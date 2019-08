Woodstock 50 | Het muziekfestival Woodstock was vijftig jaar geleden het hoogtepunt van de tegencultuur. Welke toegewijde, gewetensvolle of tegendraadse bands of artiesten mag u deze zomer niet missen op onze festivals? Vandaag: rapper Stormzy.

Hij lijkt als twee druppels water op Romelu Lukaku en is in enkele jaren van belofte van de grime - het rauwe Britse antwoord op de Amerikaanse hiphop - uitgegroeid tot een van de grootste muzikale revelaties van het Verenigd Koninkrijk. Eind juni schreef Stormzy pas echt Britse muziekgeschiedenis op Glastonbury. En dat niet alleen omdat hij als eerste Britse rapper en zwarte soloartiest het grootste rockfestival van het Verenigd Koninkrijk mocht afsluiten. Vooral de manier waarop imponeerde: met een reeks politieke statements waar de eilandbewoners weken zoet mee waren.

Stormzy's historische show op Glastonbury.

Om te beginnen was er zijn vestimentaire keuze. Stormzy - geboren als Michael Omari - droeg op het podium een beschermingsvest met de Union Jack op. Het kledingstuk is ontworpen door de al even geëngageerde straatkunstenaar Banksy als aanklacht tegen het messengeweld dat Londen sinds begin dit jaar teistert. Tijdens zijn optreden op Glastonbury verschenen de woorden ‘knife’ en ‘crime’ achter hem. De rapper projecteerde ook Britse criminaliteitscijfers op de videoschermen, ondersteund door een toespraak van Labour-politicus David Lammy over raciale ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk.

Tijdens zijn hit ‘Vossi Bop’ liet Stormzy honderdduizend mensen ‘Fuck the government and fuck Boris’ meebrullen. De Britse omroep BBC zond het historische concert ongecensureerd uit. Achteraf grapte de geviseerde Boris Johnson dat de mensen niet ‘fuck’ maar ‘back’ (steun, red.) riepen.

Stormzy is een moderne versie van Billy Bragg, de protestzanger die in de jaren 80, de periode van Margaret Thatcher, debuteerde met uitgesproken politieke muziek. Net als Bragg engageert de rapper zich ook naast het podium. Stormzy hekelde het koele en lakse optreden van ex-premier Theresa May na de brand in de Grenfell Tower, een socialewoningblok in de rijke Londense wijk Kensington, die twee jaar geleden het leven kostte aan 71 mensen. Met een petitie dwong hij May zelfs tot actie.

'Vossi Bop' van Stormzy.

Zoals Bragg, wiens moeder Italiaanse was, is de Zuid-Londenaar evenmin volbloed Brit. Hij groeide op bij zijn alleenstaande Ghanese moeder. Moeder en zoon koketteren graag met hun nauwe band. Na zijn Glastonbury-optreden verspreidde Stormzy via sociale media erg persoonlijke sms’en van zijn apetrotse moeder. Abigail Owuo dook ook op in videoclip van zijn hit ‘Know Me From’.

Stormzy begon op zijn elfde te rappen. Hij vond de school tijdverlies. Liever legde hij in het jeugdhuis van South Norwood andere aspirant-rappers het vuur aan de schenen. Als tiener postte hij video’s met zijn eerste freestyle raps op YouTube. Een van die nummers, ‘Shut Up’, bereikte de top 10 van de singlesparade. Zijn debuutplaat ‘Gang Signs & Prayer’ schopte het in 2017 als eerste grimealbum tot nummer één.

In het VK gaan stemmen op om Mozart in de leerplannen van het onderwijs te vervangen door Stormzy. De muziekles kan leerlingen het hoofd helpen te bieden aan problemen zoals stress, isolement en sociale ongelijkheid. Dat werkt beter met de muziek van een rapper waarmee jongeren zich identificeren, luidt het.

Stormzy staat vandaag op Pukkelpop.

