Het Mozart-complex van Víkingur Ólafsson

Tussen gevoelig en ernstig, zo laaft de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson zich aan Mozart. ‘Hij was veel meer dan het wonderkind dat we van hem gemaakt hebben en dat ons verblindde met zijn perfectie.’

‘Bij elk nieuw album wil ik er zeker van zijn dat er genoeg overblijft om mezelf en mijn publiek te verrassen.’ De nood om uitgedaagd te worden is voor de IJslandse pianist Víkingur Ólafsson de belangrijkste reden waarom hij na zijn doorbraakalbum in 2017 met muziek van Philip Glass dat succes niet dunnetjes overdeed, maar aan de muziek van Johann Sebastian Bach begon. Nadat hij met die opnames zijn eerste succes had overtroffen, nam hij een album op met composities van Claude Debussy en Jean-Philippe Rameau.

Nu, op zijn 37ste, is Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791) aan de beurt, samen met enkele van zijn generatiegenoten. ‘Toen recensenten me uitriepen tot de IJslandse Glenn Gould (de beroemde Canadese Bach-vertolker, red.), had ik het ene Bach-album na het andere kunnen uitbrengen. Sommigen zouden dat heel graag gewild hebben. Maar het was niet wat ik wilde.’

Ólafsson speelt de grote componisten niet alleen net dat tikkeltje eigenzinniger dan de concurrentie. Hij geeft er tegelijk die hedendaagse twist aan die de klassieke iconen - vaak visionaire geesten - er aan zouden gegeven hebben mochten ze nog in leven zijn. Bij Mozart lag de lat echter nog net iets hoger. Eigenlijk kwamen de lockdowns hem goed uit. ‘Door het wegvallen van mijn liveconcerten kreeg ik plots een zee van tijd om gekke research te doen naar het werk van Mozart en zijn tijdgenoten. Elk pianostuk uit de jaren 1780 dat ik in handen kon krijgen, heb ik bestudeerd.’

Genie versus mens

Ólafssons relatie met Mozart gaat ver terug en is complex. ‘Van mijn eerste pianolessen herinner ik me dat leraars hoog opliepen met het wonderkind. Toen ik op mijn zevende met ‘De Toverfluit’ mijn eerste opera zag, had ik zoveel gehoord over Mozarts genie dat ik waarschijnlijk dacht dat hij die opera ook op zijn zevende geschreven had (lacht), terwijl hij daar pas vlak voor zijn dood aan toe was gekomen.’

Bio Víkingur Ólafsson Kreeg op jonge leeftijd pianoles van zijn moeder en studeerde aan The Juilliard School in New York. Drie albums met persoonlijke, hedendaagse vertolkingen van iconische componisten op Deutsche Grammophon deden zijn ster rijzen: ‘Philip Glass · Piano Works’ (2017), ‘Johann Sebastian Bach’ (2018) en ‘Debussy · Rameau’ (2020). Dat laatste album klokt voorlopig af op 100.000 verkochte exemplaren en 75 miljoen streams, wat zijn totale aantal streams op ruim 225 miljoen brengt.

Hoe meer verhalen Ólafsson over Mozarts genialiteit hoorde, hoe onbeduidender hij zich voelde als hij diens composities speelde. ‘De eerste keer dat ik echt met muziek worstelde, was op mijn achtste met zijn zogenaamd eenvoudige ‘Sonata facile’. Later ging ik door de fases die we allemaal door moeten als Mozart-vertolker. Als tiener speelde ik zijn mineurstukken oeverloos sentimenteel. Later ging ik overcompenseren, wilde ik de grote classicus uithangen en vertolkte ik hem te ingetogen. Eigenlijk heb ik nu pas het juiste evenwicht gevonden tussen vrijheid en discipline om zijn werk met een goed gevoel te kunnen opnemen.’

De IJslander vindt het jammer dat de discussie over hoe je Mozart moet spelen vaak verengd is tot de premisse dat dat vrijwel onmogelijk is. ‘Het wordt hoog tijd dat we die bagage achter ons laten, want hoe meer we over hem te weten komen, hoe minder bang we moeten zijn voor hem. Mozart was meer dan een idee, meer dan het wonderkind dat we van hem gemaakt hebben en veel meer dan een vrolijk deuntje. Hij was een mens van vlees en bloed die zich door het leven bewoog alsof hij een personage was in een van zijn opera’s. Dat wil niet zeggen dat we hem niet ernstig moeten nemen. Integendeel, we moeten hem buitengewoon intens studeren om ons vrij te kunnen voelen met hem.’

Je kan een eenvoudige Mozart-melodie niet gewoon eenvoudig spelen, alleen omdat je denkt dat ze eenvoudig is. Víkingur Ólafsson Pianist

Als je Mozart speelt, moet je je volgens de pianist afvragen wat Mozart Mozart maakt. ‘Je moet goed beseffen dat hij de traditie altijd omkeerde, nooit dingen deed als de anderen. Dat vergt inlevingsvermogen. Je kan een eenvoudige Mozart-melodie niet gewoon eenvoudig spelen, alleen omdat je denkt dat ze eenvoudig is. Nee, je moet uitzoeken wat ze anders maakt dan alle andere melodieën, op zoek gaan naar haar unieke DNA, dat onlosmakelijk verbonden is met de plek en het moment waarop ze werd geschreven.’

Gouden tijdperk

De jaren 1780, waar de pianist op zijn nieuwe album naar teruggrijpt, waren een van de meest dynamische periodes in de muziekgeschiedenis. Het was ook het laatste decennium van Mozart. ‘Alles veranderde voor hem, zowel persoonlijk als muzikaal’, legt Ólaffson uit. ‘Hij ontdekte Bach, zijn composities werden meer gelaagd, scherpzinniger en complexer. 90 procent van de Mozart die we nu horen in de concertzalen - al zijn grote opera’s en pianoconcerten - dateert uit dat gouden tijdperk.'

Met de Franse Revolutie in zicht waren ook maatschappelijke veranderingen op til. Mozart begon te experimenteren als onafhankelijk muzikant: weg van de opdrachten voor de aristocratie organiseerde hij zijn eigen concertreeksen. Hij werd de sleutelfiguur van het toenmalige muzikale ecosysteem, waarin ook Joseph Haydn en Carl Philipp Emanuel Bach actief waren. Hun composities worden op ‘Mozart & Contemporaries’ net als die van de minder bekende tijdgenoten Domenico Cimarosa en Baldassare Galuppi gespiegeld aan het oeuvre van Mozart.

Dat mensen in kritieke tijden en in hun zoektocht naar rust en vrede opnieuw echt zijn gaan luisteren naar klassieke muziek geeft me hoop voor de toekomst. Víkingur Ólafsson Pianist

Als Mozart vandaag nog zou leven, welke muziek zou hij dan maken? ‘Precies omdat hij zo nauw met zijn eigen tijd verbonden was, zou hij nu in dialoog treden met de dingen rondom ons, iets wat ik op mijn album ook probeer. Hij zou het beste van vandaag nemen en daar iets mee doen dat de strafste hedendaagse componisten alsnog het nakijken geeft.’

Het zou hem alvast tevreden stemmen dat de interesse in klassieke pianomuziek het voorbije anderhalf jaar een serieuze boost heeft gekregen, vooral door de pandemie. ‘De streamingcijfers gaan door het dak, ook die van mij. Mensen hebben tijdens de lockdown massaal hun heil gezocht in muziek en luisterden er ook écht naar. Het blijft natuurlijk paradoxaal: terwijl de muziek- en vooral de live-industrie lijden als nooit tevoren, kent de muziek zelf een gouden tijd. Dat mensen in kritieke tijden en in hun zoektocht naar rust en vrede opnieuw echt naar klassieke muziek zijn gaan luisteren, geeft me hoop voor de toekomst.’

‘Mozart & Contemporaries’ verschijnt via Deutsche Grammophon/Universal.