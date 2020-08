Hardrockproducer Martin Birch overleden...

De Britse muziekproducer werd in 1948 in het graafschap Surrey geboren. Hij maakte vooral furore in de jaren 70 en 80 van de vorige eeuw. Bekende producties van hem zijn 'Deep Purple In Rock' van Deep Purple, 'Long Live Rock 'n' Roll' van Rainbow, 'Heaven and Hell' van Black Sabbath en 'The Number Of The Beast' van Iron Maiden.