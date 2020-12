Een opera die je thuis moet beluisteren

Voor de kameropera ‘L.I.T.A.N.I.E.S’ van zijn generatiegenoot en goede vriend Nicholas Lens leverde het rockicoon Nick Cave het libretto. 'We hadden allebei nood aan muzikale verstilling', zegt de Belgische componist.

Toen de klassieke componist Nicholas Lens dit voorjaar aan rockicoon Nicholas Edward Cave vroeg om een dozijn litanieën te schrijven voor zijn lockdownopera ‘L.I.T.A.N.I.E.S’ aarzelde de Australische zanger en liedjesschrijver niet. Hun eerste samenwerking, de opera ‘Shell Shock’ uit 2014 voor De Munt, was een meevaller geweest en door het uitstellen van een wereldtournee met The Bad Seeds had hij toch niets om handen.

Na het telefoontje moest hij wel opzoeken wat een litanie precies inhield. Bleek dat hij zijn carrière te danken had aan het smeken van God én klein Pierke om genade en mededogen, voor zichzelf en voor de stoet vermaledijde karakters en zondaars in zijn songs.

'Getriggerd door de lockdown en door gebeurtenissen in ons persoonlijke leven waren we allebei, zonder het daarom te beseffen, op zoek naar iets repetitief en minimalistisch', zegt Lens via een Zoom-verbinding vanuit zijn loft in hartje Brussel waar ‘L.I.T.A.N.I.E.S’ coronaproof werd opgenomen tussen maart en augustus. Het resultaat staat mijlenver van de grote orkestscores die Lens eerder maakte voor zijn opera’s met de Zuid-Afrikaanse schrijver J.M. Coetzee of voor ‘Shell Shock’.

'Daarin moest de complexe atonale structuur en ritmiek de dramaturgie en fysieke overdracht naar een livepubliek onderstutten. Hier proberen we door veel herhalingen tot een zekere verhevenheid te komen en klinken de monotone zangpartijen haast familiair en knus. Deze kameropera is niet bestemd voor de scène, maar voor thuis. Hij put kracht uit zijn beperkingen.'

Deze kameropera is niet bestemd voor de scène, maar voor thuis. Hij put kracht uit zijn beperkingen. Nicholas Lens Componist

Litanieën kennen we in het Westen vooral als smeekbedes uit eucharistievieringen, waarin een opperwezen prevelend om ontferming of vergiffenis gevraagd wordt. Maar voor Lens, die zegt niets te hebben met religieuze structuren, kwam de inspiratie van elders. 'Ik moest denken aan de thuisrepetities van mijn vader, die vroeger een gregoriaans koor dirigeerde, maar vooral aan mijn uitstappen naar het Japanse Kita-Kamakura. De sobere tempels daar dateren uit de tijd van de samoerai. Na hun bezoek aan zo’n boeddhistisch heiligdom trokken ze ten strijde om vaak niet meer terug te keren. Ik trof er een energetische kracht aan die je in christelijke of islamitische gebedshuizen niet vindt. Om vijf uur ’s ochtends schoof ik aan bij de monniken. Hun ritueel was mijn manier om tot een verhoogde vorm van concentratie te komen.'

Intense wisselwerking

Dat de plaat begint met de vraag ‘Where are you?’ en min of meer geruststellend eindigt met ‘I see you’ is geen toeval. 'Nick heeft structuur aangebracht in mijn chaos, want deze keer had ik geen boek van Coetzee om een verhaal aan op te hangen. Dat leidde tot een veel intensere samenwerking, waarin ook Nick (die rouwde om zijn verongelukte zoon, red.) zijn gevoelens kwijt kon.' De hoopvolste boodschap is die van de wedergeboorte. In ‘The Litany of Gathering Up’ zingt de componist met rijpe, gebroken stem hoe hij zichzelf niet meer is.

'We blijven wie we zijn, met ons karakter, onze opvoeding en onze cultuur, maar we mogen er elke dag wel opnieuw aan beginnen. Als dat verlangen om er telkens iets van te maken er niet meer is, is het over. Ik zag dat bij mijn moeder, een pianiste. Toen ze op haar 85ste naar een home moest zonder piano doofden de lichtjes in haar ogen.'

Ultieme eindredactie Dat Lens album verschijnt bij Deutsche Grammophon wekt bij collega’s uit het klassieke veld een wow-gevoel op. 'Ik was enorm onder de indruk van hun ambacht. Normaal stuur je na de opnames je masters door en dat is het dan. Van Deutsche Grammophon kregen we een volle pagina met feedback terug. Dat had ik nog nooit meegemaakt. Anderen zouden dat misschien vervelend vinden, maar ik vond het fantastisch dat er nog een bedrijf bestaat dat musicologen een salaris betaalt om urenlang geconcentreerd naar muziek te luisteren en uit te vlooien of alles klopt. Het vakmanschap waarmee elke technische onvolkomenheid gespot werd, heb ik beschouwd als de ultieme eindredactie en vorm van respect.

Op ‘Litany of Transformation’, over op drift zijn na een gebroken huwelijk, laat Lens de abstractie los. 'Die persoonlijke reflex staat in contrast met de andere litanieën, maar ineens kwam alles wel heel dichtbij.' Ook al contacteerde hij de Amerikaanse sopraan Claron McFadden om met bezwerende stem zijn queeste te belichamen, het zijn toch vooral de wisselwerkingen tussen de zanglijnen van dochter Clara-Lane, een constante op de plaat, met die van de componist zelf of met die van tenore di grazia Denzil Delaere die bijblijven. 'Toen later technisch perfectere stemmen de partijen inzongen van Clara-Lane, die ik enkel gevraagd had voor de demo’s, ging dat ten koste van de intimiteit. In vergelijking met haar first takes interpreteerden de andere zangeressen de songs, maar dat werkte niet.'

Omdat Nick Cave en ik ondanks onze verschillen zo vaak op dezelfde golflengte zaten, leek het project zichzelf te schrijven. Ik zat erbij als de notarisklerk die het potlood mocht vasthouden. Nicholas Lens Componist