Geen perfecte landing

Twee gedachten

Net als twintig jaar geleden bracht dEUS op deze nostalgietrip een handvol hartstochtelijk headbangende dansers en danseressen mee. Zij begaven zich af en toe tussen de muzikanten, zoals in ‘Let’s See Who Goes Down First’ en de bisnummers ‘Quatre Mains’ en ‘Fell Off The Floor, Man’. Het probleem was dat hun aanwezigheid meestal nodig was om te verdoezelen dat we naar een eerder bedaarde show stonden te kijken. ‘The Ideal Crash’ was artistiek dan wel de meest consistente en commercieel best scorende plaat van de vroege dEUS, de sprankelende grilligheid van voorgangers ‘Worst Case Scenario’ (1994) en ‘In A Bar, Under The Sea’ (1996) heeft het album altijd wat ontbeerd. Daardoor bleef je als toeschouwer op je honger zitten. Het was hinken op twee gedachten: ofwel voelde je heimwee naar ander werk van de band, of je hunkerde naar nieuw materiaal. Het laatste studioalbum van dEUS dateert alweer van 2012.