Grammy Awards laten term 'urban' vallen

De Grammy Awards worden niet langer uitgereikt in de categorie Urban. Het woord wordt volledig geschrapt uit de terminologie, maakte de organisator The Recording Academy woensdag bekend. Dat past bij de 'compleet nieuwe, zeer transparante en veranderde Recording Academy', laat CEO Harvey Mason jr. weten aan de entertainmentsite Variety. 'We gaan naar een nieuw hoofdstuk in onze geschiedenis en willen heel inclusief zijn.'

Schermvullende weergave Zangeres Lizzo:de allerlaatste laureaat van de Grammy voor 'urban music'. ©Photo News

In de meeste prijzencategorieën wordt het woord vervangen door 'progressief'. Zo wordt de hoofdcategorie 'Best Urban' herdoopt tot 'Best Progressive R&B'. 'Dat geeft ons flexibiliteit meer aan te leunen op de moderne R&B', luidt het. De laatste winnaars van 'Best Urban' waren Lizzo, The Carters, The Weeknd en Beyoncé.



Het gebruik van 'urban' als muziekstijl ligt al langer onder vuur. Eerder deze week schreven medewerkers van grote platenlabels een open brief aan hun werkgevers om de categorie te laten schrappen, omdat die als racistisch wordt ervaren. Zij werden daartoe aangespoord door de dood van George Floyd en de daaropvolgende Black Lives Matter-demonstraties. Maar dat de Grammy Awards geen 'urban' meer gebruiken, was maanden geleden al besloten.

De racismediscussie zette ook HBO aan het denken. De streamingdienst verwijdert de klassieker ‘Gone With the Wind’ (1939) uit zijn catalogus. John Ridley, scenarioschrijver van de film ‘12 Years A Slave’, had daarvoor gepleit in een stuk in Los Angeles Times. Volgens hem laat de film alleen stereotypes van mensen met een donkere huidskleur zien en negeert hij de gruwelijkheden van de slavernij.