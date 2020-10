'Emoties worden gevaarlijk overgewaardeerd'

De sfeervolle liedjes van de Nederlandse zanger en componist Spinvis zijn net als het leven geheugenconstructies die je gelukkig niet zo snel vergeet. Op zijn nieuwe album ‘7.6.9.6.’ is dat net zo.

‘Ik ben een toerist in mijn hoofd’, zegt Erik de Jong (59), alias Spinvis, vanuit zijn thuisstudio in Nieuwegein tijdens ons Skype-gesprek. ‘Ik bekijk alles liefst van een afstand en heb niet het idee dat ik veel controle heb.’ De Nederlandse zanger en liedjesmaker berust er al langer in dat onze werkelijkheid en ons zelfbeeld niet meer is dan een constructie. Elke dag opnieuw moeten we het vormgeven met herinneringen die ons lang niet de hele waarheid vertellen.

Spinvis is het alter ego van de Nederlandse muzikant Erik de Jong (59), die met zijn terloopse monotone voordracht, licht hese stem en mysterieuze teksten een gevoelige snaar weet te raken. Zijn titelloze debuut sloeg in 2002 in als een bom. Liedjes als ‘Voor ik vergeet’, ‘Bagagedrager’ en ‘Astronaut’ zijn uitgegroeid tot klassiekers. ‘7.6.9.6.’ is zijn vijfde studioalbum.

In het nostalgische prentenboek dat als alternatieve memoires bij zijn nieuwe album zit, schrijft hij: ‘Het geheugen stileert. Geschiedenis dikt in. Ik kan me voorstellen dat vlak voor je de laatste adem uitblaast het hele leven je voorkomt als één grote caleidoscopische collage van gezichten en geluiden.’ Die caleidoscopische, altijd jongensachtige blik waarmee hij in zijn liedjes vaak schijnbaar banale gedachten, handelingen en gebeurtenissen opsomt en ordent, dicteert al jaren zijn artistieke output. Die omvat behalve liedjes die je soms op de radio hoort soundtracks voor film, dans en theater.

'De dag dat Richard Krajicek Wimbledon won' van Spinvis.

Onder de terloopse, wat neutrale voordracht van De Jong zit een warme, weemoedige gloed dat zijn composities haast vanzelf een extra betekenislaag krijgen. ‘Als iemand een liedje interpreteert, remt dat mijn beleving van de muziek af, want dan staat er een acteur tussen mij en het liedje in. Ik zou je onderschatten als ik je bij de hand neem om die emotie ook te voelen. Emoties worden gevaarlijk overgewaardeerd, zeker in de media. Het lijkt soms dat de meest geëmotioneerde het meeste gelijk heeft. Ook op festivals, waar mensen massaal samenkomen, wordt haast steevast een collectieve emotie aangewakkerd. Artiesten beschikken over een arsenaal van trucjes om dat te bewerkstelligen, maar ik vind dat niet zedig. Ik ben een ouderwetse calvinist. Het moet bij jezelf blijven. Er is niets tegen de naar binnen gekeerde emotie. Het hoeft niet allemaal te worden uitgestald.’

Een oude vrijheid

Op zijn nieuwe album ‘7.6.9.6.’ is dat net zo. Het neemt niet weg dat elk nummer begint met een persoonlijke gedachte of emotie. “Dat kan ook niet anders. Ik ben een emotionele mens. Ik ben de stuntman uit ‘Stuntman’. Ik ben iedereen, maar dat is pas het begin van het pad. Daarna doe ik heel erg mijn best alles zo te abstraheren dat het over jou gaat en niet meer over mij. Dat is de zoektocht.’

‘7.6.9.6.' kwam op dezelfde coconachtige manier tot stand als de plaat die hem in 2002 als prille veertiger alsnog lanceerde als beloftevolle stem in de Nederlandstalige popmuziek. Toen had hij nog een baantje als nachtelijk postsorteerder. De lockdown deed hem dit voorjaar aan die periode terugdenken. ‘Plots was mijn agenda leeg en kwam een zee van tijd vrij. Ik vond het fantastisch dat ik een hele dag ongestoord aan een baspartij kon werken en ze de volgende dag weer kon weggooien als ze niet goed genoeg bleek. Zo ontstond een nieuwe vrijheid die eigenlijk een oude vrijheid was.’

Bitterzoet ongrijpbaar

Het kippenvel genererende koor in ‘Parel’ werd nog net voor de lockdown opgenomen. De Jong dweept als vanouds met het ongrijpbare, maar houdt net als in de titelsong het mysterie intact. '7.6.9.6.' is uiteindelijk niet meer dan een cijferreeks op een muur die opdook in een droom. Wat ze betekent weet de liedjesleverancier niet. ‘De vraag is zoals altijd belangrijker dan het antwoord, want ze zet je op weg.’

Strijkers geven de muziek een extra dosis melancholie. Ze werden met social distancing thuis ingeblikt en uitgewisseld via WeTransfer. ‘Terwijl vertolkingen in een professionele studio op elkaar afgestemd zijn, kreeg ik nu verschillende interpretaties van dezelfde partituur binnen. Zo hoor je niet alleen het orkest, maar ook de losse stemmen. Dat blendt mooi, vind ik.’

Nu streamingplatformen deels de rol van de radio overnemen, wil ik in de toekomst meer experimenteren met langere, instrumentale stukken.

De instrumentale slottrack ‘Nogensinde’ is een voorbode voor wat komen moet. ‘Nu streamingplatformen deels de rol van de radio overnemen, wil ik in de toekomst meer experimenteren met langere, instrumentale stukken. In alle mogelijke richtingen, want ik hou zowel van progrock als van barokke koormuziek, van traditionele Afrikaanse en Japanse als van hedendaagse elektronische muziek.’