moest hebben van nauw en intiem contact met het publiek.

Kruiden en muziek

Wegens corona zijn de meeste speelreeksen verlengd. Dat geldt ook voor enkele interessante, nieuwe creaties. De theatergroep Laika en het ensemble Zefiro Torna maken kruidenmaaltijden in een oude supermarkt terwijl ze traditionele liederen uit Portugal, Griekenland en IJsland en 15de-eeuwse polyfone muziek spelen. Helemaal volgens het nieuwe normaal in het theater brengt de vaste waarde MartHa!tentatief een monoloog. In 'De meisje' praat Jaouad Alloul over zelfaanvaarding, familie, liefde en vergiffenis.

Tijdens de Zomer van Antwerpen gaat ook de nieuwe film van Gust Van den Berghe in première. In 'De magneet man' speelt Danny Ronaldo van Circus Ronaldo een man die terechtkomt in de circusfamilie Malfait en verliefd wordt op de dochter van de circusdirecteur. Circus Ronaldo verbouwde een oude vrachtwagen tot een mobiele bioscoopzaal.



Een opvallende afwezige in het programma is corona zelf. ‘We werden de afgelopen maanden bedolven onder de corona-achtige voorstellen', zegt Patrick de Groote, 'maar het virus overheerst onze levens al genoeg. Het hoeft er niet nog eens over te gaan op het podium.' Een zeldzame uitzondering is een installatie van de Britse kunstenaar Luke Jerram met vlaggen van lakens van ziekenhuisbedden.

Zomer van O.

Ook in andere steden borrelt het onder de oppervlakte. In Oostende werken zes culturele partners, waaronder Theater aan Zee, De Grote Post en Mu.zee, aan een zomerevenement. Zomer van O. loopt twee maanden en brengt theater, literatuur, muziek en familievoorstellingen op vijf vaste locaties. Ook wordt naar de wijken getrokken.

In Gent houdt een groep achter Gent Jazz, de Gentse Feesten en Boomtown zich klaar om in juli een meerdaags festival met publiek te organisatoren op de Bijlokesite. Dat wordt volgens Gent Jazz-organisator Bertrand Flamang een kleinschalig evenement met een volledig Belgische affiche. In augustus vindt op dezelfde locatie in samenwerking met muziektheater LOD het festival Bijloke Wonderland plaats. Op het programma staan jazz, klassiek, muziektheater en familievoorstellingen. In augustus wil Flamang in Park Den Brandt in Antwerpen een coronaproof editie van Jazz Middelheim organiseren voor meer dan tweehonderd mensen, als dat dan is toegelaten.