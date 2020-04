Herman Schueremans: ‘We zijn niet dood. Samen geraken we hieruit'

Festivalorganisator Herman Schueremans rekent op drie partijen om de festivalwereld voor een groot drama te behoeden na de afgelasting van de komende muziekzomer: veerkrachtige organisatoren, solidaire tickethouders en een lieve overheid.

Voor zijn drie festivals Rock Werchter, TW Classic en Werchter Boutique waren samen zo’n 135.000 tickets verkocht. Zijn concertonderneming Live Nation is hofleverancier van artiesten op alle zomerfestivals en het ruime sop van de zaalconcerten in ons land. Maar de stekker gaat eruit. Geen grote evenementen tot 31 augustus, besliste de federale regering op advies van de Nationale Veiligheidsraad. Festivals kunnen aanleiding geven tot een verdere verspreiding van het coronavirus, luidt het.

In een video-interview met enkele Vlaamse journalisten bleef Herman Schueremans (66) woensdagavond kalm en strijdvaardig bij de annulatie van de festivalzomer. ‘Dit wordt zwaar, maar creatief als we zijn, slaan we ons hier wel door.’

Welk gevoel overheerst: ontgoocheling over de verplichte annulatie of opluchting dat de overheid eindelijk een beslissing heeft genomen?

Herman Schueremans: ‘We wisten al enkele weken dat dit op ons afkwam. Toen Glastonbury een maand geleden werd geschrapt, viel een belangrijke schakel in het systeem weg. Vrijwel meteen trokken een paar andere Europese festivals de stekker eruit. Het virus brak vervolgens door in de Verenigde Staten. De grote Amerikaanse headliners begonnen te twijfelen of het wel economisch interessant en laat staan veilig en toegelaten was om naar Europa te reizen. Op een bepaald moment zei ook Marc Van Ranst dat er geen festivals zouden plaatsvinden in ons land. (lachje) Toen dacht ik wel even: ‘Had die man mij niet even kunnen bellen?’’

‘Enkele Amerikaanse festivals konden van het voor- naar het najaar schuiven, in Europa is dat minder evident. Dan weet je dat er eigenlijk maar één oplossing is: annuleren tot volgend jaar.’

De Olympische Spelen hadden een verzekering die pandemie dekt. Zijn onze festivals verzekerd tegen corona?

Schueremans: ‘Bij mijn weten is geen enkel festival in België verzekerd tegen pandemie. Wij hebben met Rock Werchter sinds de aanslagen en de zware wateroverlast in 2016 een verzekering voor zware risico’s. We wilden dezelfde verzekering opnieuw afsluiten begin februari. Dat is het ideale moment omdat we dan meestal een goed zicht hebben op onze kosten. Alleen heeft het virus ons in snelheid gepakt. Op 23 januari (de dag waarop de Chinese stad Wuhan in quarantaine werd geplaatst, red) was het plots niet meer mogelijk om die verzekering te nemen.'

'Ik vraag me trouwens af of de verzekeraars die het verkeerd lotje van de Olympische Spelen hebben getrokken dat wel gaan kunnen betalen. En hoeveel gaat zo’n verzekering in de toekomst kosten? Dat gaat nu echt onbetaalbaar zijn.’

Vreest u de hakbijl voor sommige festivals?

Schueremans: ‘Het wordt zwaar, dat is zeker. Dit is niet alleen een catastrofe voor organisatoren, maar ook voor toeleveraars en al die duizenden verenigingen die een centje bijverdienen op onze muziekfestivals. Onze festivalwereld is een heel levende sector. Elk jaar vragen we ons af hoe het mogelijk is dat al die festivals het goed zo blijven doen. Men benijdt ons daarvoor in het buitenland. Wel, we hebben nu samen een probleem. Maar we zijn niet dood. We zijn een creatieve en veerkrachtige sector. Samen geraken we hier wel uit.’

Hoe?

Schueremans: ‘Het zal voor iedereen krabbelen en zoeken zijn - leningen aangaan, bankgaranties aanvragen... Voor Rock Werchter kan ik zeggen: wij slaan ons er wel door. Veel andere organisatoren zaten nog in de opstartfase, waardoor hun kosten hopelijk zullen meevallen. Daarnaast is er natuurlijk het systeem van de technische werkloosheid. Daar mogen we onze overheid dankbaar voor zijn. In andere landen zal een aantal festivals het veel moeilijker krijgen omdat ze niet dezelfde steun genieten van hun overheid.’

Vorige maand paste de federale overheid in allerijl de ticketingwet aan. Wat betekent deze annulatie voor de honderdduizenden houders van concert- en festivaltickets?

Schueremans: ‘Zij kunnen mee onze live-industrie redden met onze no-refundvouchers. Wie een kaartje kocht voor een zaalconcert dat door corona werd verplaatst, krijgt een tegoedbon voor de nieuwe show als de datum ervan binnen het jaar ligt (en kan zijn geld pas terugvragen als hij bewijst dat hij niet kan op de nieuwe datum, red). Een zaalshow kan worden verplaatst, bij festivals is dat iets moeilijker. Ideaal zou dus zijn dat festivalgangers uit solidariteit hun voucher opnemen en volgend jaar terugkomen. Of binnen twee jaar, dat kan ook. Dat gaat helpen om al die organisatoren te kunnen laten overleven.’

Het verhaal van Covid-19 verandert elke dag. Ik ga al blij zijn als de zaalconcerten half september kunnen heropstarten. Herman Schueremans

‘We gaan een aantal headliners proberen terughalen, gecombineerd met andere artiesten. We krijgen hoopvolle signalen van grote namen die volgend jaar willen terugkomen. Festivals kunnen dus hopelijk een vergelijkbare programmatie aanbieden. Als iemand als Taylor Swift (die hoofdact was op Werchter Boutique, red) niet kan of wil, gaan we op zoek naar een headliner binnen hetzelfde genre of doelpubliek. Lukt dat niet, dan moeten we een terugbetaling durven overwegen.’