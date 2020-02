Deze nieuwe muziek moet u absoluut gehoord hebben

Vrijdag is releasedag in de muziek. Deze nieuwe albums moet u absoluut gehoord hebben.

Bram De Looze - Colour Talk

Hij hoort kleuren die anderen niet horen en wordt met Keith Jarrett vergeleken. De West-Vlaamse jazzpianist Bram De Looze (29) maakte zijn derde soloalbum 'Colour Talk' op een nieuwe piano van de bekende pianobouwer Maene, eentje met rechte in plaats van diagonale snaren. Het resultaat klinkt warm en heterogeen en is ook nog eens waarachtig zuiver van klank.

Greg Dulli - Random Desire

De Amerikaanse zanger Greg Dulli, bekend van de soulgrungeband The Afghan Whigs, bouwde zijn carrière op een stoet aan ongenadige songs over relatiebreuken en de donkere kanten van liefde en lust . Zijn eerste soloplaat ‘Random Desire’ is een plezierrit in tien nummers langs de dieptes van Dulli’s geest. Wij spraken met de grootmeester van de soulgrunge.

Agnes Obel - Myopia

Met 'Myopia' viert de Deense Agnes Obel haar debuut bij Deutsche Grammophon. Dat gerenommeerde klassieke platenhuis kreeg in de 21ste eeuw een nieuw elan door het succes van neoclassici als Max Richter en Joep Beving. Obel past in dat plaatje, als een artieste die met haar contemplatieve (piano)muziek de tijd even kan stilzetten. Op haar kamertje in Berlijn werkte Obel net zo lang aan haar vocals tot die in al hun lijzigheid deel uitmaakten van de mysterieuze liedjestextuur. Er wordt nauwelijks van tempo veranderd, en toch gaat een nieuwe wereld open.