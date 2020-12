Eenmansband McCartney is bevrijd van elk keurslijf

Na The Beatles was er 'McCartney', na Wings 'McCartney II'. Nog eens 40 jaar later dreef de covidpandemie Paul McCartney naar zijn derde soloplaat. Hij doet daarop meer dan ooit zijn eigen zin.

Geschreven, uitgevoerd en geproduceerd door Paul McCartney, en door niemand anders, dat is de link tussen de drie titelloze soloalbums die McCartney sinds 1970 uitbracht. De eerste twee platen luidden telkens een artistieke wedergeboorte in na de implosie van de populaire groep waarvan hij deel uitmaakte, eerst The Beatles, daarna Wings.

'McCartney III' is het gevolg van een opgelegde isolatie. Geconfronteerd met een afgelaste Europese tournee - die hem vorige zomer op het podium van TW Classic had moeten brengen - beschikte hij over een zee van tijd op de familieboerderij annex studio in Sussex. Rommelend in archiefkasten stootte hij op onafgewerkte demo’s die hij spelenderwijs begon te voorzien van bas- en drumpartijen.

Het beviel hem zo dat er na verloop van tijd nieuwe liedjes ontstonden. 'Het instrument waarop ik een nummer geschreven had, gitaar of piano, nam ik altijd eerst op. Stelselmatig voegde ik extra lagen toe', beschrijft de zanger en multi-instrumentalist het productieproces in het persbericht bij 'McCartney III'. 'Ik maakte de muziek voor mezelf, hoefde niets te bewijzen en deed dus alleen dingen die ik graag deed. Ik had geen idee dat het een album zou worden.'

Dat hij in de eerste plaats zichzelf amuseerde, is meteen ook het grootste verschil met zijn vorige soloalbum ‘Egypt Station’. Voor die plaat huurde hij met Greg Kurstin een hippe producer in die eerder Lily Allen, Sia en Adèle aan hits had geholpen. Ter promotie liet hij zich door gelegenheidschauffeur James Corden door Liverpool voeren, herinneringen ophalend aan vroeger.

‘McCartney III’ ontstond net als zijn allereerste soloplaat, die destijds in het geheim was klaargestoomd en zelfs nog voor de laatste plaat van The Beatles verscheen, in de luwte. Er was geen druk mee gemoeid en er moest niets gepolijst worden. De rauwe, haast volledig instrumentale opener ‘Long Tailed Winter Bird’ zet de toon. De riff is puur gitaarplezier en vormt de intro van de slottrack, waarop McCartney een nooit uitgebracht nummer verder uitwerkt dat hij in de jaren 1990 opnam met Beatles-producer George Martin. Gesprekken over het maken van een animatiefilm bij dat nummer deden de zanger in zijn studio belanden. Door de pandemie bleef hij er langer dan gepland.

Mary aan de keukentafel

In recente interviews benadrukt McCartney hoe thuiswerk tijdens de lockdown voor hem een vruchtbare combinatie bleek. 'Ik had het geluk om ’s namiddags alleen met mijn muziek bezig te kunnen zijn en daarna te mogen rondhangen met vier van mijn kleinkinderen, de kroost van mijn dochter Mary', vertelde hij het muziekmagazine Loud And Quiet. Het gevoel ’s avonds te kunnen thuiskomen, nam hij overdag mee naar de studio.

Het maakt ‘McCartney III’ soms wat gemoedelijk, maar bovenal speels en ontwapenend. In de slottrack verkondigt de zanger dat hij dringend de tuin onder handen moet nemen. Maar hij doet het met een pluk-de-daghouding, die ook in pakweg ‘Find My Way’ en ‘Seize The Day’ enthousiasmeert en afstraalt op het hele album. Nostalgie en nonchalance wordt genadeloos gecounterd door optimisme.

'Het geheim van dit album is dat ik plots veel tijd had, en dan schiet ik echt in gang. Ik verraste mezelf tijdens de lockdown: ik heb haast elk boek gelezen en elk tv-programma bekeken dat ik gemist had. Op vrije namiddagen kijkt mijn gitaar me ook makkelijker aan met een blik van ‘Wat doe ik hier nog? Pak me vast’. ’s Avonds rond de keukentafel vroeg Mary, die gekookt had, me telkens hoe productief mijn dag was geweest. Dan haalde ik mijn gitaar boven en begon ik te spelen.' Als wederdienst en in de traditie van ‘McCartney I’ en ‘II’, waarvoor wijlen zijn vrouw Linda de hoesfoto’s mocht leveren, was het nu de beurt aan dochter Mary.

Krautrockgeluid

McCartneys soloalbums uit 1970 en 1980 stonden in het teken van artistieke herbronning. In vergelijking met het geluidsexperiment op de laatste Beatles-platen klonk ‘McCartney’ lofi. Later zou zo’n rudimentair geluid evolueren tot een muziekstijl an sich, maar vijftig jaar geleden hielden de critici zich vooral bezig met het zoeken naar een zondebok voor de Beatles-split en vonden ze de liedjes van McCartney’s solodebuut halfbakken en onafgewerkt. Na een decennium Wings liet ook het elektronische krautrockgeluid van ‘McCartney II’ een fel contrast horen met zijn melodieuze seventieshits en softrock.

‘McCartney III’ put inspiratie uit beide. Dollend met vooral akoestische instrumenten, die neigen naar ‘McCartney’, maar met de avontuurlijke spirit van ‘McCartney II’, gaat het nieuwe album vele richtingen uit: van spontane bluesrockers over ingetogen popballades, die melodisch vernuft accentueren, tot songs die de man en zijn tijdperk samenvatten.

Muzikaal leeft de zanger zich uit, maar wel binnen de vertrouwde thema’s. Hij heeft er zich bij neergelegd dat hij de hoge noten niet meer hoeft te halen en geeft zichzelf en zijn leeftijd daarmee vrij spel. Dat werkt bevrijdend. Kortom, op ‘McCartney III’ heeft de poplegende zich van elk keurslijf ontdaan, iets wat je elke 78-jarige toewenst.