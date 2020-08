Derde keer goede keer voor Jazz Middelheim

Er komt in september dan toch een editie van Jazz Middelheim. Het muziekfestival kon in augustus niet plaatsvinden door de verscherpte coronamaatregelen.

'Het had de voorbije weken iets weg van een jojo, maar het is dan toch een 'jaja' geworden', schrijft Jazz Middelheim in een persbericht, verwijzend naar de onduidelijke situatie waarin heel wat culturele events zich bevonden na de heropflakkering van het coronavirus in juli. Jazz Middelheim was gepland voor augustus, tot provinciegouverneur Cathy Berx op 28 juli alle evenementen op Antwerps grondgebied verbood. Twee weken later stuurde ze die maatregel bij.