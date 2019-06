Dolle prijzen op veiling Pink Floyd-gitaren

Het is vooral uitkijken naar de veiling van een iconische zwarte Fender Stratocaster uit 1969 waar Gilmour beroemde nummers op heeft gespeeld. Gilmour gebruikte de gitaar onder andere bij opnamen van de Pink Floyd-albums 'Dark Side of the Moon' en 'Wish You Were Here', maar speelde ook talloze malen de ijle solo in 'Comfortably Numb' op het instrument.