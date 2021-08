Dikke, zwaargewicht van de Limburgse hiphop

Met zijn debuutalbum ‘130 Kilo’ stootte de Limburgse rapper Dikke begin dit jaar onverwacht door naar de eerste plaats van de hitparade. Pas toen hij weer het podium op mocht, voelde hij de impact van dat succes.

De vader van Mohamed Eddahbi Agounad (23) alias Dikke, heeft nog in de mijn van Zolder gewerkt, maar daar heeft zijn zoon geen herinneringen aan. De mijn sloot in 1992. De jongste van vijf broers en zussen zag pas vijf jaar later het levenslicht. Als kind had hij al een rijke fantasiewereld. Op zijn twaalfde werden de verhaaltjes die hij opschreef rapteksten. 'Terwijl anderen op hun Nintendo of PlayStation speelden, investeerde ik in mijn muziek, en dat ben ik blijven doen. Intussen dus een half leven.' Voor zijn teksten put hij uit eigen ervaringen, maar de werkethiek heeft hij van zijn vader geërfd. Dikke blaakt van ambitie en manifesteert zich als een man met een plan.

Zijn rapmuziek, geïnspireerd door de oldskool hiphop uit de nineties, werd opgepikt door Top Notch, dat met De Jeugd Van Tegenwoordig, Lil’ Kleine, Zwangere Guy en Coely de top van de Nederlandstalige hiphop in huis heeft. 'Ik sta in voor de creativiteit en de muziek. Zij helpen me bij het zetten van de volgende stap.' Op zijn eerste album ‘130 Kilo’ valt de laidback flow en het scherpe observatievermogen op waarmee hij zijn verhalen van de straat gestalte geeft. Gastrollen zijn er voor de Brusselaar Zwangere Guy, de Antwerpse mc Freddie Konings en de Nederlandse rapper Buikje. 'Wat ons bindt, is dat we een wijkmentaliteit hebben.'

'Zes in de ochtend' van Dikke.

In zijn muziek zit ook de wil om problemen van de wijk te overstijgen. ‘Zat te kijken, weet wie real is, ik ken elke rat / Ik ben die dikke jongen, maar ik heb die vechtershart / Wil niet verdiepen in die life, al is er werk zat,’ klinkt het zelfbewust met de borst en de blik vooruit in ‘Tegenstrijd’.

Ook onder de coronamaatregelen blijft de rapper opvallend nuchter - 'It is what it is.' Pukkelpop had een thuismatch kunnen zijn, maar het festival werd geschrapt. Zijn eerste optreden na de lockdown was wel een speciaal moment. 'Ik moest als Limburger helemaal in Gent gaan spelen, maar zag vanop het podium mannen en vrouwen, jong en oud,… helemaal losgaan op mijn muziek, en mijn teksten van a tot z meerappen. Ja, de cijfers van mijn album waren heel mooi, maar voor mij was dat niet genoeg. Een nummer 1 weegt niet op tegen de kick en de inspiratie van het live spelen.'