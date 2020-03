Grote thema's, intieme storytelling

Ze mag The National en Jeff Tweedy tot haar aanbidders rekenen. De geest van folklegende Joni Mitchell waart rond in haar tere americana. Wie is Adrianne Lenker en waarom moeten we van haar band Big Thief houden?

Een stem en een gitaar. Meer heeft Adrianne Lenker niet nodig om de luisteraar te doen vergeten waar op de wereld hij zich bevindt als hij naar Big Thief luistert. Met haar kwartet maakt de 29-jarige Amerikaanse platen zoals boeken waarin het heerlijk verdwijnen is. Twee ervan, ‘U.F.O.F.’ en ‘Two Hands’, verschenen vorig jaar, op nauwelijks zeven maanden van elkaar. Uitzonderlijk snel voor een rockband. Beide albums doken op in veel eindejaarslijstjes. ‘Een waar meesterwerk van een folkband die op het allerhoogste niveau acteert’, schreef de muziekwebsite Pitchfork over ‘U.F.O.F.’. The New York Times noemde het hartstochtelijke ‘Not’ uit ‘Two Hands’ een van de beste rocksongs van het jaar.

'Not' van Big Thief.

Big Thief maakt tobberige folkrock met americana-invloeden. Zeker geen nieuwe muziekstijl, maar het is altijd een goed teken als de groten uit een genre een neofiet ophemelen. Matt Berninger van The National covert ‘Not’ op soloconcerten. Jeff Tweedy van Wilco is een grote fan van het kwartet, dat in 2015 in Brooklyn ontstond.

Ziekenhuis

De folkrockgroep dankt haar authenticiteit aan haar frontvrouw. Ligt het aan haar virtuoos gitaarwerk of haar delicate melodieën? Of aan haar kalmerende en tedere stem die alle zorgen lijkt weg te nemen, tot je goed naar haar diepgravende en verhalende teksten luistert? Lenker schrijft nummers over de grote levensthema’s, waarin het niet altijd duidelijk is of ze over zichzelf zingt. In het hartverscheurende ‘From’ lijkt daar weinig twijfel over te bestaan. ‘No one can be my man’, zingt ze zo rechtuit dat je ademhaling stokt en je haar in je armen wilt nemen.

Uit de nummers waarin de hoofdpersoon iemand anders is, blijkt een krachtig inlevingsvermogen in de smart van anderen. ‘Mythological Beauty’, uit het tweede Big Thief-album ‘Capacity’, gaat over een bijna-doodervaring uit Lenkers jeugd. Op haar vijfde viel de balk van een boomhut op haar hoofd. Terwijl andere songwriters de levendige details van zo'n jeugdtrauma zouden beschrijven, onderzocht de toen 25-jarige Lenker het ongeval vanuit een ander perspectief. Ze stelde zich voor hoe het voor een jonge moeder gevoeld moet hebben om zich naar het ziekenhuis te haasten met een kind met gebarsten schedel.

Familieportretten

Zo soepel als de woorden uit haar mond vloeien, zo hard zijn de verhalen. Lenker, geboren in Minneapolis, portretteert graag haar eigenaardige familie. Ze groeide op in de christelijke commune waar haar ouders elkaar ontmoetten. Toen hun oudste dochter vier was, beseften ze dat hun commune een sekte was. ‘We vertrokken halsoverkop. Op dat moment leefden we in ons blauwe busje’, vertelde Lenker vorig jaar aan Pitchfork.

Wie is Big Thief?

Big Thief is een Amerikaanse folkrockgroep rond de zangeres Adrianne Lenker. Het werd in 2015 opgericht in Brooklyn. Het kwartet bracht in korte tijd vier albums uit. Twee daarvan, ‘Two Hands’ en ‘U.F.O.F.’, behoorden tot het allerbeste dat in 2019 uitkwam. Adrianne Lenker heeft ook een solocarrière, waarvan het album ‘abysskiss’ (2018) zeker de moeite waard is.

Dat busje doorkruiste vier jaar de Amerikaanse Midwest. Het gezin zou op 14 verschillende plekken wonen, allemaal huurwoningen of kleine flats. Toen ze acht was, kochten haar ouders een huis in een voorstad van Minneapolis. Eindelijk een vaste plek, maar het nomadenleven met haar diepreligieuze ouders liet zware sporen na. Het waren zoekende mensen, die uit afkeer van de maatschappij hun heil zochten in spiritualiteit en hoge intellectuele eisen aan hun kinderen stelden. ‘Mijn vader deed ons zware filosofische discussies voeren. We mochten niets voor waar aannemen.’

Tijdens haar traumatische jeugd mocht Lenker nooit een kind zijn. Haar eerste nummer, dat ze schreef toen ze net in hun huis woonden, ging over het onbegrip van haar directe omgeving over haar boosheid. ‘Het voelde alsof ik, als kind van acht, de hele wereld op mijn schouders moest torsen.’

Afgelikte popzangeres

Haar vader, zelf een muzikant en vanaf haar twaalfde haar manager, had andere plannen met zijn dochter dan een leven als zangeres van een americanagroep. Hij wou van haar een afgelikte popzangeres maken. Rond haar 14de nam Lenker een album op met iemand uit de entourage van Janet Jackson en Mariah Carey aan de knoppen. De gladde popplaat ‘Stages of the Sun’ stond mijlenver af van de broze, eerlijke muzikale poëzie van haar jeugdhelden Leonard Cohen, Elliott Smith en Joni Mitchell. Lenker voelde zich opgesloten. Om haar eigen stem te vinden, brak ze met haar vader.