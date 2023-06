Fred again.., held van jongeren in lockdown

Fred again.. schreef hits voor Ed Sheeran maar is wereldberoemd door zijn persoonlijke dansmuziek.

De jonge generatie riep de Londense producer Fred again.. uit tot haar lockdownheld, omdat hij als geen ander de hunker naar de dansvloer snapte. Dit weekend speelt hij op Rock Werchter.

Met een opvallende mix van extatische elektronische dansmuziek en ontboezemingen waarmee hij de luisteraar persoonlijk lijkt aan te spreken, raakte Fred again.. tijdens de pandemie een gevoelige snaar bij jongeren. Voordien was de Londense producer, muzikant en songschrijver Fred Gibson (29), zoals zijn echte naam luidt, vooral graag gezien achter de schermen. Als songschrijver bezorgde hij onder anderen Ed Sheeran, George Ezra en Ellie Gouding hits.

De essentie Fred Gibson alias Fred again.. brak door tijdens de pandemie met persoonlijke dansmuziek.

Voordien werkte hij vooral achter de schermen. Hij schreef hij nummer 1-hits voor onder anderen George Ezra en Ed Sheeran.

Na zijn euforische ‘Actual Life’-trilogie bracht hij samen met zijn mentor Brian Eno met ‘Secret Life’ een ingetogener album uit.

Tijdens de lockdowns bracht hij evenwel zelf muziek uit, aangespoord door zijn mentor, de legendarische producer en ambientpionier Brian Eno (75). Op de hit waarmee hij doorbrak, ‘Merea (we’ve lost dancing)’, sampelde hij stukjes tekst waarin hij dansen koppelde aan het ontstaan van vriendschappen. Jonge mensen van over de hele wereld die geconfronteerd werden met een abrupt afgebroken sociaal leven trokken zich op aan het alternatief dat Gibsons muziek bood.

Zijn debuutalbum ‘Actual Life (April 14 - December 17 2020)’ verscheen in april 2021. Audiosamples van zijn eigen socialemediakanalen en ingesproken voice memo’s spelen daarop een cruciale rol . Zoals de titel aangeeft, werden ze verzameld in de acht maanden durende tijdsspanne tijdens de eerste lockdowns. Met ‘Actual Life 2 (February 2 - October 15 2021)’ en ‘Actual Life 3 (January 1 - September 9 2022)’ zouden daarna nog twee zulke albums verschijnen. Samen hebben ze veel weg van een coviddagboek, waarin de producer en songwriter, die intussen zelf was beginnen te zingen, reflecteert over zijn eigen leven.

De constante in die dancemixen is dat Gibson voortdurend pendelt tussen de melancholie van de breekbare, melodieuze zanglijnen en de euforie van de extatische beats. Mede dankzij een gehypete passage in de Londense Boiler Room-club, een van ’s werelds belangrijkste showcaseplatformen voor elektronische muziek, wist Gibson samen met enthousiaste reacties op de sociale media een doorbraak te forceren.

Samenhorigheid

Tijdens zijn lang op voorhand uitverkochte show in de Brusselse AB bleek eind vorig jaar tot welke uitzinnige taferelen dat leidde. Fred again.. werd daarna snel als een van de eerste namen op de affiche van Rock Werchter bekendgemaakt. Een passage in Paleis 12 volgt in september. Kan hij ook voor een groter publiek het gemeenschapsgevoel een club evenaren? Recent gingen in elk geval Madison Square Garden en het festival Coachella voor de bijl, ook omdat zijn shows gewiekst in elkaar zitten.

Fred again.. live in Boiler Room in Londen.

In de AB hingen grote ledschermen waarop gastvocalisten close in beeld verschenen, zodat ze de mensen in de zaal bijna een-op-een leken aan te spreken. De video’s - waarin we Gibson in de metro en in zijn dagelijkse leven zien - en de reallife opnames van de artiest en het publiek - gemaakt met een smartphone - hadden maar één doel: de schotten tussen het podium en de dansvloer neerhalen. Zo viel de samenhorigheid nog meer op.

Al na enkele tracks kwam Gibson van zijn piëdestal om tussen het almaar wilder wordende publiek zijn lockdownslogans als eigentijdse tegelwijsheden mee te brullen. De afstand tot het publiek werd tot een minimum beperkt. De cirkel was rond.

Spiegel

De ‘Actual Life’-trilogie kan het dagboek van de muzikant zijn, maar net zo goed een spiegel voor (de levens van) de fans. Zelf blijft Gibson daarover op de vlakte. Hij laat de muziek spreken. Misschien was het begin mei samen met Eno uitgebrachte ‘Secret Life’ een hint. Daarop is veel ruimte voor subtiele passages met ambient, die live steevast weggedrukt worden door het gejoel van overenthousiaste fans.

Fred again.. heeft maar één doel: de schotten tussen het podium en de dansvloer neerhalen.

Gibson ontmoette Eno, de producer die het geluid van onder meer David Bowie, Talking Heads, U2 en Coldplay hielp vorm te geven, op zijn 16de in de studio. Een vriend van de familie had hem uitgenodigd voor een sessie van een zanggroepje van Eno. Onder zijn supervisie ontwikkelde Gibson, die een klassieke piano-opleiding volgde, zich tot een componist en een songschrijver.

Door dat succes achter de schermen was het opnieuw Eno die hem aanmoedigde zijn eigen pad te volgen. 'Secret Life' is nu hun eerste samenwerking. De fans in Werchter kicken op de euforische raves van ‘Actual Life’. Zullen ze de sombere en minimalistisch klinkende trance met zijn langzaam wegstervende pianonoten en uitgerekte zanglijnen op ‘Secret Life’ ook enthousiast ontvangen.