Elisabeth-laureaat: 'De zware jeugd van pianovirtuozen is overschat'

Denis Kozhukhin won tien jaar geleden de Koningin Elisabethwedstrijd. Op de Flagey Piano Days, die online te beluisteren zijn, grijpt de Russische pianist het droomthema aan om muziek met een kinderziel te brengen.

Met zijn blonde paardenstaart, ontwapenende spel en nuchtere flair was Denis Kozhukhin in 2010 een wat aty‑ pische winnaar van de Koningin Elisabethwedstrijd voor Piano. In de Haydn-sonate die hij op de finaledag bracht, viel vooral de eenvoud op. Ook het moeilijke tweede pianoconcerto van Sergei Prokofiev leek als kinderspel uit zijn vingers te rollen. Alsof hij al jong besefte dat de mooiste muziek niet noodzakelijk met de grootste gebaren hoeft te komen.

De haast vanzelfsprekende kalmte zit nog altijd in zijn technisch vaardige spel. En in zijn levenshouding. Zelfs de pandemie, die voor het eerst sinds de winst zijn reizende artiestenbestaan afremt, tast zijn zin voor zelfrelativering niet aan. ‘Al is reizen nu een nachtmerrie, ik ben blij met elk concert dat ik kan geven in deze lastige periode’, zegt de 34-jarige pianist via Skype vanuit Spanje, waar hij in Oviedo en Bilbao nog enkele concerten heeft kunnen afwerken voor een beperkt livepubliek. ‘Toen ik zonder publiek viel, voelde ik eerst ongeloof en zelfs wat woede. Maar wat lost dat op? Ook met een lege agenda maak je er maar beter het beste van.’

Zijn aantreden op de Piano Flagey Days, door corona gekortwiekt tot een avondvullend programma met vijf concerten, wordt vanavond gestreamd en is een blij weerzien met het concerthuis waar hij dit seizoen artist in residence is. Vorige zomer gaf hij zijn eerste concert na de lockdown ook al in het Flageygebouw. Straks brengt hij er een repertoire in het teken van jeugdherinneringen of speciaal voor kinderen geschreven, een thema dat hem als jonge vader aanspreekt.

Samenwerken met andere kinderen heeft me leren luisteren. Denis Kozhukhin Pianist

Zelf beleefde Kozhukhin een zorgeloze kindertijd in de Russische stad Nizjni Novgorod. Hij werd er geboren in 1986, toen het nog Gorky heette. ‘Mijn moeder was pianolerares. Mijn vader dirigeerde een kinderkoor waar ik negen jaar bij zou zingen. Ik vertel hem nog altijd dat het een van mijn beste ervaringen was. Samenwerken met andere kinderen heeft me leren luisteren. Zeker als je daarna als soloinstrumentalist door het leven gaat, is dat sociale aspect belangrijk.’

Het was hard om op zijn 14de alleen naar Madrid te verhuizen om er les te volgen aan de Escuela Superior de Música Reina Sofía. ‘Zeker in het begin. Toen ik de taal kende, ging het al vlotter. Weet je, mensen hebben de neiging de zware jeugd en het gebrek aan vrije tijd van pianotalenten te overschatten. Natuurlijk moest ik veel oefenen, zoals we dat allemaal moeten doen als we jong zijn en iets onder de knie willen krijgen. Maar mijn ouders hebben me nooit gedwongen, ik werd vanzelf aangetrokken tot de piano. Ik zou niets aan mijn jeugd willen veranderen.’

Makkelijk te begrijpen

Geïnspireerd door de 200ste verjaardag van de geboorte van Gustave Flaubert, de schrijver van ‘Madame Bovary’, vroeg Flagey aan zijn gasten om zich in het thema van de droom of de rêverie te verdiepen. ‘Omdat ik onze toekomst in de verf wilde zetten, heb ik een soort van kinderprogramma samengesteld’, zegt de pianist.

‘Kinderszenen’ duikt in de jeugdherinneringen van Schumann en het dartele ‘Sonatine’ is van Ravel, maar de hoofdbrok van de avond wordt ingenomen door de ‘Childhood Memories’ van Alexey Shor, die naast een begenadigd hedendaags componist ook doctor in de wiskunde is. ‘Je zou denken dat zo iemand complexe muziek maakt, maar het tegendeel is waar. Zijn composities behoren tot de new romantic wave. Ik vind het buitengewoon dat hij in een tijdperk, waarin veel muzikanten tegendraads en moeilijk willen klinken, net heel eenvoudige en mooie harmonieën schrijft. De wiskundige doet dat in een taal die zelfs een kind zou begrijpen, maar die toch erg diep snijdt.’

