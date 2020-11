Geike Arnaert stapt opnieuw in Hooverphonic

Hooverphonic is herenigd in zijn succesbezetting.

Hooverphonic hoopt met de rentree van zangeres Geike Arnaert opnieuw aan te knopen met zijn roemrijke verleden. Te beginnen met de herdenking van het succesvolle album 'The Magnificent Tree' en het Eurovisiesongfestival volgend jaar.

Geike Arnaert (41) stapt opnieuw in Hooverhonic, de band rond Alex Callier en Raymond Geerts die ze in 2008 na elf jaar verliet om zich toe te leggen op haar solocarrière. 'Het is een vreemde sensatie. Ik stap er met heel veel plezier terug in. Hoe de fans gaan reageren, weet ik niet. Maar het voelt echt goed voor mezelf. Ik ga opnieuw mijn eigen verhaal leggen in de nummers’, zegt de zangeres in een persbericht.

Na 2008 maakte Arnaert met 'For the beauty of confusion' en 'Lost in time' twee albums onder haar eigen naam. Daarnaast scoorde ze samen met de Nederlandse groep BLØF een reusachtige hit met het nummer 'Zoutelande'. Hooverphonic ging na het vertrek van Arnaert verder met Noémie Wolfs. Zij verliet de groep in 2015 na muzikale meningsverschillen. In 2018 kreeg Hooverphonic met Luka Cruysberghs zijn zesde vaste zangeres. Zij moet nu wijken voor de zangeres waarmee Hooverphonic zijn grootste internationale successen boekte.