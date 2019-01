Franse componist Legrand overleden

De Franse componist en pianist Michel Legrand is in de nacht van vrijdag op zaterdag overleden in Parijs. Hij werd 86. Legrand is vooral bekend door zijn soundtracks voor films.

Legrand kreeg ook drie Oscars: voor de filmsong 'Windmills of your Mind' uit de film 'The Thomas Crown Affair' in 1969, en de soundtracks van de films 'Summer of 42' (1972) en 'Yentl' (1984).