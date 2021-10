Eerbetoon aan radicaliteit

‘The Velvet Undergroud & Nico’, het debuutalbum van de New Yorkse groep, is een van de meest iconische platen uit de geschiedenis. De radicale songs beïnvloedden generaties rockbands. Dat bewijst het eerbetoon ‘I’ll Be Your Mirror’.

Een verkoopshit werd ‘The Velvet Underground & Nico’ niet meteen. De plaat van 12 maart 1967, met de beroemde banaan van Andy Warhol op de cover, is zo belangrijk omdat iedereen die ze in huis haalde zelf een rockbandje begon. Althans zo luidt het cliché over de debuutplaat van The Velvet Underground.

‘I’ll Be Your Mirror: A Tribute to the Velvet Underground and Nico’, waarop gerenommeerde artiesten de elf tracks van het album coveren, bewijst dat er waarheid in schuilt.

De muziek van de protagonisten is schatplichtig aan het baanbrekende geluid dat zanger-gitarist Lou Reed, multi-instrumentalist John Cale, gitarist Sterling Morrison, drumster Maureen Tucker en, op deze plaat, de Duitse chanteuse Nico eind jaren 60 uit de New Yorkse underground distilleerden.

Het coveralbum blijft trouw aan de originele tracklijst van The Velvet Underground, maar verkent nieuwe muzikale oorden.

De samensteller van de coverplaat is de vorig jaar overleden producer Hal Willner, die een indrukwekkende staat van dienst heeft dankzij tributealbums. De voorbije decennia overtuigde hij tal van A-lijstmuzikanten om bijdragen te leveren aan hommages aan Thelonious Monk, Leonard Cohen, Kurt Weill en Marc Bolan. ‘I’ll Be Your Mirror’ wordt beschouwd als zijn laatste grote project.

Opvallend is dat zijn casting niet alleen meerdere generaties overbrugt - van de oergaragerocker Iggy Pop over Michael Stipe, Thurston Moore en Matt Berninger tot de jonge honden van Fontaines D.C. - maar ook vrouwvriendelijker is dan sommige teksten van de jonge Lou Reed. Met Courtney Barrett, King Princess, het duo Sharon Van Etten/Angel Olsen en St. Vincent ligt het aantal (geëmancipeerde) vrouwenstemmen hoog. Ze vormen een eigentijds tegengewicht voor de meer testosterongedreven performances, maar doen qua radicaliteit niet onder.

Het coveralbum blijft trouw aan de originele tracklisting, maar muzikaal worden nieuwe oorden verkend. Maar goed ook, want wat dik een halve eeuw geleden experimenteel en avant-gardistisch klonk, is dat nu niet per se meer.

De covers die nu de grenzen opzoeken, sluiten in die zin dus meer aan bij het origineel dan de tracks die er muzikaal dichter op zitten. Zo blijft van ‘All Tomorrow’s Parties’, de favoriete VU-song van Warhol, zowat alleen de tekst nog overeind. Hij wordt ingefluisterd door St. Vincent en op een robotachtige manier vervormd, terwijl Thomas Bartlett serene pianopartijen inspeelt die met de oorspronkelijke versie niets gemeen hebben. We kunnen ons levendig voorstellen dat Warhol ook hier dol op zou zijn geweest.

Kikker

De plaat begint met een valse noot. Op ‘Sunday Morning’ verwart Michael Stipe een kikker met een krop in de keel. Zo doet hij de fraaie melodie teniet. De understated voordracht ligt The National-zanger Matt Berninger duidelijk beter in ‘I’m Waiting For The Man’. Een langoureuze versie van ‘Femme Fatale’, met Sharon Van Etten, Angel Olsen en hier en daar wat violen, is daarna een eerste hoogtepunt.

Getuigen zowel van eigenheid als van respect voor het erfstuk: de morsige voordracht van Kurt Vile op ‘Run Run Run’ en de rauwe energie waarmee Iggy Pop en zijn compagnon Matt Sweeney ‘European Song’ in chaos storten. ‘The Black Angel’s Death Song’, gebracht door de Ierse postpunkformatie Fontaines D.C., behoudt een onderhuidse laag distortie. Die leidt, gevoed door de lijzige, laconieke zangpartijen van Grian Chatten, tot steeds meer spanning, tot de track abrupt gedaan is.

Maar niet getreurd, op vrijdag 15 oktober gaat op Apple TV de documentaire van Todd Haynes over de ultieme musicians’ musicians in première. Ook verschijnt dan een heruitgave van de originele plaat, inclusief livetracks en rariteiten.