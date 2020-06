Gitaar van Kurt Cobain voor 5,3 miljoen euro verkocht

De Martin D-18E akoestisch-elektrische gitaar ging zaterdag in Californië voor een goede 6 miljoen dollar (ruim 5,3 miljoen euro) van de hand. Volgens Julien's Auctions in Beverly Hills is dit een nieuw wereldrecord voor een gitaarveiling. Vooraf was ingeschat dat het instrument 1 tot 2 miljoen dollar zou opbrengen.

Cobain (1967-1994) bespeelde de gitaar tijdens zijn legendarische MTV Unplugged-optreden in 1993 in New York, vijf maanden voor zijn dood. Het livealbum, uitgebracht in 1994 met nummers als About A Girl en Come As You Are won de Grammy in de categorie Best Alternative Music.