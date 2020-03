Glamrock in koortsige tijden

'Citizens of Boomtown' is het eerste album van de band van Bob Geldof sinds 1984.

The Boomtown Rats, de groep rond Bob Geldof, koos het Chinese Jaar van de Rat uit om een comebackplaat uit te brengen. De seventiesglam en morsige punkrock sluiten aan bij deze koortsige tijden.

'Citizens of Boomtown' is het eerste studioalbum van de band sinds 1984. In die periode werd de Ierse leadzanger Bob Geldof als boegbeeld van Band Aid (1984), Live Aid (1985) en Live 8 (2005) zowat het geweten van de wereld. Door zijn engagement en vaak forse politieke stellingnames werd zijn muziek soms minder serieus genomen.

De single 'Trash Glam Baby' van The Boomtown Rats.

Dat Geldof in al die tijd en ondanks persoonlijke drama's - zowel dochter Peaches als ex-vrouw Paula Yates stierven aan een overdosis - ook nog een handvol soloalbums uitbracht, wordt weleens vergeten. Naast de nieuwe plaat en bijbehorende tournee is er ook het boek ‘Tales Of Boomtown Glory', waarin Geldof terugblikt op zijn onderbelichte pioniersjaren in de Ierse rock.

'We maakten dit album voor 2020, maar ik betwijfel of fans van Billie Eilish komen kijken', zegt Geldof in Rolling Stone. Toch benadrukt hij dat de plaat met twee voeten in het heden staat. Oudere nummers percipieert hij als verlengstuk van de koortsige tijdsgeest. In het cynische ‘Banana Republic’ doet hij niet langer denigrerend over zijn thuisland, maar over 'de politieke infantiliteit in de VS'. In ‘I Don’t Like Mondays’ gaat het niet over de dodelijke schietpartij in 1979, maar over 'de schoolslachting van vorige week'.

Debuutsingle ‘Lookin’ After No. 1’ zou over Google en Facebook kunnen gaan, en over hoe al onze stappen gemonitord worden. 'Voor The Boomtown Rats is rock-’n-roll altijd een vorm van muzikaal activisme geweest', klinkt het in de perstekst bij het nieuwe album.

Het idee voor de comeback - met vier van de zes originele bandleden - kwam in 2013. Gitarist Garry Roberts en drummer Simon Crowe overtuigden Geldof het aanbod voor een reünieconcert op het Isle of Wight Festival te aanvaarden. Was dat toen volgens Geldof vooral ingegeven door 'nieuwsgierigheid, ijdelheid en cash', dan capteert ‘Citizens of Boomtown’ veel meer de tijdsgeest. Die wekt bij Geldof dezelfde verontwaardiging die in zijn jongere jaren voelde, toen hij lak had aan autoriteit en het zompige r&b-geluid van de Stones verkoos boven de popsongs van The Beatles.

Ook al wordt het rammelende seventiesgeluid af en toe gemaskeerd door priemende elektronische geluiden, ‘Citizens of Boomtown’ dropt je zonder pardon in de jaren 1970.

De single ‘Trash Glam, Baby’ klinkt zoals de titel doet vermoeden, ‘Sweet Thing’ is vintage Iggy Pop, het contemplatieve ‘Passing Through’ doet denken aan Lou Reed en op de jolige garagerocker ‘She Said No’ bulkt het van de oude rock-’n-rollclichés. De keerzijde is wel dat de kwaliteit bergaf gaat als de pubrocksfeer het helemaal overneemt.